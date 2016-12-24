Стильный Лионель и сборная «блондинов»

Тренд 2016 года в футбольной моде – едкие белые волосы. «Соккер.ру» выясняет, зачем звезды из Испании, Англии и России вступают в банду Месси?
Мода – странная штука, похожая на бумеранг, ведь улетает и возвращается. В начале нового века выкрашенный в белый цвет рэпер Эминем со своими афроамериканскими друзьями был на пике популярности, где в белой майке и красных штанах зачитывал свои острые, как бритва, социальные тексты. В футболе еще в девяностых в белый цвет красили волосы немногие, но «блондины» Гаскойн и Фаулер точно запомнились публике. Да и Бекхэм не мог пройти мимо этого финта, Виктория всегда следила, чтобы муж был модным.
А на чемпионате мира во Франции в 1998 целая сборная Румынии выкрасила волосы в ярко-желтый цвет, празднуя выход из группы. Прошло восемнадцать лет и появилась новая команда «светлячков», только теперь разбросанная по всему миру. Но раз с ума по такому имиджу сходят звезды первой величины, то давайте соберем Месси целую сборную таких же фанатов блондинистости. Тем более, одного можно найти даже в России. Вообще, «блондинов» даже больше, чем мест в составе, поэтому вне состава Насри, Ярмоленко, Арнаутович, Борини, Драгович, Феллаини и даже сам Гризманн, который и с фиолетовыми волосами играл.
Вратарь
Сантьяго Каньисарес («Валенсия»)
Папа в этой сборной! Еще голкипер «Саутгемптона» Фрейзер Форстер выкрасил летом ирокез в белый цвет, однако у нас для команды блондина Месси есть куда более подходящий вариант. И нет, это не Дэвид Джеймс, хотя чернокожий англичанин тоже играл с белыми волосами. Но Сантьяго Каньисарес вне конкуренции. Сейчас экс-вратарь «Валенсии» воспитывает семерых детей от двух жен. Причем самые младшие – тройняшки. Не соскучится без дел, но волосы красить не забывает!
Защитники
Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»)
Справа мог быть и Дани Алвес, но его вариант белого больше на седой походил. Так что сыграет Фил Джонс. Защитник знаменит травмами средней тяжести, впрочем, как и его коллега Шоу. И когда Фил пропустил чемпионат Европы, где сборная Англии начала за здравие, а закончила за упокой, то от скуки заделался блондином. Гаскойн из защитника МЮ, прямо скажем, никакой – Фила засмеяли в Англии и он вернулся к привычной прическе.
Матс Хуммельс («Бавария»)
Никогда не спорьте после выпивки – бесценный совет перед новым годом и праздниками от Матса. Защитника «Баварии» и чемпиона мира на Октоберфесте развели на пари, которое немец проиграл – играли в боулинг и соперник попался сильный. Подруга жизни переживала, что блондином Хуммельс будет выглядеть смешно, а команда Анчелотти получила железный повод для издевательств. Зато слово Хуммельс держит, не то что некоторые – обещают усы брить и не сбривают.
Серхио Рамос («Реал»)
В отличие от Хуммельса, у испанцев нет Октоберфеста, зато у защитника «Реала» столько фанатов по миру, что когда одного из них начали дразнить в школе, поскольку мальчик выкрасил волосы в белый цвет – представляем, как ребенка обзывали, то Рамос решил поддержать своего маленького знакомого. Это было за три года до решения Месси, повод благородный – Сережа молодец!
Альберто Морено («Ливерпуль»)
Пример, куда человека доводит лишнее время. Морено умудрился потерять место в основе «Ливерпуля» в борьбе с Джеймсом Милнером, который играл на всех позициях в центре поля и даже в атаке еще за «Манчестер Сити». И с горя Морено решил притвориться потерянным братиком Месси. Впрочем, лучше белые волосы, чем обтягивающие черные штаны под обрезанными джинсовыми белыми шортами. Альберто, тебя Филипп Киркоров недавно не кусал?
