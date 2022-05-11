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«Унион» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2022)

вчера, 14:13
Унион

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.38, в то время как победа «Бохума» будет стоить 7.5. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.317.61
Фонбет 1.40 5.00 7.40
Мелбет 1.44 5.25 7.50
1XBET 1.44 5.25 7.50
BetBoom 1.41 5.22 7.56

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.85 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 3 по 1.95).

Форма команд

«Бохум» набрал семь очков в последних пяти поединках в Бундеслиге и уже давно обеспечил себе место на следующий сезон, что является хорошим результатом для команды, которая вернулась в Бундеслигу спустя несколько сезонов. В предстоящем матче с «Унионом» у коллектива будет хорошая возможность закончить сезон победой. В двух последних поединках «Бохум» обыграл «Арминию» (2:1) и «Боруссию» Д (4:3).

«Унион» очень мощно проводит финальный отрезок чемпионата и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Коллектив занимает шестое место с 54 очками и борется за попадание в Лигу Европы, отставая от ближайшего соперника на один пункт. Победа в предстоящей встрече гарантирует клубу попадание в этот турнир и возможно позволит продвинуться еще на одну позицию по турнирной таблице. В прошлом туре «Унион» крупно обыграл на выезде «Фрайбург» (4:1), а ранее сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (1:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матчей «Униона» завершились исходом «обе забьют»
  • «Бохум» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Унион» выиграл три последних поединка с «Бохумом»
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Униону» гораздо больше нужна победа в нынешнем противостоянии и на своем поле команда имеет хорошие шансы. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.34 1.24 2.58 1.55 2.00 1.88
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:59
Победа команды "Униона" с Азиатской форой (-1.25) в этом матче.
izrafel
izrafel
вчера в 14:22
Хозяева не проиграют
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