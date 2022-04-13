«Трабзонспор» — «Карагюмрюк». Прогноз на матч Суперлиги Турции (15.04.2022)

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вчера, 11:26

Ставки букмекеров

«Трабзонспор» является очевидным фаворитом матча. Ставку на победу «Трабзонспора» БК Фонбет принимает с коэффициентом 1.57. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а победу «Карагюмрюка» можно взять за 5.40.

Также эксперты ожидают результативный исход матча. К примеру, ставку ТБ (2.5) можно заиграть за 1.71, а ТМ (2.5) за 2.14.

Форма команд

«Трабзонспор» является лидером турецкого чемпионата на данный момент. В ходе текущей кампании, после 32 сыгранных туров, клуб из Трабзона одержал 21 победу, девять раз сыграл вничью и всего дважды проиграл.

Команда лидирует в турнирной таблице с хорошим отрывом в 13 очков, от ближайшего преследователя, но стоит отметить, что за последние 5 туров «Трабзонспор» добыл всего шесть очков, из 15 возможных. В крайнем туре «Трабзонспор» сыграл вничью с командой «Газиантеп» (0-0), идущей на 13 строчке в таблице.

«Карагюмрюк» является крепким середняком чемпионата Турции, расположившись на 10 месте в таблице. Столичный клуб после 32 сыгранных туров, имеет в активе 13 побед, семь ничьих и 12 поражений. Стоить отметить, что команда идёт с негативной разницей забитых и пропущенных голов (39:47). В последних пяти турах команда дважды одержала победу, дважды проиграла и один раз сыграла вничью, тем самым добыв семь очков из 15 возможных. Крайняя игра «Карагюмюка» закончилась победой над командой «Касымпаша» (3-2).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Карагюмрюка» закончились с менее чем 3.5 голами

«Трабзонспор» побеждал в четырёх последних очных встречах с «Карагюмрюком»

В 12 из последних 15 игр «Карагюмрюка» забила только одна или никто из команд

Прогноз

«Трабзонспор» на данный момент неоспоримый лидер чемпионата и самая забивающая его команда. Не смотря на небольшой спад в последних турах, команде хватит сил и мастерства, чтобы показать достойную игру. Так же, учитывая историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Трабзонспора» больше 1.5 голов с коэффициентом 1.61 в БК Фонбет.