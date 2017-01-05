Алли - оп! Деле, остановивший «Челси»

Два мастерских навеса Эриксена сделали Алли героем, и «Соккер.ру» рассказывает о парне, который клуб для развития скорее найдет в Мадриде или Барселоне, чем в Англии.

100 миллионов фунтов – столько, по информации английских СМИ, владелец «шпор» Даниэль Леви собирается запросить или уже запросил у потенциальных покупателей летом. Молодость, универсальность, последние успехи поднимают цену Алли высоко, поэтому в «Тоттенхэме» считают, что если за Бэйла запросили и получили 85 миллионов фунтов, то Деле – футболист на все сто. 117 миллионов евро за трансфер сделают англичанина самым дорогим в истории, побьют рекорд Поля Погба. И есть сразу несколько клубов, способных на подобное, не только ПСЖ…

5 миллионов фунтов «Тоттенхэм» отдал бывшему клубу Алли «МК Донс» в феврале 2015-го, еще 2 миллиона перечисляют по частям бонусами. То есть даже продажа за 70 миллионов евро будет означать, что Деле принес «шпорам» в десять раз больше денег, чем потратили на его трансфер.

4 тысячи фунтов в неделю – такие деньги показались «Ливерпулю» слишком большими, когда они вели переговоры с приемными родителями Алли. Брендан Роджерс рассказал, что уже обо все договорились, Деле должен был стать новым футболистом «красных», но руководители клуба выступили против такой большой зарплаты за лучшего игрока низшей лиги. «Тоттенхэм» предложил сразу 12 тысяч и получил игрока основы.

2016 год – 19 сентября Почеттино сфотографироваться с Деле Алли и новым контрактом полузащитника до лета 2022-го года. Зарплата игрока была увеличена с 12 тысяч фунтов в неделю до 24 тысяч еще в позапрошлом году, а теперь речь о 60 тысячах за неделю работы. Для сравнения – Депай в МЮ получает 120 тысяч за семь дней. Алли точно не жадный парень, а поза Почеттино – повод для футбольных шуток.

qual a melhor pose do pochettino? pic.twitter.com/aLUtai7634 — ERIKSEN ALLI KANE (@broy_thfc) 22 декабря 2016 г.

1996 год – 20 апреля все началось, за двадцать лет до предыдущего события, в городе Милтон-Кинс недалеко от Лондона родился Бамиделе Джермейн Алли, сын нигерийца и англичанки. Чтобы вы понимали, как это недавно, несколько сравнительных фактов. Для Деле «Один дома» - очень старый фильм, ведь вышел на шесть лет раньше, чем он родился. Буффон уже был основным вратарем «Пармы», когда Алли родился, а когда Деле научился ходить – Джанлуиджи дебютировал в сборной Италии.

80.3 % точных передач отдает Алли в чемпионате Англии, то есть в этом компоненте здорово прибавил. Отчасти потому, что играет выше и ближе к чужим воротам – в прошлом сезоне чаще раздавал голевые передачи, и поэтому рисковал. Тогда показатель был 75.9 % точности, сейчас становится лучше, что не удивляет.

52 удачных действий в отборе в чемпионате Англии у Деле Алли в этом сезоне. У него упало количество отборов и перехватов, но это тоже важная деталь – парень стал играть «скрытого форварда», что отлично показал вчера против «Челси», находясь на одной линии с Кейном и забивая из пределов штрафной площади головой. Но хавбек и как разрушитель себя может раскрыть.

27 передач, после которых футболисты «шпор» наносили удары по воротам в чемпионате у Алли. Деле не забывает быть организатором атак, в этом пункте он сосед Хендерсона и Стерлинга, хотя важнее другая цифра. 55 моментов создал Эриксен – третий в лиге после Де Брюйне и Пайета, именно игра датчанина – базис для подвигов молодого англичанина.

20 голов в АПЛ – именно столько забил Деле Алли за «Тоттенхэм» за полтора года. Сыграл всего 52 поединка! Только ван дер Варт в составе «шпор» и вообще в рамках АПЛ среди хавбеков управился быстрее. Голландцу понадобилось 44 поединка, а вот Джеррард и Лэмпард до двадцатого гола шли дольше, потратили более ста матчей. Да что там, даже Бекхэм сыграл 90 матчей, чтобы забить 20 мячей. Причем Бекхэм – вингер, так что лучше сравнивайте с Полом Скоулзом. Полузащитник потратил 74 поединка, чтобы собрать 20 мячей в АПЛ. Деле вписал свое имя в историю чемпионата рядом с легендами.

18 дней ушло у Деле, чтобы стать одним из самых заметных игроков новогоднего марафона в АПЛ – за это время он забил семь голов. Впечатляющая статистика, посмотрим, как Алли продолжит свою серию!

16 лет Алли было в день дебюта на взрослом уровне. Играли в Кубке Лиги с «Кембридж Сити», и тренер доверился полузащитнику, который был в структуре клуба три года. По легенде малец, выйдя на замену, первое касание сделал для себя незабываемым – катнул мяч одной ногой в пятку другой и так адресовал партнеру. Алли первый пас на взрослом уровне сделал пяткой – любит красивую игру. И забивать мячи, ведь первый отправил через 11 дней после дебюта в переигровке Кубка Лиги.

15 поединков за сборную Англии у паренька, который пару лет тому назад учил уроки после тренировок. Играл на Евро-2016, забивал французам и мальтийцам. Важный футболист для сборной, тем более, что англичанам давно надо копировать тактику Почеттино и пробовать развить таланты и «шпор», и представителей других клубов.

