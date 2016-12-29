«Анжи» Керимова. Взлёты и падения

Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи» и собирается развивать футбол в Дагестане, а «Соккер.ру» вспоминает почти шестилетнюю эпоху правления его предшественника.

18 января 2011 года: приход Керимова

В этот день Сулейман Керимов пришел в «Анжи», о чем сообщил представитель пресс-службы главы Дагестана: «В Москве состоялась встреча главы Дагестана Магомедсалама Магомедова с членом Совета Федерации Сулейманом Керимовым. В ней также принял участие спикер республиканского парламента, президент футбольного клуба „Анжи“ Магомед-Султан Магомедов. На встрече при непосредственном содействии Магомедсалама Магомедова был окончательно решен вопрос о продаже структурам Керимова футбольного клуба „Анжи“.

Республиканские власти выразили надежду, что приход Керимова позволит „Анжи“ решать задачи более высокого уровня, а вот простые болельщики вряд ли могли в тот день спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Да, в клуб пришел богатый человек (по данным 2010 года, состояние Керимова оценивалось в 7.8 миллиардов долларов, 19-е место в России и 136-е в мире), но нужно было сначала понять его отношение к футболу и к „Анжи“.

18 февраля 2011 года: приобретение Роберто Карлоса

Спустя месяц после прихода Керимова в „Анжи“ в российский чемпионат приехал первый в истории РФПЛ чемпион мира – бразилец Роберто Карлос. Да, уже немолодой, 37-летний экс-игрок мадридского „Реала“, но при этом еще бодрый (25 матчей, 4 забитых мяча), а самое важное авторитетный, именитый и с большим количеством полезных связей. Карлос хорошо справился со своей ролью популяризатора „Анжи“, а потом стал своего рода поручителем махачкалинского клуба в переговорах со звездными игроками. И это сработало!

Лето 2011 года: трансферное безумие

„Анжи“ Керимова был своеобразным филиалом современного Китая: в Махачкале платили не просто много, а космически много! Юрий Жирков, Кристофер Самба, Балаж Джуджак и, конечно, Самуэль Это’О оказались в „Анжи“. Звездный камерунец еще не собирался на пенсию: всего за год до переезда в Россию он взял свой третий Кубок чемпионов в карьере, в отличие от двух предыдущих, завоеванных с „Барселоной“, этот был выигран с миланским „Интером“. Между тем, тренерский мостик по-прежнему занимал Гаджи Гаджиев, хотя уже было ясно, что в звездной команде рано или поздно должен появиться звездный тренер.

Февраль 2012: появление Хиддинка

Зимой „Анжи“ возглавил Юрий Красножан, но ему не удалось продержаться даже до окончания сборов – тренер так и не смог найти общий язык со звездным Это’О и его свитой. Пришел Хиддинк и попытался создать из прекрасных кадров сильную команду. Махачкалинцы финишировали на 5-м месте в РФПЛ, пробились в Лигу Европы…

Сезон 2012/2013: купаясь в роскоши

Летом 2012-го „Анжи“ подписывает француза Ласса Диарра из мадридского „Реала“ и одного из лучших форвардов чемпионата России на тот момент, Ласину Траоре. Команду Хиддинка называют одним из претендентов на титул в РФПЛ – еще бы, с таким-то составом! К зимнему перерыву „Анжи“ занимал второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, отставая от лидирующего ЦСКА на 2 очка, и пробился в плей-офф Лиги Европы. В трансферное окно появился еще один звездный новичок: Виллиан из „Шахтера“ обошелся в 35 миллионов евро. Вот только весной „Анжи“ забуксовал в чемпионате – в итоге только третье место. Вылет из Лиги Европы на стадии 1/8 финала и поражение в финале Кубка России от ЦСКА тоже не добавили настроения. Амбиции простирались гораздо дальше этих результатов.

Август 2013: смена курса развития

Казалось, что следующий сезон точно пройдет под знаком „Анжи“, пригласившего в свой состав Игоря Денисова и Александра Кокорина – сильный российский костяк был необходим. Вот только команда отвратительно начала чемпионат, вскоре ушел Хиддинк, а потом была провозглашена „смена вектора развития“. Одним махом „Анжи“ распродал почти весь основной состав, заработав на трансферах 136 миллионов евро, в тренерское кресло вернулся Гаджи Гаджиев. За 2.5 года Сулейман Керимов потратил на футбольный клуб почти полмиллиарда евро, а теперь, разочаровавшись, решил резко сократить финансирование.

Сезон 2013/2014: плей-офф Лиги Европы и вылет в ФНЛ

Гаджи Гаджиев – сильный тренер, но не волшебник. Он не смог заставить состав, достаточно неплохой по именам, но собранный в экстренном порядке, заиграть организованно и эффективно. „Анжи“ снова дошел до 1/8 финала Лиги Европы, а вот в чемпионате так и не удалось наладить дела: последнее место и вылет в ФНЛ. Перед началом того сезона „Анжи“ называли в числе главных претендентов на чемпионство, а все закончилось понижением в классе.

Сезон 2014/2014: возвращение в РФПЛ

Одного сезона хватило „Анжи“, чтобы завоевать право вернуться в элитный дивизион. Цель была выполнена под руководством тренера Сергея Ташуева, однако после этого было решено прекратить с ним сотрудничество: в РФПЛ „Анжи“ собирался положиться на кого-то другого.

Сезон 2015/2016: по дороге в аквапарк

„Анжи“ возглавил Юрий Семин, старт выдался неудачным, и опытный наставник вскоре покинул свой пост. После десяти туров махачкалинцы расположились на последнем месте в таблице, под руководством Руслана Агаларова очки набирали нерегулярно, а весной даже ходили слухи, что в случае нового вылета в ФНЛ стадион „Анжи“ будет переоборудован в аквапарк, потому что приносит одни несчастья. Арене в Каспийске удалось избежать этой участи, так как „Анжи“ остался в элите, переиграв в стыковых матчах астраханский „Волгарь“.

Лето 2016: новая надежда

Приглашения Павла Врбы, тренера сборной Чехии на Евро-2016, а также нескольких квалифицированных игроков заставили говорить о том, что „Анжи“ готовится к новому рывку в небеса, только на этот раз делает все обстоятельно и без резких движений. Команда оставляла приятное впечатление на старте чемпионата, могла стать одним из открытий сезона, но в конце „посыпалась“ - видимо, просочилась информация о дальнейшей судьбе, вследствие чего у футболистов и тренерского штаба пропала мотивация.

Декабрь 2016: распродажа и смена владельца

Теперь распродажа ведущих игроков не является тайной, о ней объявлено официально, как и о том, что Сулейман Керимов сложил с себя полномочия, и теперь владельцем „Анжи“ стал Осман Кадиев, который собирается сделать акцент на развитии футбола в регионе, чтобы больше местных воспитанников могли выступать в главном клубе Дагестана. Стремление похвальное, правда, теперь болельщикам „Анжи“ не приходится надеяться на решение больших задач в обозримом будущем (даже продление пребывания в РФПЛ еще на сезон будет фантастическим подарком в сложившейся ситуации). У „Анжи“ очень бурная жизнь, вряд ли какой-то другой клуб может похвастаться таким обилием событий за 6 лет. Приглашение звезд мирового футбола и борьба за чемпионство, два выхода в 1/8-ю финала Лиги Европы и вылет в ФНЛ, две распродажи ведущих игроков с разницей в три года и суровая тень аквапарка.