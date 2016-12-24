Король Африки 2016. АПЛ против Обамеянга

«Соккер.ру» оценивает солидную тройку претендентов на звание лучшего игрока Африки. Сравниваем нападающих «Ливерпуля» и «Лестера» с будущим футболистом «Реала».

У этого разговора есть актуальный для популярных клубов подтекст. «Лестер» и «Ливерпуль» теряют важных игроков на время проведения Кубка Африки, как и «Боруссия». Хотя Дортмунду немного проще, поскольку в Германии есть зимняя пауза. Впрочем, есть также риск травм и потери формы во время игр Обамеянга за сборную Габона – хозяев Кубка Африки. Но хуже всех чувствуют себя Раньери и Клопп, не смогут использовать Мареза и Мане в важных матчах АПЛ. Впрочем, Кубок Африки – событие будущего, а сейчас нужно понять, кто был лучшим в уходящем году?

Поскольку все игроки атаки, то это упрощает сравнение. Впрочем, номинации касаются не только непосредственно игры, со всех сторон сравниваем. Победителю в каждом пункте начисляем 3 балла, второму месту – 2, третьему – 1 балл. Суммируем и получаем человека, который заслужил приз по итогам года. Напомним, что в 2016-м Марез выиграл АПЛ, Мане зажег в «Саутгемптоне» и «Ливерпуле», а Обамеянг во второй раз подряд умудрился забить шестнадцать голов в пятнадцати матчах Бундеслиги. Впервые в истории турнира у нападающего такая серия.

Игровые показатели

Начнем с игры в футбол здесь и сейчас. И учтем показатели весны, ведь часть своих подвигов тройка совершила в начале года. Сразу делаем скидку Марезу по голам, поскольку Рияд – фланговый атакующий полузащитник. Впрочем, существуют показатели, которые так же любопытны, как мячи. Например, сейчас Обамеянг опережает конкурентов по нацеленности на ворота (3.7 ударов за игру в среднем), а также оторвался по сумме созданных результативных действий. Зато Марез лучше всех прессингует, что не удивительно – в фазе прессинга играет чуть дальше от штрафной площади.

А вот солидные показатели Мане при сравнении тройки, признаться, даже удивляют. Голы и ассисты за «Ливерпуль», победы по игре на втором этаже, работе с мячом и по количеству передач под удар напарников выдают в нем сильного игрока в отличной форме. Но когда учтем прошлый сезон, то видим невероятные цифры Мареза – Рияд был в дикой форме, причем удачно играл во всех фазах атак. При этом Обамеянг сейчас единственный стабильно играющий нападающий в топовой лиге, который умудряется реализовать половину жирных шансов. Суммируем все цифры и получаем за год следующую тройку, причем между первым и вторым местами минимальный разрыв по качеству.

Финальная тройка: 1. Обамеянг. 2. Марез. 3. Мане.

Трофеи и достижения

Как показывает опыт «Золотого мяча», трофеи - важная категория для таких конкурсов. ВВС выдал свой приз «Игрок года» в Африке именно Марезу, Обамеянга не заметили, посчитали его голы второстепенными, раз Рияд – чемпион Англии. Определенная логика в этом есть, ведь алжирец – игрок года по версии футболистов из Англии и фанатов, в составе команды года АПЛ. У Обамеянга нет трофеев с «Боруссией», но в личном зачете пришел вторым по голам в Бундеслиге весной после Левандосвки. Мане в прошлом сезоне АПЛ делил тринадцатую строчку с Арнаутовичем и Марсьялем, поэтому тройка по трофеям и личным достижениям понятная.

Финальная тройка: 1. Марез. 2. Обамеянг. 3. Мане.

Популярность в мире

Когда «Франс Футбол» организовал голосование на «Золотой мяч» у себя на сайте, то лидировал Марез. Рияд – один из героев года, герой Африки, как минимум Северной. А что Пьер-Эмерик? Его тоже обожают. В Германии любят Ройса, ведь Марко выбрали «Идолом Бундеслиги», но при этом на втором месте оказался Обамеянг, популярность которого в футбольном мире подскочит в случае смены Дортмунда на Мадрид. Мане на третьем месте с этой категории, хотя фанатам «Ливерпуля» Садьо принес немало радости в этом сезоне. А в финальной битве побеждает тот, кто сумел приковать к себе наибольшее внимание в социальных сетях. По сумме показателей в «Твиттере», «Инстаграме» и «Фейсбуке» Обамеянг на первом месте, пусть поблагодарит фанатов «Боруссии».

