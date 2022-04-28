«Коньяспор» — «Карагюмрюк». Прогноз на матч Суперлиги Турции (30.04.2022)

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вчера, 23:44

Ставки букмекеров

«Коньяспор» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 1.73, ничейный исход предлагается по 3.85, а победа «Карагюмрюка» по 4.70 в БК Фонбет.

Аналитики полагают, что в матче будет достаточное количество голов. Ставка ТБ (2.5) продается по цене 1.73, а ТМ (2.5) по 2.10.

Форма команд

«Коньяспор» к 35 туру подходит в группе лидеров, на третьем месте, имея в активе 64 очка. В текущем чемпионате клуб смог 19 раз обыграть соперников, семь игр завершил равенством и восемь проиграл. В последних пяти турах добыто три выигрыша и допущено два поражения. Крайняя игра против «Йени Малатьяспор» увенчалась триумфом (2:3).

«Карагюмрюк» на сегодня располагается на девятой строчке в таблице, с набранными 50 очками. По ходу турнира команда добыла 14 побед и восемь ничьих, а также в 12 матчах уступила. Предшествующие пять туров закончились тремя победами, а также по одной игре проиграно и сыграно вничью. Крайняя встреча с «Гиресунспор» принесла клубу три очка (2:1).

Информация для ставок

«Карагюмрюк» проиграл в шести из 10 последних выездных матчей

«Коньяспор» не проиграл 10 из 15 последних матчей

Девять из 15 последних матчей «Коньяспора» завершились с менее 3.5 голами

Прогноз

Учитывая нынешнюю форму команд, их турнирное положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.69 в БК Фонбет.