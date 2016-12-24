Стильный Лионель и сборная «блондинов»

Тренд 2016 года в футбольной моде – едкие белые волосы. «Соккер.ру» выясняет, зачем звезды из Испании, Англии и России вступают в банду Месси?

Мода – странная штука, похожая на бумеранг, ведь улетает и возвращается. В начале нового века выкрашенный в белый цвет рэпер Эминем со своими афроамериканскими друзьями был на пике популярности, где в белой майке и красных штанах зачитывал свои острые, как бритва, социальные тексты. В футболе еще в девяностых в белый цвет красили волосы немногие, но «блондины» Гаскойн и Фаулер точно запомнились публике. Да и Бекхэм не мог пройти мимо этого финта, Виктория всегда следила, чтобы муж был модным.

А на чемпионате мира во Франции в 1998 целая сборная Румынии выкрасила волосы в ярко-желтый цвет, празднуя выход из группы. Прошло восемнадцать лет и появилась новая команда «светлячков», только теперь разбросанная по всему миру. Но раз с ума по такому имиджу сходят звезды первой величины, то давайте соберем Месси целую сборную таких же фанатов блондинистости. Тем более, одного можно найти даже в России. Вообще, «блондинов» даже больше, чем мест в составе, поэтому вне состава Насри, Ярмоленко, Арнаутович, Борини, Драгович, Феллаини и даже сам Гризманн, который и с фиолетовыми волосами играл.

Вратарь

Сантьяго Каньисарес («Валенсия»)

Папа в этой сборной! Еще голкипер «Саутгемптона» Фрейзер Форстер выкрасил летом ирокез в белый цвет, однако у нас для команды блондина Месси есть куда более подходящий вариант. И нет, это не Дэвид Джеймс, хотя чернокожий англичанин тоже играл с белыми волосами. Но Сантьяго Каньисарес вне конкуренции. Сейчас экс-вратарь «Валенсии» воспитывает семерых детей от двух жен. Причем самые младшие – тройняшки. Не соскучится без дел, но волосы красить не забывает!

Фото опубликовано Mayte Garcia (@maytegarsal) Мар 18 2016 в 7:03 PDT

Защитники

Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»)

Справа мог быть и Дани Алвес, но его вариант белого больше на седой походил. Так что сыграет Фил Джонс. Защитник знаменит травмами средней тяжести, впрочем, как и его коллега Шоу. И когда Фил пропустил чемпионат Европы, где сборная Англии начала за здравие, а закончила за упокой, то от скуки заделался блондином. Гаскойн из защитника МЮ, прямо скажем, никакой – Фила засмеяли в Англии и он вернулся к привычной прическе.

Матс Хуммельс («Бавария»)

Никогда не спорьте после выпивки – бесценный совет перед новым годом и праздниками от Матса. Защитника «Баварии» и чемпиона мира на Октоберфесте развели на пари, которое немец проиграл – играли в боулинг и соперник попался сильный. Подруга жизни переживала, что блондином Хуммельс будет выглядеть смешно, а команда Анчелотти получила железный повод для издевательств. Зато слово Хуммельс держит, не то что некоторые – обещают усы брить и не сбривают.

Wettschulden...und Glück gebracht hats auch. Sehr erfolgreicher Abschluss für 2016! Фото опубликовано Mats Hummels - Bruder von JH17 (@aussenrist15) Дек 22 2016 в 5:49 PST

Серхио Рамос («Реал»)

В отличие от Хуммельса, у испанцев нет Октоберфеста, зато у защитника «Реала» столько фанатов по миру, что когда одного из них начали дразнить в школе, поскольку мальчик выкрасил волосы в белый цвет – представляем, как ребенка обзывали, то Рамос решил поддержать своего маленького знакомого. Это было за три года до решения Месси, повод благородный – Сережа молодец!

Альберто Морено («Ливерпуль»)

Пример, куда человека доводит лишнее время. Морено умудрился потерять место в основе «Ливерпуля» в борьбе с Джеймсом Милнером, который играл на всех позициях в центре поля и даже в атаке еще за «Манчестер Сити». И с горя Морено решил притвориться потерянным братиком Месси. Впрочем, лучше белые волосы, чем обтягивающие черные штаны под обрезанными джинсовыми белыми шортами. Альберто, тебя Филипп Киркоров недавно не кусал?