Финальная тройка: 1. Обамеянг. 2. Марез. 3. Мане.

Карьерные перспективы

Марез не так давно играл во второй французской лиге, поэтому и представить не мог, что получит приз от ВВС как лучший игрок Африки этого года. И не мог представить, что им будут интересоваться в «Арсенале». Рияду двадцать пять лет, он молод, видно, что синдром второго сезона его так, как британского «гопника» Варди, не накрыл. Поэтому у Мареза есть шанс оказаться в клубе, который идет выше «Лестера» в таблице. Но алжирец уступит Обамеянгу, поскольку за Пьера-Эмерика может взяться серьезный клуб летом, а прямо сейчас он играет за «Боруссию». Воспитанник «Милана» старше, чем Марез, но перспективы у него шире. Мане в «Реал» не зовут, он получает «бронзу».

Финальная тройка: 1. Обамеянг. 2. Марез. 3. Мане.

Важность для команды

Нельзя сказать, что «Боруссия» развалится, если Обамеянг уедет, а приедет, например, Смолов. Футбольный Дортмунд богатый, талантливый и живучий, да и проблема не в атаке, а в защите. А вот «Лестер» без Мареза может стать совсем другим. В лисиной истории больше зависимости, похожей на отношения Пайета и «Вест Хэма», поэтому Рияд может считать себя правой рукой Раньери на поле в атаке, он вытаскивал команду в Лиге чемпионов. Обамеянг тоже помог «Боруссии» финишировать выше непобедимого сейчас «Реала», но при этом его статус бомбардира не равен статусу единственного вожака. Марез здесь победитель, на его совести чемпионство и успех в ЛЧ.

Финальная тройка: 1. Марез. 2. Обамеянг. 3. Мане.

Результаты. Кто круче?

1. Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д) – 13 баллов. 2. Рияд Марез («Лестер») – 12 баллов. 3. Садьо Мане («Ливерпуль») – 5 баллов.

Победил вероятный нападающий «сливочных», хотя разрыв минимальный. Так что фанаты Мареза и английской лиги из числа выборщиков могут и ему приз отдать за подвиг «Лестера». Закрыв глаза на спад в АПЛ и на невероятную игру Обамеянга в завершающей фазе атак. При этом именно наш победитель в этой тройке кажется футболистом самого высокого уровня. Идеальный форвард для «Реала», который вместе с Модричем, Кроосом и Бэйлом мог бы задвинуть Роналду на второй план в атаке. Что стало бы хорошим поводом для Зидана не проигрывать и через год, имея два безотказных козыря – эгоизм Криштиану, который любит быть первым, и подстраховку в виде сыгранной линии атаки, не зависимой от португальца. Травмы мешают Бэйлу стать королем «Реала». Но Обамеянг свой шанс при поддержке может использовать. Он в «Боруссии» привык, что рядом Ройс, Шюррле, Дембеле, его не смущают сильные напарники.

Африканец, рожденный во Франции, как и Марез, хочет забивать больше всех. Парижанин Пьер-Эмерик мог бы даже за Францию играть, потеснив скандального Бензема, но сделал выбор в пользу Габона. Карим по части здоровых амбиций в «Реале» не так сильно выделяется, как Обамеянг. Пьер-Эмерик уже плешь всем проел за последние годы, рассказывая о мечте играть за «Мадрид». Кроме того, Обамеянг подходит «Реалу» по стилю. Разноплановый нападающий, который пришел из второй волны атаки и фланга в центр и штрафную площадь. Впереди он работает шире, быстрее и эгоистичнее, чем Мората или Карим. Впечатляет также легкость, с которой он недавно опережал Серхио Рамоса в матче против «Реала». Трансфер вероятного победителя в номинации «Игрок Африки 2016» может стать одним из самых дорогих и главных в 2017-м году. Поэтому полезно знать, чем Обамеянг хорош. И насколько оторвался от других достойных сынов Африки.