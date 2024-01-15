«Унионистас» — «Барселона». Прогноз на матч кубка Испании (18.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне», а коэффициент на их победу составляет 1.12. Успех хозяев оценивается по коэффициенту 24 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 8.5.
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завтра, 20:00
На результативный матч с исходом ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.55.
Форма команд
«Унионистас» в нижних дивизионах и уже сам по себе поединок с «Барселоной» станет историческим для команды и болельщиков. Коллектив занимает в своей лиге 13 место с 25 баллами и находится ближе к зоне вылета, чем к повышению в классе. В матче с «Барселоной» хозяева постараются как минимум отличиться забитым мячом. Два последних поединка «Унионистас» завершились победой над «Вильярреалом» в серии пенальти в рамках кубка страны (2:1) и успехом с «Райо Махадаонда» (2:1).
«Барселона» на днях крупно проиграла в финале Суперкубка Испании мадридскому «Реалу» (1:4), еще в первом тайме пропустив три мяча от Винисиуса Жуниора. Коллектив и в чемпионате идет лишь на четвертом месте с 41 баллом, на восемь пунктов отставая от лидера. Все эти проблемы Хави и его тренерскому штабу необходимо в скором времени решать. В полуфинальной игре за Суперкубок «Барселона» одолела «Осасуну» (2:0).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Унионистас» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Барселона» проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть последних выездных матча «Барселоны» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Барселона» будет играть первым номером и постарается как можно быстрее добиться комфортного результата. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-2.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.