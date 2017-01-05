Торги по Миранчуку - приговор лимиту

«Соккер.ру» с интересом и возмущением следит за переговорами Миранчука и «Локомотива». Распутываем историю, наградившую Алексея ярлыком «алчный, слабый футболист».

Краткое содержание предыдущих серий

В сентябре 1995-го года Елена Миранчук родила близнецов Алексея и Антона (с разницей в пятнадцать минут) в городе Славянске-на-Кубани. В двенадцать лет молодых футболистов отобрали в школу «Спартака». Маме нашли работу воспитателя в той же академии москвичей, во все тяжкие подростки не отправились. Но через пару лет тренер Вадим Олегович Романцев (сын) посчитал братьев физически слабыми для футбола.

«Локомотив» подсуетился, у них работал бывший тренер академии «красно-белых», знакомый с Миранчуками. Парни возмужали, Алексей заиграл в основе «Локомотива», Антона вернули недавно из аренды в Эстонии, где младший Миранчук забил 14 мячей за «Левадию». Алексей такой статистикой похвастаться не может, но у него пять матчей за сборную России (и один гол), а вдобавок приз «Первая пятерка» - лучший молодой футболист 2015-го года. Но на дворе 2017-й, и в ноябре истекает контракт с «Локомотивом»…

Футболист Алексей растет?

«Миранчук способен стать лучшим игроком России. У него и скорость, и дриблинг, и удар. Однозначно, он будет в сборной России на ЧМ-2018».

Ведран Чорлука, защитник «Локомотива»

Чорлука сказал это летом 2015-го. Но нам надо смотреть в динамике и не глазами напарника по команде. За четыре последних сезона Миранчук прибавляет в количестве игрового времени в РФПЛ, но для атакующего полузащитника и форварда ужасен в завершающей стадии атак. 2 гола за 27 матчей в прошлом сезоне – личный «рекорд». Больше одной голевой передачи за чемпионат не выдавал никогда. При этом придумал в этом сезоне 18 пасов под удар партнерам – неплохой показатель. Впрочем, ни сильного удара, ни скорости, ни невероятного дриблинга – 16 удачных обводок из 45 попыток, как мечтал Чорлука, мы пока не дождались.

При этом Миранчук, вынужденно игравший даже форварда, нанес 28 ударов, что подсказывает – не мастак забить из ничего. Единственный мяч нового сезона отправил в ворота «Терека» в 17-м туре. Да, в мелочах становится лучше, но в пределах статистической погрешности. На удивление стабилен, что в его возрасте – минус. Зато стал выносливее, поскольку играет чаще. Но ощутимой на табло динамики нет, пользы мало. Отчасти виноваты слабые нападающие «Локомотива», но и сам Миранчук слишком медлит. А уж его привычка смотреть на мяч, а не на точку, куда отдает передачу – без комментариев. Пока это сырой игрок. Талантливый, достаточно тонкий, особенно на фоне одногодок, но средний. Даже близко не лучший в России.

Сколько ему платят в «Локомотиве»?

«Миранчук – это единственный пример правильного продвижения по зарплатной лестнице. Леша прошел от 100 тысяч рублей до 1,2 млн в месяц».

Кирилл Котов, бывший спортивный директор «Локомотива»

Кто-то пустил слух, что Алексей пять лет играл за «Локомотив», получая всегда по 50 тысяч евро в год. Если Миранчуку платили в разы меньше, чем его коллегам по основному составу, то это статья 159 уголовного кодекса РФ. Называется «Мошенничество» – приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Как думаете, Миранчука могли пять лет обманывать, выдавая на руки 50 тысяч, а по контракту вписывая намного больше? Вряд ли. Не в мире, где с помощью одного звонка Алексей мог узнать, что Головину увеличили оклад до 500 тысяч евро в год в ЦСКА.

Поэтому пользуемся цифрами бывшего спортивного директора «Локомотива» Котова. «Зять Смородской» заявил, что Миранчук прошел путь от 100 тысяч рублей в месяц до 1.2 миллиона. То есть это 19 тысяч евро в месяц или 228 тысяч в год. Больше похоже на правду, хотя это без учета премиальных. Например, за победу в Кубке России, к которой причастен Миранчук, его могли наградить дополнительно. При этом очевидно, что 228 тысяч евро в год, когда речь о лучшем молодом игроке именно в России – нормальный оклад. У Базелюка, выигравшего подобный статус годом ранее, зарплата была в районе 122 тысяч. Поэтому назрел вопрос «Локомотиву»: почему не провели переговоры загодя?

