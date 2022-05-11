«Унион» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2022)

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вчера, 14:13

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу хозяев предлагает коэффициент 1.38, в то время как победа «Бохума» будет стоить 7.5. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 5.1.

Также игроки могут выбрать тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.85 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 3 по 1.95).

Форма команд

«Бохум» набрал семь очков в последних пяти поединках в Бундеслиге и уже давно обеспечил себе место на следующий сезон, что является хорошим результатом для команды, которая вернулась в Бундеслигу спустя несколько сезонов. В предстоящем матче с «Унионом» у коллектива будет хорошая возможность закончить сезон победой. В двух последних поединках «Бохум» обыграл «Арминию» (2:1) и «Боруссию» Д (4:3).

«Унион» очень мощно проводит финальный отрезок чемпионата и имеет серию без поражений из нескольких матчей. Коллектив занимает шестое место с 54 очками и борется за попадание в Лигу Европы, отставая от ближайшего соперника на один пункт. Победа в предстоящей встрече гарантирует клубу попадание в этот турнир и возможно позволит продвинуться еще на одну позицию по турнирной таблице. В прошлом туре «Унион» крупно обыграл на выезде «Фрайбург» (4:1), а ранее сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матчей «Униона» завершились исходом «обе забьют»

«Бохум» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Унион» выиграл три последних поединка с «Бохумом»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Униону» гораздо больше нужна победа в нынешнем противостоянии и на своем поле команда имеет хорошие шансы. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.