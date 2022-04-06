«Вольфсбург» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (09.04.2022)

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вчера, 16:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Арминии» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.96. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.84. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Вольфсбург» снова сдал в результатах и проиграл несколько последних матчей в Бундеслиге. Команда еще не обеспечила себе место в следующем сезоне и сейчас занимает только 13 место с 31 баллом, всего на пять пунктов опережая зону вылета. Предстоящий поединок с аутсайдером чемпионата на своем стадионе оставляет хорошие шансы команда добыть важные три очка. В двух последних встречах «Вольфсбург» проиграл «Аугсбургу» (0:3) и «Байеру» (0:2).

«Арминия» в пяти последних турах смогла набрать всего одно очко и вполне закономерно находится в зоне вылета. В активе клуба 26 набранных баллов и текущее 16 место в турнирной таблице чемпионата Германии. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует поработать с футболистами по всем направлениям, особенно с линией атаки (23 забитых мяча), ведь меньше коллектива никто не забивал. В прошлой игре «Арминия» сыграла вничью со «Штутгартом» (1:1), а туром ранее была разгромлена «Майнцом» (0:4).

Информация для ставок

«Арминия» не забивает в гостях уже четыре встречи подряд

«Вольфсбург» выиграл семь из десяти домашних матчей с «Арминией»

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Вольфсбург» выиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах

Прогноз

Исходя из статистики, «Вольфсбург» удачно играет с «Арминией» на своем поле и вероятнее всего, в этом матче также не будет испытывать проблем с аутсайдером Бундеслиги. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.