В чем виноват «Локомотив»?

«Алексей не согласен с условиями, которые мы предлагаем».

Илья Геркус, президент «Локомотива».

«Миранчук со всем согласен, он хочет остаться».

Юрий Семин, главный тренер.

Тренер говорит одно, президент – другое. Так получается, что кто-то обманывает. Или не в курсе положения дел, что еще хуже. Эх, «Локомотив», ничему вас не учит история, вы ведь Буссуфе в 18 раз больше платили за тренировки, чем Мирачуку… Всегда надо смотреть на игру, а не клевать носом. Миранчуку 21 год, прежнее соглашение на четыре года подписали 1 апреля 2013 года, когда ему было семнадцать. Но когда Алексей стал игроком основы, надо было реагировать. Берем того же Доннарумму. Изначально Джиджи платили всего 160 тысяч евро в год, то есть в двадцать раз меньше, чем Бакке – самому богатому в «Милане».

Но как только вратарь заиграл – заговорили о миллионе евро, не продлевая контракт, переговоры по которому проведут не раньше февраля этого года. Что мешало вовремя подбросить Миранчуку деньжат, чтобы не позволять агенту запудрить ему мозги? Похоже, в «Локомотиве» проблема Алексея возникла из-за смены руководства и войны агентов за сферы влияния. А также наивной веры клуба, что Миранчуку можно платить в четыре раза меньше, чем Хенти и Шкулетичу, которые так же бесполезны, но Алексей останется из патриотизма. «Локомотив» раздает легионерам деньги направо и налево много лет, могли бы редкого воспитанника вовремя переоформить.

Миранчук - амбициозный парень?

«Что касается невызова в сборную России, то я не расстроился».

Алексей Миранчук, весна 2016

«Миранчук? Не могу сказать, что с тех пор, как его назвали лучшим молодым игроком, идет прогресс».

Леонид Слуцкий, весна 2016.

Представьте рассуждения Слуцкого перед Евро. «Так, у меня есть Миранчук. Молодой, созидательный. И есть Юсупов – не матерый разрушитель, средненький, не основной игрок „Зенита“. Кого же взять?» И в результате Леонид Викторович отдал седьмой номер национальной сборной на Евро-2016 Юсупову. А какой смысл вызывать человека, который не расстраивается, что Головин или Нойштедтер в составе, но ему места не нашлось даже после травм Дзагоева, Черышева, Денисова и Жиркова? Миранчук спокойно мог быть на месте Юсупова, но оказался не готов даже к скамейке. Пусть Артур не сыграл ни минуты во Франции, но выбор Слуцкого о многом говорит.

Миранчук его не убедил. Да и кого Алексей убедил? Даже сейчас доверие Черчесова не обязательно оправдает – ему сложно найти место в составе оборонительной сборной России, где Шатов, Смолов, Дзюба и Кокорин вместе претендуют на игру в атаке, не считая Самедова и компании. Миранчук может остаться в «Локомотиве» - десятой команде в таблице, он не доказал игрой, что готов к вызову в «Зенит», «Спартак» или «Краснодар» для большой борьбы уже с марта. Дикая ситуация – огромные деньги предлагают человеку, который не факт что вообще делает все для личного прогресса. Кто вам сказал, что Миранчук не футболист для середняка РФПЛ? Он сейчас в таком играет.

Требуют больше, чем у Тотти?

«Представители Миранчука просят для клиента зарплату 1.5 млн. евро в год плюс подъемные».

Нобель Арустамян, комментатор.

