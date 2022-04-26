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«Вест Хэм» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Лиги Европы (28.04.2022)

сегодня, 09:44
Вест Хэм

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» Ф линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 4. На ничейный результат можно поставить за 3.5, а победа «Вест Хэма» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.624.11
Фонбет 1.93 3.50 4.05
BetBoom 1.99 3.55 4.05

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Вест Хэм» на высоком уровне провел весь турнир, и до его финала осталось сделать один шаг. Команда рассматривает победу в Лиге Европы также как возможность пробиться в Лигу Чемпионов, что сделать в нынешнем сезоне АПЛ будет практически невозможно. На данный момент «молотобойцы» набрали 52 очка и занимают только седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В прошлом матче «Вест Хэм» на последних минутах пропустил от «Челси» (0:1), а ранее сыграл вничью с аутсайдером «Бернли» (1:1).

«Айнтрахт» Ф находится в похожей ситуации и после феерической выездной победы над «Барселоной» рассматривается как серьезный претендент на трофей. Для немецкой команды путь в Лигу Чемпионов также лежит через этот турнир, поэтому всех зрителей ожидает интересная и ожесточенная борьба за выход в финал. В Бундеслиге клуб из Франкфурта расположился на девятом месте с 40 очками. В двух последних матчах «Айнтрахт» Ф разошелся миром с «Хоффенхаймом» (2:2) и уступил на выезде «Униону» (0:2).

Информация для ставок

  • «Вест Хэм» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Айнтрахт» Ф добился только двух побед
  • «Айнтрахт» уступил только в двух выездных поединках из десяти за последнее время
  • Четыре из пяти домашних поединков лондонского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива не станут рисковать в первом поединке и постараются надежно сыграть в обороне, не допуская роковых ошибок. Предполагаем, что в этой встрече команды не выявят победителя. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.47 2.00 1.89 1.54 2.67
Фонбет 1.87 1.93
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:57
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 10:28
Не принижая успехи выхода соперников в полуфинал, можно просто выставить предположения на варианты обе забьют или 1Х+тб1,5. Но здесь понятно, что Вест Хэм будет играть на Стратфорде в атакующий футбол и учитывая всю серьёзность опасности, которая исходит от франкфуртцев, постарается сделать максимально-возможный задел на своём поле. Исходя из этого полагаю, что "молотобойцам" необходимо забивать ну явно два гола, а возможно даже постараться не пропустить.
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