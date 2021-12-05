«Заря» — «Ингулец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (05.12.2021)

В рамках 17-го тура УПЛ «Заря» на своем домашнем стадионе примет «Ингулец». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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сегодня, 15:00
Ставки букмекеров
«Заря» — фаворит встречи, поэтому линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.5 на ее победу с форой (-1). Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 5.12, а взять сенсационную победу гостей можно по коэффициенту 8.9.
Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.57, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 2.38. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Заря» после двух подряд поражений от «Львова» (1:2) и «Ромы» (0:4) набрала три очка и порадовала своих болельщиков победой над «Александрией» (1:0). Луганский коллектив продолжает активную борьбу за медали и после 16 туров идет на четвертом месте с отставанием в два очка от заветной третьей строчки.
«Ингулец» не выигрывал с августа и желает прервать эту серию как можно скорее. В минувшем туре подопечным Сергея Лавриненко удалось навязать борьбу «Шахтеру» и лишь минимально уступить (0:1), а туром ранее «Ингулец» расписал голевую ничью с «Минаем» (2:2).
Информация для ставок
- «Заря» выиграла четыре из шести последних встреч
- Безвыигрышная серия «Ингульца» составляет 11 игр
- Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»
- Три из четырех крайних матчей с участием «Зари» закончились ТБ 2.5, а с участием «Ингульца» — ТМ 2.5
Прогноз
Нас ожидает поединок с тотальным преимуществом «Зари». Созданных опасных моментов должно хватить хозяевам для достижения необходимого результата, но вероятно, что «Ингулец» отдаст на поле все силы и сможет избежать разгрома. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 3 в БК Мелбет по коэффициенту 1.75.