13 лет исполнилось Деле, когда социальные службы в сговоре с тренерами «МК Донс» и родители его близкого друга, футболиста Харри Хикфорда, приняли решение забрать Деле у биологической матери, которая активно болела в то время алкоголизмом. По документам парня не усыновляли, но жить стал в семье управляющего строительной компании. Талантливого парня забрали подальше от пьяных разборок и из района, где можно было попасть в историю. Не удивительно, что Рождество Деле встречает с приемными родителями:

Hope everyone's having a great Christmas! Good days training, nice to get back to mk for a little bit. Love the framing done on my shirt from the France game ❤️💙🎁🎄#spursatchristmas Фото опубликовано Dele (@delealli36) Дек 25 2015 в 6:04 PST

13 матчей подряд побеждал «Челси» в АПЛ. Мечтали повторить знаменитый рекорд «Арсенала». Но не получилось, поскольку встретили Алли. Забавно, что разницу в дерби сделали именно те два человека, которых в сравнении перед матчем мы поставили выше, чем их коллег из состава Конте – Эриксен и Алли. Почеттино выиграл, поскольку вся его команда оказалась сильнее, но счет на табло поменяли два датских паса на юного англичанина, который головой-то особо и не играл раньше, ведь довольно техничный и любит не только короткие передачи.

10 голов у Алли в АПЛ в этом сезоне. Всего на один меньше, чем у центральных нападающих Лукаку, Дефо и Агуэро. Столько же, как у напарника Кейна. Почти 0.5 мячей в среднем за матч – показатель Алли делает его самым опасным полузащитником лиги, поскольку чаще забивают только прирожденные снайперы, вроде Косты, Златана и Санчеса. А ведь ему всего двадцать лет!

9 голевых передач – личный сезонный рекорд полузащитника, поставленный в прошлом году. В текущем чемпионате лишь раз ассистировал, но Почеттино очень доволен, поскольку теперь получает важные мячи Деле. В последних матчах он выручал и геройствовал. Забивал ЦСКА, «Бернли» и сделал три дубля подряд – «Саутгемптону», «Уотфорду» и «Челси». Хотя 10 голевых передач в рамках АПЛ в его возрасте – тоже достижение, согласитесь.

4 различные позиции занимал Алли за свою недолгую карьеру. Он играл опорного полузащитника, «от штрафной до штрафной», атакующего хавбека (ложного форварда) и работал слева в атаке. Отчасти это потому, что ищет идеальное место, отчасти из-за характеристик – он может и разрушать, и созидать.

2 сестры и брат – у Алли трое сводных близких людей, но от разных отцов, что подчеркивает веселость ранних лет Деле. Тут прямая отсылка к сериалу «Бесстыдники», только без безумных ирландцев и сюжетных хитросплетений. Всё банально. Мать Деле по имени Денис рассталась с нигерийцем Кенни – биологическим отцом Деле, через пару недель после рождения парня. А когда он ходил в школу, мать нашла в капусте братика Луиса, чтобы старшим дочуркам Беки и Барбаре было с кем играть, помимо Алли. Зато у Деле всегда есть люди, которым может сделать на Рождество приятные подарки. Не забывает ни мать, ни сводных сестер и братьев, все докладывают прессе – Алли щедрый и внимательный мальчик.

1 кумир детства – у Деле Алли есть любимый футболист. Он давний и верный поклонник Джеррарда, поэтому за шесть месяцев до подписания первого контракта с «Тоттенхэмом» парня отвезли в Ливерпуль. И пообещали встречу со Стивеном. Деле настроился на подписание футболки, подбадривание и тому подобное, но подростка разочаровали. Джеррард уснул, и его не решились разбудить. История о том, как одна-две мелочи могут привести к потере миллионов фунтов, которые «Тоттенхэм» точно получит за Деле.

0 трофеев в составе «Тоттенхэма» выиграл Деле Алли, если не считать приз лучшему молодому игроку года. Почеттино заявляет, что победа над «Челси» - показатель чемпионских амбиций, но в прошлом году «шпоры» не догнали «Лестер». И этот «ноль» - тоже очень важная цифра, поскольку именно она подталкивает футболистов приличных, но не титулованных клубов к уходу. А за англичанином уже охотятся.

Что говорят цифры?

Что Алли в свои двадцать лет слишком хорош для «Тоттенхэма». И ему сложно найти идеальное место в другом клубе из АПЛ. Для симпатичного хавбека «Ливерпуль» не обязательно будет успешным. Также ему нет места в МЮ – там Погба со схожими задачами и желанием прибавить в результативности. Деле не очень подходит под схемы «Манчестер Сити» или «Челси». Да и не заявлял о желании играть в таких разных по философии командах. Так что может пройти путь Модрича и Бэйла. Показать себя в «Тоттенхэме», но трофеи подсобрать в составе «Реала». Хотя на месте «Барселоны», где Луис Суарес публично обсуждает кандидатуры на пост нового главного тренера, многие сейчас подбили бы клинья к боссу «шпор» Леви.

Если в «Реале» Зинедину Зидану еще надо подумать, куда Алли поставить и чем он может быть полезен, чтобы не вызывать гнев Роналду, Модрича и Крооса, а также чтобы не повторилась история Хамеса, то для каталонцев после ухода на пенсию Иньесты не составит труда отыскать место для Алли. Ведь он предпочитает атаковать из глубины и со смещением на левый фланг. Кроме того, не забывайте, что «Бавария» пыталась перебить предложение «Тоттенхэма» в свое время, но пожадничали. И если Алли хочет вырасти в лучшего английского игрока своего поколения, ему нужно будет рискнуть и сыграть за пределами АПЛ. «Реал» и «Барселона» присматриваются, и поводы имеются – Деле играет все лучше и лучше.