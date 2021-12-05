«Заря» — «Ингулец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (05.12.2021)

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сегодня, 11:59

В рамках 17-го тура УПЛ «Заря» на своем домашнем стадионе примет «Ингулец». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Заря» — фаворит встречи, поэтому линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.5 на ее победу с форой (-1). Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 5.12, а взять сенсационную победу гостей можно по коэффициенту 8.9.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.57, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 2.38. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Заря» после двух подряд поражений от «Львова» (1:2) и «Ромы» (0:4) набрала три очка и порадовала своих болельщиков победой над «Александрией» (1:0). Луганский коллектив продолжает активную борьбу за медали и после 16 туров идет на четвертом месте с отставанием в два очка от заветной третьей строчки.

«Ингулец» не выигрывал с августа и желает прервать эту серию как можно скорее. В минувшем туре подопечным Сергея Лавриненко удалось навязать борьбу «Шахтеру» и лишь минимально уступить (0:1), а туром ранее «Ингулец» расписал голевую ничью с «Минаем» (2:2).

Информация для ставок

«Заря» выиграла четыре из шести последних встреч

Безвыигрышная серия «Ингульца» составляет 11 игр

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех крайних матчей с участием «Зари» закончились ТБ 2.5, а с участием «Ингульца» — ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает поединок с тотальным преимуществом «Зари». Созданных опасных моментов должно хватить хозяевам для достижения необходимого результата, но вероятно, что «Ингулец» отдаст на поле все силы и сможет избежать разгрома. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 3 в БК Мелбет по коэффициенту 1.75.