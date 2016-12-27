Что с «Крестовским» и аренами ЧМ-18?

«Соккер.ру» держит руку на пульсе подготовки к чемпионату мира – рассказываем обо всех аренах в торжественный день завершения основных работ в Санкт-Петербурге.

Самые смешные шутки – жизненные. На официальном туристическом портале Минспорта по ссылке «Стадионы» висит надпись: «Ошибка 404. Сожалеем, но такой страницы нет, либо ее удалили». Спешим успокоить, что на самом деле все не так страшно с объектами, но если будущий зритель ЧМ захочет посмотреть, куда приедет через полтора года – не сможет. На данный момент узнать официальную информацию о стадионах в одном месте нельзя, что намекает на важность темы – рассказываем, как идут стройки. И начнем с символа года, одного из двенадцати стадионов ЧМ-18.

«Крестовский» (Санкт-Петербург)

Состояние: завершение строительства

Вместимость: 68 134 зрителей

Примет: 4 матча группового этапа ЧМ, поединок 1/8, один из полуфиналов и матч за третье место.

Любимый стадион России? Самый популярный в этом году – абсолютно точно. Летом обещали открыть объект в сентябре, теперь сдача стадиона перенесена на конец марта. Но у нас хорошие новости, насколько это возможно – два основных контракта строители выполнили. Включение Мутко и компании из Москвы повлияло на скорость. Значит, в апреле ждем на арене матчи сборной России и «Зенита». А потом будет Кубок конфедераций с финалом на этом стадионе. Но, может, надо было скромнее рассчитывать проект и получить стадион, вписанный в бюджеты? Зато смотрится сооружение уже веселее. Примеряли на днях разные цвета, в том числе, «Спартака» - для сборной России слишком яркий оттенок. Красный стадион «Зенита» - забавное зрелище, вряд ли всем поклонникам клуба такой вид по нраву:

«Крестовский» на карте футбольных объектов

«Открытие-Арена» (Москва)

Состояние: функционирует

Вместимость: 44 918 зрителей

Примет: 4 матча группового этапа и один поединок 1/8 финала.

Здесь играют, побеждают, наслаждаются комфортом – полностью готовая, опробованная и высоко оцененная посетителями арена. Хорошо, что загодя построили. Вообще, когда подобные масштабные проекты осуществляют клубы – получается быстрее и дешевле. Никто не сравнивает, многие понимают, что «Крестовский» - более сложный объект, чем стадион «Спартака». Но с учетом всех подводных камней и реальных причин переносов в Санкт-Петербурге, можно предположить, что Галицкий или Федун построили бы тот же объект быстрее и дешевле. Впрочем, как и Миллер.

«Открытие Арена» на карте футбольных объектов

«Казань-Арена» (Казань)

Состояние: функционирует

Вместимость: 45 379 зрителей

Примет: 4 матча группового этапа, по одному поединку 1/8 и 1/4 финала.

В Казани увидят два матча плей-офф – будет интересно. Причем это одна из всего двух работающих арен на данный момент. Три года живет, приняли летнюю Универсиаду, потом чемпионат мира по водным видам спорта – установили целых двенадцать мировых рекордов. Вот только «Рубин» никак не может убедить местную публику, что надо ходить на футбол – часто трибуны заполнены на 18-20 % и это печально. Но когда в Казань приедет Месси, или игрок похожего уровня, то со всего мира найдется 45 тысяч желающих его увидеть. Хороший стадион, сооруженный вовремя, и медиафасад интересный:

«Казань-Арена» на карте футбольных объектов

«Фишт» (Сочи)

