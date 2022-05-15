«Ризеспор» — «Сивасспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (16.05.2022)

1652639414

вчера, 21:30

Ставки букмекеров

«Сивасспор» с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно приобрести по цене 2.50, ничья в игре предлагается по 3.50, а победа «Ризеспора» по 2.70 в БК Фонбет.

Эксперты полагают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется 1.80, а ТМ (2.5) по 2.01.

Форма команд

«Ризеспор» после сыгранных 36 туров занимает 17 место в таблице, то есть находится в зоне вылета. Шансов выбраться оттуда у клуба не осталось. В нынешнем розыгрыше команда добилась 10 побед, в шести матчах расписала «мировую», а в 20 случаях уступила. В последних пяти турах соперники трижды были обыграны, а по одной игре сыграно вничью и проиграно. В крайнем поединке верх взят над «Йени Малатияспор» (1:3).

«Сивасспор» по состоянию на сегодня располагается на 12 строчке чемпионата, имея в активе 48 очков. По ходу турнира клуб по 12 матчей выиграл, сыграл вничью и проиграл. В предшествующих пяти турах по два матча завершились победами и поражениями, а в одном расписана «мировая». Крайняя встреча с «Касымпаша» выдалась неудачной (1:3).

Информация для ставок

«Сивасспор» не проиграл в 10 из 15 последних матчей

В 11 из 15 последних матчах «Ризеспора» забили обе команды

«Ризеспор» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая нынешнее турнирное положение команд, текущую форму, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Сивасспор» не проиграет с коэффициентом 1.47 в БК Фонбет.