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«Ризеспор» — «Сивасспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (16.05.2022)

вчера, 21:30
Ризеспор - Сивасспор

Ставки букмекеров

«Сивасспор» с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно приобрести по цене 2.50, ничья в игре предлагается по 3.50, а победа «Ризеспора» по 2.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.973.492.47
Фонбет 2.50 3.50 2.75
Мелбет 2.51 3.68 2.79

Эксперты полагают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется 1.80, а ТМ (2.5) по 2.01.

Форма команд

«Ризеспор» после сыгранных 36 туров занимает 17 место в таблице, то есть находится в зоне вылета. Шансов выбраться оттуда у клуба не осталось. В нынешнем розыгрыше команда добилась 10 побед, в шести матчах расписала «мировую», а в 20 случаях уступила. В последних пяти турах соперники трижды были обыграны, а по одной игре сыграно вничью и проиграно. В крайнем поединке верх взят над «Йени Малатияспор» (1:3).

«Сивасспор» по состоянию на сегодня располагается на 12 строчке чемпионата, имея в активе 48 очков. По ходу турнира клуб по 12 матчей выиграл, сыграл вничью и проиграл. В предшествующих пяти турах по два матча завершились победами и поражениями, а в одном расписана «мировая». Крайняя встреча с «Касымпаша» выдалась неудачной (1:3).

Информация для ставок

  • «Сивасспор» не проиграл в 10 из 15 последних матчей
  • В 11 из 15 последних матчах «Ризеспора» забили обе команды
  • «Ризеспор» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая нынешнее турнирное положение команд, текущую форму, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Сивасспор» не проиграет с коэффициентом 1.47 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.44 2.01 1.88 1.56 2.45
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.14 1.77
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:53
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:43
Будет ничья.
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