Состояние: завершается реконструкция

Вместимость: 44 000 зрителей

Примет: 4 матча группового этапа, по одному поединку 1/8 и 1/4 финала

Баптиста и Карпин уже играли на этом стадионе и первыми забили мячи после реконструкции. Солнце, море и цены ждут российских и иностранных болельщиков ближайшим летом в Сочи, где на главной арене зимней Олимпиады сыграют несколько поединков Кубка конфедераций. Завершается реконструкция на три миллиарда рублей, вернее, строительные работы окончены. Недавно на объекте с инспекцией были Мутко и Медведев. Остались покраска, отделка внутренних помещений. Газон уже застелен и зеленый даже в середине декабря. На днях обещали заключить контракт на временные трибуны, что позволит увеличить вместимость под ЧМ и Кубок Конфедераций. 28 марта 2017-го года в Сочи сыграют сборные России и Бельгии. Вот так территория вокруг будет выглядеть в конце работ:

«Фишт» на карте футбольных объектов

«Екатеринбург-Арена» (Екатеринбург)

Состояние: идет реконструкция

Вместимость: 35 000 зрителей

Примет: 4 матча группового этапа

Здесь тоже хотят больше мест, но реконструкция масштабнее – увеличивают вместимость на 11 тысяч. До конца мая обещали справиться с монтажом трибун нижнего яруса, на 95-97 % завершены бетонные работы, установлены кровельные кольца, строители немного опережают график. Надо учитывать, что отчасти собирают временные трибуны, что ускорит процесс. Стадион пока выглядит странно – словно на начальном этапе стройки. Но раз опережают график, то можно не волноваться – до 31 декабря 2017 арену откроют.

«Екатеринбург-Арена» на карте футбольных объектов

«Мордовия Арена» (Саранск)

Состояние: 63 % готовности, идет стройка

Вместимость: 45 015 зрителей

Примет: 4 матча группового этапа

В принципе, тут один вопрос. Зачем «Мордовии» стадион на 45 000 мест, что потом с ним делать? Как показывает опыт похожих проектов – себя не оправдали. Именно поэтому Евро-2020 планируют провести в разных городах с уже готовой инфраструктурой. А чемпионат мира хотят расширить, чтобы еще больше зарабатывать и поделиться с хозяевами турнира, которые обычно терпят убытки, в отличие от ФИФА. Но зато в Саранске будет большой футбол, и стадион строят без отставания. Свежая информация – 63 % готовности, сдача – конец 2017-го года. К слову, арена оценивается в 15.8 миллиарда рублей. Строители «Крестовского» за эти деньги с места не встанут?

«Мордовия Арена» на карте футбольных объектов

«Самара Арена» (Самара)

Состояние: круглосуточная стройка

Вместимость: 44 918 зрителей

Примет: 4 матча группового этапа, поединок 1/8-й и один из четвертьфиналов

Крутой футбол ждет Самару – сразу шесть матчей и два в плей-офф турнира. Хотя со стадионом не все гладко. Вернее, дела идут неважно, поскольку сроки сдачи сместили. Также частично пересмотрят проект – будут экономить на внутренней отделке. Зато есть почти две тысячи строителей, работающих в две смены. Монолитные работы завершены на 89 %, на лето следующего года наметили укладку нового газона. Но работ, конечно, еще много. Зато самарцам немного упрощают задачу – хотят освободить от части налоговых обязательств. Но тесть Александра Кержакова – председатель комиссии по вопросам подготовки к ЧМ Вадим Тюльпанов, говорит, что проблемы есть и в Самаре, и еще одном городе – о нем следом.

«Самара-Арена» на карте футбольных объектов

«Стадион Калининград» (Калининград)

Состояние: активное строительство

Вместимость: 35 015 зрителей

Примет: 4 матча группового этапа

Претензии Тюльпанова совпадают здесь с претензиями ФИФА. В чем же дело? В славном городе Калининграде, где неплохо справлялись с самими работами, возникла проблема с землей. По заявлениям местных жителей, выбрали болотистый грунт, не просчитали усадку. Это серьезно, даже если объект не самый большой. Тем более, как раз до Калининграда европейским фанатам близко, так что город и стадион должны быть готовы в срок и смотреться симпатично. Зато с деньгами в западном регионе проблем нет – 17 миллиардов выделили, что больше, чем в Саранске, где стадион крупнее. Арену ждут до конца 2017-го, опасаются лишь за аэропорт.

