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«Вольфсбург» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (09.04.2022)

вчера, 16:39
Арминия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Арминии» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.915.54
Фонбет 1.65 3.80 5.30
Мелбет 1.72 4.08 5.30
1XBET 1.72 4.08 5.30
BetBoom 1.70 3.77 5.53

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.96. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.84. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Вольфсбург» снова сдал в результатах и проиграл несколько последних матчей в Бундеслиге. Команда еще не обеспечила себе место в следующем сезоне и сейчас занимает только 13 место с 31 баллом, всего на пять пунктов опережая зону вылета. Предстоящий поединок с аутсайдером чемпионата на своем стадионе оставляет хорошие шансы команда добыть важные три очка. В двух последних встречах «Вольфсбург» проиграл «Аугсбургу» (0:3) и «Байеру» (0:2).

«Арминия» в пяти последних турах смогла набрать всего одно очко и вполне закономерно находится в зоне вылета. В активе клуба 26 набранных баллов и текущее 16 место в турнирной таблице чемпионата Германии. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует поработать с футболистами по всем направлениям, особенно с линией атаки (23 забитых мяча), ведь меньше коллектива никто не забивал. В прошлой игре «Арминия» сыграла вничью со «Штутгартом» (1:1), а туром ранее была разгромлена «Майнцом» (0:4).

Информация для ставок

  • «Арминия» не забивает в гостях уже четыре встречи подряд
  • «Вольфсбург» выиграл семь из десяти домашних матчей с «Арминией»
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Вольфсбург» выиграл только три матча из последних десяти во всех турнирах

Прогноз

Исходя из статистики, «Вольфсбург» удачно играет с «Арминией» на своем поле и вероятнее всего, в этом матче также не будет испытывать проблем с аутсайдером Бундеслиги. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.52 1.89 2.02 1.48 2.83
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:01
Победа или ничья команды "Вольфсбурга" в этом матче. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:40
Будет 2:2
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