ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Верона» — «Эмполи». Прогноз на матч Кубка Италии (15.12.2021)

сегодня, 07:41

На поединок 1/16 финала Кубка Италии «Эмполи» приедет в гости к «Вероне». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту интересную встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.904.143.73
Фонбет 1.85 4.00 3.75
Мелбет 2.03 3.80 3.34
1XBET 1.95 3.84 3.54
BetBoom 1.95 3.90 3.64

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры отдают лишь небольшое предпочтение хозяевам поля. Победу «Вероны» можно взять по коэффициенту 1.9 в БК Мелбет. Поверить в успех «Эмполи» любой игрок может по коэффициенту 3.73. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.8.

Форма команд

«Верона» в минувшем туре национального чемпионата на своем поле принимала «Аталанту» и выглядела достойно на фоне грозного соперника, но зацепиться за очки не удалось, поражение 1:2. На стадии 1/32 финала Кубка страны сражалась с «Катаназаро» и без проблем победила 3:0.

«Эмполи» на данном отрезке сезона на хорошем ходу, о чем свидетельствует беспроигрышная серия. Коллектив организован, в минувших турах чемпионата были повержены «Наполи» (1:0) и «Удинезе» (3:1). В Кубке была пройдена «Виченца» (4:2).

Информация для ставок

• «Верона» выиграла пять из семи последних домашних матчей
• Беспроигрышная серия «Эмполи» составляет четыре поединка (три победы и ничья)
• Минувшая очная встреча завершилась победой «Вероны» (2:1)

Прогноз

Нас ждет игра двух середняков чемпионата Италии. Предлагаем сделать ставку «на обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.66 1.78 2.10
Мелбет 2.34 1.63
1XBET 2.38 1.62
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
Все комментарии
d8dwv3zbz4db
d8dwv3zbz4db
сегодня в 11:06
Футбольный клуб Верона одержит победу.
d2ph88sszwsw
d2ph88sszwsw
сегодня в 11:05
Футбольный клуб Верона выиграет матч.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:18
Победа команды "Вероны" в этом матче. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100