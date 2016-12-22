Разочарования РФПЛ: 10 футболистов и «Томь» без денег

Открытия РФПЛ изучили на днях и порадовались за них, а теперь «Соккер.ру» вспоминает о тех, кто оставил невразумительное впечатление и не оправдал ожиданий.

Сергей Игнашевич (ЦСКА)

Возможно, кого-то присутствие среди разочарований Игнашевича введет в недоумение или даже разозлит, но попробую объяснить. Сергей поступил честно по отношению к сборной и завершил международную карьеру, решив, что снижения нагрузки хватит, чтобы протянуть еще годик-два в клубе. В ЦСКА пошли на поводу и отправили Виктора Васина в очередную аренду, а осенью выяснилось, что Игнашевич с трудом находит в себе силы соответствовать уровню армейцев. Да, забил три гола и эпизодами напоминал о своем классе, но смысл в том, что Сергей взвалил на себя непосильную ношу и подвел клуб. 37 лет – все-таки не шутки.

Юрий Лодыгин («Зенит»)

Лодыгин и по ходу прошлого сезона регулярно огорчал поклонников «Зенита» и веселил недоброжелателей, но в Питере решили, что Мирча придет – порядок наведет. Оказалось, даже Луческу не способен вернуть Юрию уверенность в своих вратарских силах. Голкипер перестал получать вызовы в сборную России и продолжил коллекционировать результативные ошибки, нервировать защитников и даже форвардов: выяснение отношений с Дзюбой после поражения в Краснодаре долго обсуждалось.

Алекс Сонг («Рубин»)

К нам едет бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны»! О, Алекса Сонга встречали как звезду чемпионата России. Но на деле получился громкий «пшик», если не сказать больше. Хави Грасия сразу стал ставить камерунца в основу, надеясь, что он наберет форму через игры, но Сонг так и не пришел в чувство. Скудный улов выигранных единоборств и отборов, низкая точность передач – в итоге, Алекс оказался на скамейке «Рубина», откуда наблюдал за преображением своей команды.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

У Алексея прыткие агенты, которые наверняка могут похвастаться связями в СМИ, ведь полузащитника очень бодро «раскрутили», наградив титулом чуть ли не главного таланта России. Но давайте просто взглянем на статистику атакующего полузащитника, который несколько матчей провел в центре нападения. В 16-ти матчах Миранчук сподобился на один гол (забил в последнем туре перед зимним перерывом) и на одну результативную передачу. Если это главный талант России, то с футболом у нас в стране лучше заканчивать.

Одил Ахмедов («Краснодар»)

В предыдущие сезоны Ахмедов попадал в списки лучших полузащитников «Краснодара», а сейчас даже не проходит в основу своей команды. А если и появляется на поле, то не в центральной зоне, которую прежде держал под контролем, а на фланге атаки. Непонятно, с чем связан такой резкий спад Одила: он утратил былую цепкость, что сказалось на количестве перехватов и отборов, почти не делает обостряющих передач и все равно умудряется допускать много брака.

Эсекьель Хенти («Локомотив»)

Хорошенький подарок достался Юрию Семину от Ольги Смородской. Нужно было, во-первых, догадаться купить такого форварда, а, во-вторых, отвалить за него 5 миллионов евро. За двадцать матчей в составе «Локомотива» нигериец отличился один раз. С пенальти. Юрий Павлович дал Эсекьелю несколько шансов, но в последнее время держит его в тепле и уюте – на скамейке запасных.

Николай Заболотный («Урал»)

Частый гость наших символических антисборных, Заболотный слишком часто допускает ошибки, которые оборачиваются для «Урала» плачевно. К сожалению, такое случается с вратарями: потеря уверенности в себе ведет к потере концентрации, оплошности скатываются в клубок. По большому счету, Николай наиграл на перевод в запас, но его дублером оказался такой же веселый парень – Дмитрий Арапов, один из героев достопамятного рандеву с «Тереком».

Ласина Траоре (ЦСКА)

Траоре забил пять голов в РФПЛ, а если бы бил пенальти – стал бы лучшим бомбардиром первой части сезона. Это не мои слова, так его агент Дмитрий Селюк считает. При всех потенциальных достоинствах Ласина умудрился стать обузой для ЦСКА, потому что историю Селюка можно перевернуть в обратную сторону: играй на острие атаки армейцев действительно классный нападающий, он бы забил в три раза больше, чем Траоре. Ивуариец при своем росте не умеет играть головой, передвижения по полю давались ему с большим трудом, открывался Ласина невпопад, о рывках понятия не имел, часто путался в своих длинных ногах, а забивал только тогда, когда момент ему выкатывали на блюдечке с красно-синей каемочкой.

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Но Траоре, повторюсь, забил несколько голов, а на счету форварда «Спартака» Мельгарехо только одно взятие ворот, хотя в прошлом году к этой же отсечке сезона он 8 раз отличился за «Кубань». Вообще, Лоренцо, быть может, и неплохой футболист, но он точно не нападающий для большой команды. В «Бенфике», помнится, действовал на позиции левого защитника, в Краснодаре вдруг стал главной ударной силой, а «Спартак» принял это на веру. Не зря Мельгарехо носит на голове уши, в которые регулярно кричит воодушевленный ролью капитана Глушаков. За половину сезона Лоренцо совершил только одно стоящее действие: забил победный гол в ворота «Урала». Да и там не обошлось без неуклюжести Заболотного, о котором выше.

Максим Лестьенн («Рубин»)

«Рубин» заплатил за бельгийского нападающего 10 миллионов евро – немалая сумма по нынешним временам, следовательно, и спрос с Максима особый. В итоге, Лестьенн принял участие только в семи встречах (лишь однажды в стартовом составе), забил один гол и сделал один «ассист». Кажется, от этого парня ждали большего.

Безденежье «Томи»

Ну, а это просто грустно. Получается, в России не набирается даже 16 крепких команд, чтобы разыграть элитное первенство. У «Томи» денег нет, футболисты каждую неделю совершали подвиг, находя в себе силы выходить на футбольное поле, но разве не закономерно, что сибиряки на последней строчке? Сейчас в Томске разгружают зарплатную ведомость, давая вольную игрокам основного состава, не исключено, что чемпионат «Томь» будет доигрывать дублирующим составом.