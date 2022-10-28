«Динамо» — «Кривбасс-2020». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (30.10.2022)

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вчера, 11:56

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Лига Ставок видно, что букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.55. Поверить в неожиданный успех «Кривбасса» предлагают по коэффициенту 8.5. В случае ничейного результата залетит коэффициенту 5.15.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Динамо» вчера провело матч пятого тура группового этапа Лиги Европы и хоть смогло отыграть два мяча и завершить игру голевой ничьей (3:3), но этого не хватило для возможности продолжить свои выступления в раунде плей-офф. Киевляне покидают еврокубки и теперь сосредоточатся исключительно на внутреннем турнире, в котором они после семи игр располагаются лишь на восьмом месте.

«Кривбасс» в последнем туре добыл первую победу в сезоне, обыграв на своем поле неуступчивый «Ингулец» (2:1). Победа не помогла подопечным Юрия Вернидуба покинуть зону вылета, но они максимально приблизились к «Ворскле» и отстают лишь на два очка.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Динамо» насчитывает четыре встречи (две ничьих и два поражения)

У «Кривбасса» лишь одна победа в нынешнем сезоне

Три последних игры с участием «Динамо» завершились результатом «обе забьют»

В 12 из 14 последних матчей «Кривбасса» был зафиксирован результат ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре хозяева будут стараться взять мяч под свой контроль и доминировать на протяжении всех 90 минут, но вскрыть оборону гостей будет не так просто, поэтому много голов мы не увидим. Поставить на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.