«Вест Хэм» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Лиги Европы (28.04.2022)

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сегодня, 09:44

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» Ф линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 4. На ничейный результат можно поставить за 3.5, а победа «Вест Хэма» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Вест Хэм» на высоком уровне провел весь турнир, и до его финала осталось сделать один шаг. Команда рассматривает победу в Лиге Европы также как возможность пробиться в Лигу Чемпионов, что сделать в нынешнем сезоне АПЛ будет практически невозможно. На данный момент «молотобойцы» набрали 52 очка и занимают только седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В прошлом матче «Вест Хэм» на последних минутах пропустил от «Челси» (0:1), а ранее сыграл вничью с аутсайдером «Бернли» (1:1).

«Айнтрахт» Ф находится в похожей ситуации и после феерической выездной победы над «Барселоной» рассматривается как серьезный претендент на трофей. Для немецкой команды путь в Лигу Чемпионов также лежит через этот турнир, поэтому всех зрителей ожидает интересная и ожесточенная борьба за выход в финал. В Бундеслиге клуб из Франкфурта расположился на девятом месте с 40 очками. В двух последних матчах «Айнтрахт» Ф разошелся миром с «Хоффенхаймом» (2:2) и уступил на выезде «Униону» (0:2).

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Айнтрахт» Ф добился только двух побед

«Айнтрахт» уступил только в двух выездных поединках из десяти за последнее время

Четыре из пяти домашних поединков лондонского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива не станут рисковать в первом поединке и постараются надежно сыграть в обороне, не допуская роковых ошибок. Предполагаем, что в этой встрече команды не выявят победителя. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.5.