Полузащитники
Аарон Рэмзи («Арсенал»)
Послезавтра Рэмзи официально выходит из лазарета. Настолько Аарон был хорош на Евро-2016, но с августа поймал два повреждения. Впрочем, Аарон всегда так жил, поэтому ничего удивительного. А вот его прическа вызвала удивление, ведь валлийцы в плане мужской моды недалеко от ирландцев убежали, в британских пабах старой школы «женственную» прическу Рэмзи могли бы неправильно трактовать. Но жена одобряет, и у фанатов остались хорошие впечатления после летнего Евро:
Хамес Родригес («Реал»)
Очень крутая сборная у нас получается, хотя некоторые в ее составе или с травмами маются, или не получают нужной игровой практики по разным причинам. Но в командах уровня МЮ или «Реала». Как известно, найти в Примере более полезного хавбека, чем Хамес после его переезда в Испанию, весь сложно. Но Зидану мало передач, а Хамесу мало места на скамейке. В «Челси» не прочь заполучить колумбийца, так что у «Реала» одним блондином, скорее всего, станет меньше.
Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)
Погба вытеснил из этого состава Гризманна, ведь лучший игрок Франции этого года претендовал на попадание, но нельзя в разговоре о модном тренде года не вспомнить о Погба – Поль меняет прически очень часто, поэтому блондином был сразу несколько раз. Также у него в «Ювентусе» на голове красовался ирокез с белым верхом. Но и в «Манчестер Юнайтед» вернулся, притворившись Гаскойном:
Нападающие
Лионель Месси («Барселона»)
Лионель Хорхиевич задал эту моду? Не совсем, разве что новую лавину с гор крашенных волос в 2016-м дополнительно спустил. Просто в один день проснулся и понял, что чего-то в жизни ему остро не хватает. Как признавался сам, решение было спонтанным и основанными на внутренних переживаниях. Даже будущую жену и мать двоих сыновей в известность не поставил. Если Хуммельс переживал, будет ли нравиться его новый имидж подруге, то Месси рубанул с плеча – рыжая борода и белые волосы смотрятся оригинально.
Неймар («Барселона»)
Жуниор повторил за своим другом Лионелем, а Суаресу, видать, супруга посоветовала не становится третьим блондином в атаке «Барселоны». Но и двух хватило, причем если Месси выступил радикально – для него в новинку так резко менять имидж, то для Неймара новая прическа лишь очередная. У бразильца был ирокез, он красил волосы в разные цвета, выдумывал различные образы и был этому рад. Любит менять внешность Неймар, да и с белыми волосами в семье есть люди – сын футболиста:
Федор Смолов («Краснодар»)
Отцу Михаилу Смолову блондин Федор не понравился, а Широков даже обзывался, обещал поймать и сбрить форварду белые волосы. Кажись, Роман Николаевич немного переоценивает свою скорость – нападающий «Краснодара» бегает быстрее. Но если уж прическу Месси не все фанаты аргентинца восприняли положительно, то Федор правильно сделал, что быстро вернулся к проверенному стилю. Модные тенденции не всем одинаково идут. Впрочем, для России мужчина с крашенными белыми волосами не новость и уж точно не повод обзываться – вспомните Шурика из «Кавказской пленницы».
Остается лишь два вопроса. Кому реально идет новый имидж, а кому не идет? И какие прически выдумают себе игроки в 2017-м, как думаете? Ведь без моды футбол уже давно невозможен, это дорогая индустрия развлечений и ценные игроки хотят выделяться на футбольном небосводе. Даже если это Месси с пятеркой «Золотых мячей».
Или войдите через
********
Да просто тренд такой. Пройдет очень быстро и срежется вместе с волосами.
Главное что бы в банду Роналду "вступать" не стали. Оттуда выхода уже нет.
********
Да просто тренд такой. Пройдет очень быстро и срежется вместе с волосами.
Главное что бы в банду Роналду "вступать" не стали. Оттуда выхода уже нет.
https://www.youtube.com/watch?v=F4hQ4J4BFOM
Зaднeприводной Кристине бы больше подошло.
так-то Рэмси раньше Месси покрасился, или нет ?
********
Да просто тренд такой. Пройдет очень быстро и срежется вместе с волосами.
Главное что бы в банду Роналду "вступать" не стали. Оттуда выхода уже нет.