«Стадион Калининград» на карте футбольных объектов

«Стадион Нижний Новгород» (Нижний Новгород)

Состояние: идет строительство

Вместимость: 44 899 зрителей

Примет: 4 матча группового этапа, поединок 1/8 финала и четвертьфинал

В Нижнем Новгороде молодцы, поскольку оперативно докладывают о всех этапах строительства, что упрощает оценку. В середине этого месяца стартовал заключительный этап монтажа крыши, и поскольку можно визуально сравнить, то сразу становится понятно – стройка в разгаре, монтируют 12 тысяч тонн металлоконструкций для крыши. Поле собираются засевать весной в марте, первые тестовые матчи сыграют в конце лета и когда дети снова пойдут в школы. Поэтому тут все под контролем, никто не жалуется на арену и строителей, а под снегом объект смотрится эффектно:

«Стадион Нижний Новгород» на карте футбольных объектов

«Волгоград Арена» (Волгоград)

Состояние: продолжается строительство

Вместимость: 45 015 зрителей

Примет: 4 матча группового этапа

Предпоследняя немосковская арена для виртуальной «инспекции» ждет вас в Волгограде. В середине прошлого года на месте строительства было пустое поле, залитое бетоном. Сейчас можно увидеть чашу стадиона, и хотя работы не завершены – открытие запланировано на 2017-й год. Работу проделали большую, разницу видно, и хотя еще надо облагородить территорию вокруг, тут скорее надо думать, что делать со стадионом дальше и как развивать местный футбол до нужного уровня, нежели о том, что не успеют сдать объект.

«Волгоград Арена» на карте футбольных объектов

«Ростов Арена» (Ростов-на-Дону)

Состояние: выполнили две трети работ

Вместимость: 45 000 зрителей

Примет: 4 матча группового этапа и поединок 1/8 финала

Стадион на левом берегу Дона по графику должен быть построен к декабрю 2017 года, в начале этого года официально опережали график на шесть месяцев, но за год сбавили обороты, и на днях было обещано открыть арену 1 ноября 2017-го года. То есть опережают график, официально заявили – через десять месяцев у «Ростова» будет новый стадион. Это хорошо, поскольку у клуба будет больше стимулов жить и развиваться на арене, где многие работы выполнены на 65-90 %. Одним словом, ростовчане успевают со стадионом, но к другим объектам снова есть вопросы. Арену проще построить, чем осовременить целый город.

«Ростов Арена» на карте футбольных объектов

«Лужники» (Москва)

Состояние: идет реконструкция

Вместимость: 81 000 зрителей

Примет: 4 матча группового этапа (в том числе матч-открытие мундиаля), поединок 1/8-й, один из полуфиналов и финал

Это целый спортивный комплекс и, пожалуй, даже хорошо, что смогли сделать проект без сноса Большой спортивной арены. Успевают вовремя реконструировать, и недавнее посещение «Лужников» московскими чиновниками и мэром города провели не для того, чтобы подогнать строителей. Наоборот, говорят уже о дизайнерских проектах, вроде кафе в форме эллипса, и о фонтане. Но тут важнее всего, что трибуны к полю поближе подвинули. Раз две недели тому назад начали монтировать лифты – завершают работы. Не исключают, что финал Кубка России пройдет именно в «Лужниках».

«Лужники» на карте футбольных объектов

Судя по этапам и темпам работ, можно не переживать – все стадионы к ЧМ-18 будут готовы. Проблемы есть по инфраструктуре, финансирование отдельных объектов под вопросом, но если многострадальный стадион «Зенита» за год до чемпионата мира увидит первый официальный футбольный матч, то остальные справятся. Из двенадцати объектов полноценно функционируют лишь два, но 2017-й станет годом открытий стадионов в России.