«Кайсериспор» — «Йени Малатияспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (14.05.2022)

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сегодня, 02:19

Ставки букмекеров

«Кайсериспор» идет явным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 1.49, ничья в матче продается по цене 4.50, а победа «Йени Малатияспор» по 6.30 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставку ТБ (2.5) предлагают с котировкой 1.61, а ТМ (2.5) с 2.31.

Форма команд

«Кайсериспор» по состоянию на сегодня занимает 15 строчку в таблице, имея в активе 44 очка. В текущем сезоне команда по 11 матчей выиграла и сыграла вничью, а в 14 встречах уступила. В последних пяти турах в одной игре добыт максимальный результат, три завершились равенством, а одна проиграна. В крайней встрече с «Газиантепом» победителя не выявили (1:1).

«Йени Малатияспор» является главным аутсайдером чемпионата, набрав всего 20 очков. По ходу турнира команда по пять матчей выиграла и завершила равенством, а в 26 случаях уступила. В предшествующих пяти турах не было добыто ни одного очка. Крайняя встреча была проиграна «Резиспору» (1:3).

Информация для ставок

«Йени Малатияспор» проиграл в 12 из 15 последних матчей

В 11 из 15 последних матчах «Кайсериспор» забили обе команды

«Кайсериспор» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Кайсериспора» с коэффициентом 1.78 в БК Фонбет.