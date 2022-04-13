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«Трабзонспор» — «Карагюмрюк». Прогноз на матч Суперлиги Турции (15.04.2022)

вчера, 11:26
Трабзонспор - Карагюмрюк

Ставки букмекеров

«Трабзонспор» является очевидным фаворитом матча. Ставку на победу «Трабзонспора» БК Фонбет принимает с коэффициентом 1.57. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а победу «Карагюмрюка» можно взять за 5.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.456.97
BetBoom 1.53 4.18 6.37

Также эксперты ожидают результативный исход матча. К примеру, ставку ТБ(2.5) можно заиграть за 1.71, а ТМ (2.5) за 2.14.

Форма команд

«Трабзонспор» является лидером турецкого чемпионата на данный момент. В ходе текущей кампании, после 32 сыгранных туров, клуб из Трабзона одержал 21 победу, девять раз сыграл вничью и всего дважды проиграл.

Команда лидирует в турнирной таблице с хорошим отрывом в 13 очков, от ближайшего преследователя, но стоит отметить, что за последние 5 туров «Трабзонспор» добыл всего шесть очков, из 15 возможных. В крайнем туре «Трабзонспор» сыграл вничью с командой «Газиантеп» (0-0), идущей на 13 строчке в таблице.

«Карагюмрюк» является крепким середняком чемпионата Турции, расположившись на 10 месте в таблице. Столичный клуб после 32 сыгранных туров, имеет в активе 13 побед, семь ничьих и 12 поражений. Стоить отметить, что команда идёт с негативной разницей забитых и пропущенных голов (39:47). В последних пяти турах команда дважды одержала победу, дважды проиграла и один раз сыграла вничью, тем самым добыв семь очков из 15 возможных. Крайняя игра «Карагюмюка» закончилась победой над командой «Касымпаша» (3-2).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Карагюмрюка» закончились с менее чем 3.5 голами
  • «Трабзонспор» побеждал в четырёх последних очных встречах с «Карагюмрюком»
  • В 12 из последних 15 игр «Карагюмрюка» забила только одна или никто из команд

Прогноз

«Трабзонспор» на данный момент неоспоримый лидер чемпионата и самая забивающая его команда. Не смотря на небольшой спад в последних турах, команде хватит сил и мастерства, чтобы показать достойную игру. Так же, учитывая историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Трабзонспора» больше 1.5 голов с коэффициентом 1.61 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.70 1.74 2.18
Все комментарии
n8cwqf263vkb
n8cwqf263vkb
вчера в 11:30
Футбольный клуб «Трабзонспор» выиграет матч.
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