🔝😍🎪🎭🎉🎊😃 Фото опубликовано Alberto Moreno (@amplfc18) Дек 22 2016 в 11:21 PST

Полузащитники

Аарон Рэмзи («Арсенал»)

Послезавтра Рэмзи официально выходит из лазарета. Настолько Аарон был хорош на Евро-2016, но с августа поймал два повреждения. Впрочем, Аарон всегда так жил, поэтому ничего удивительного. А вот его прическа вызвала удивление, ведь валлийцы в плане мужской моды недалеко от ирландцев убежали, в британских пабах старой школы «женственную» прическу Рэмзи могли бы неправильно трактовать. Но жена одобряет, и у фанатов остались хорошие впечатления после летнего Евро:

Thanks for your unbelievable support Фото опубликовано Aaron Ramsey (@aaronramsey) Июл 8 2016 в 10:36 PDT

Хамес Родригес («Реал»)

Очень крутая сборная у нас получается, хотя некоторые в ее составе или с травмами маются, или не получают нужной игровой практики по разным причинам. Но в командах уровня МЮ или «Реала». Как известно, найти в Примере более полезного хавбека, чем Хамес после его переезда в Испанию, весь сложно. Но Зидану мало передач, а Хамесу мало места на скамейке. В «Челси» не прочь заполучить колумбийца, так что у «Реала» одним блондином, скорее всего, станет меньше.

Un poquito de gym en vacaciones siempre es bueno. 💪🏼 Фото опубликовано James Rodríguez (@jamesrodriguez10) Июл 4 2016 в 4:21 PDT

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Погба вытеснил из этого состава Гризманна, ведь лучший игрок Франции этого года претендовал на попадание, но нельзя в разговоре о модном тренде года не вспомнить о Погба – Поль меняет прически очень часто, поэтому блондином был сразу несколько раз. Также у него в «Ювентусе» на голове красовался ирокез с белым верхом. Но и в «Манчестер Юнайтед» вернулся, притворившись Гаскойном:

Le retour du SpiderPogz, bon samedi a tous 🕷SpiderPogz attacks again, good Saturday everyone @manchesterunited @equipedefrance #pogback #spiderman Фото опубликовано Paul Labile Pogba (@paulpogba) Авг 20 2016 в 1:03 PDT

Нападающие

Лионель Месси («Барселона»)

Лионель Хорхиевич задал эту моду? Не совсем, разве что новую лавину с гор крашенных волос в 2016-м дополнительно спустил. Просто в один день проснулся и понял, что чего-то в жизни ему остро не хватает. Как признавался сам, решение было спонтанным и основанными на внутренних переживаниях. Даже будущую жену и мать двоих сыновей в известность не поставил. Если Хуммельс переживал, будет ли нравиться его новый имидж подруге, то Месси рубанул с плеча – рыжая борода и белые волосы смотрятся оригинально.

Feliz cumple amor nuestro!! 🎈🎈Gracias por alegrarnos los dias con tus sonrisas❤️ Te amamoooos mucho matu! 🎉🎉🎉🎉#unañoya Фото опубликовано AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) Сен 11 2016 в 2:37 PDT

Неймар («Барселона»)

Жуниор повторил за своим другом Лионелем, а Суаресу, видать, супруга посоветовала не становится третьим блондином в атаке «Барселоны». Но и двух хватило, причем если Месси выступил радикально – для него в новинку так резко менять имидж, то для Неймара новая прическа лишь очередная. У бразильца был ирокез, он красил волосы в разные цвета, выдумывал различные образы и был этому рад. Любит менять внешность Неймар, да и с белыми волосами в семье есть люди – сын футболиста:

Boa noite✌🏽️😝❤️ Фото опубликовано Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Сен 30 2016 в 2:14 PDT

Федор Смолов («Краснодар»)

Отцу Михаилу Смолову блондин Федор не понравился, а Широков даже обзывался, обещал поймать и сбрить форварду белые волосы. Кажись, Роман Николаевич немного переоценивает свою скорость – нападающий «Краснодара» бегает быстрее. Но если уж прическу Месси не все фанаты аргентинца восприняли положительно, то Федор правильно сделал, что быстро вернулся к проверенному стилю. Модные тенденции не всем одинаково идут. Впрочем, для России мужчина с крашенными белыми волосами не новость и уж точно не повод обзываться – вспомните Шурика из «Кавказской пленницы».

Твоё лицо,когда тебе 2 голевых отдал Платини🙈⚽️☺️ Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10) Янв 1 2016 в 6:01 PST

Остается лишь два вопроса. Кому реально идет новый имидж, а кому не идет? И какие прически выдумают себе игроки в 2017-м, как думаете? Ведь без моды футбол уже давно невозможен, это дорогая индустрия развлечений и ценные игроки хотят выделяться на футбольном небосводе. Даже если это Месси с пятеркой «Золотых мячей».