Поскольку в Серии А публикуют зарплаты футболистов, то удобно сравнивать. «Локомотив» предложил 1.8 миллиона евро в год на последних переговорах? Тогда Миранчук будет получать больше, чем Тотти (у Ческо 1.2 млн. евро). И только не говорите, что итальянцу надо платить мало, поскольку он старый и завершает карьеру. В этом сезоне Тотти со скамейки забил два гола и отдал шесть голевых в ЛЕ и Серии А. Цифры Миранчука – 1 гол, 1 голевая. Но при этом миллионы на кону. Думаете, предложение «Рубина» - 2.5 млн. евро, дикое и нереальное? Говорят, что М’Вила прямо сейчас дают в Казани 3 миллиона в год. Кирилл Комбаров в «Спартаке» получал за тренировки 2 миллиона в год.

Так что такие цифры для России не дикие. Можно получать больше, чем Иммобиле, Барцальи, Алекс Сандро, Романьоли, Бонавентура, Перотти, Флоренци и многие другие. Можно быть выше по зарплате, чем Дибала. Прямо сейчас в «Локомотиве» есть футболисты, которым платят щедрее, чем Пауло. И в этой дикой разнице одна из глобальных проблем системы трансферов в РФПЛ. Например, Левандовски убивал «Реал» в полуфинале ЛЧ и получал при этом меньше Смолова в «Краснодаре». И меньше, чем просят агенты Миранчука. Левандовски сразу выдали царский оклад после голов, а не до. Миранчук же получит столько, как Роберт времен финала ЛЧ, просто потому, что у него российский паспорт.

В чем виноват Алексей?

«Мы просим 4 миллиона подъемных? Просят милостыню и пощады, это не про нас».

Вадим Шпинев, представитель Миранчука.

«Порту» и «Рома» выходили

с предложениями, ведем диалог».

Вадим Шпинев, представитель Миранчука.

Упоминание «Порту», куда кастинг надо пройти, соперничая с сотней Хамесов Родригесов – это сильно. Когда у Миранчука не было агента, у него была лучшая репутация, не находите? Взрослые дяди из «Локомотива» и агенты не уберегли молодого Миранчука от публичной порки. Алексей виноват, что позволил им выступать от своего имени и молчал. Но глобально нельзя спихивать всю вину на молодого парня в этом конкретном случае. Миранчук просто «дитя лимита», а тот пожирает своих отпрысков. Генератор случайных зарплат, инструмент злоупотреблений – вот и вся суть явления.

Как бы средне ни работал Миранчук, он лишь публичная сторона медали. Если создали систему, которая никак не связана с законами здорового рынка, то такую систему нужно уничтожить. Ведь Миранчук еще ничего толком не сделал, никуда не ушел, а назад пути уже нет. Он не самый пафосный футболист России, а теперь о парне будут отзываться, как об эталонах в сомнительной категории. Семья доверилась тем, кто устроил самые глупые торги сезона, а может и последних лет пяти. Можно было десять раз уладить все детали без шума и пыли. Откат назад, согласие на новый контракт с «Локомотивом» и опровержения информации уже не помогут.

Что Миранчуку делать дальше?

«Миранчук интересен „Спартаку“, „Зениту“, „Краснодару“ и „Рубину“».

Нобель Арустамян, комментатор.

Сформировалось общественное мнение, что Миранчук выбивает деньги из «железнодорожников». Даже если Алексей не «поймал звезду», о нем сейчас так подумают. И хотя тут виноваты авторы лимита, агенты, недальновидный клуб, крайним будет именно футболист. Теперь его неудачи будут сопровождать комментариями: «Какие миллионы, это уровень второй лиги?» В России уже есть один игрок, оцениваемый через призму роскоши и зарплаты – Кокорин. И ничем хорошим такая связь для Александра не обернулась. Миранчук, к тому же, хуже играет в футбол, чем форвард «Зенита» в его возрасте. И если ему сейчас выдать миллионы без присмотра – ставьте крест.

Для счастливого завершения истории необходим персональный спаситель. У Гинера нет денег для Ганчаренко, хотя Мирачнук мог бы заиграть в ЦСКА с учетом потери Еременко. Каррера при деньгах, но там другие мечты. Галицкий ничего Алексею не должен, но если есть хотя бы малейший шанс, что Миранчук нужен кубанцам – надо пешком идти в «Краснодар». Почему не оставаться в «Локомотиве»? Потому что этот бардак допущен, в том числе, десятым клубом РФПЛ. А в «Рубине» без Бердыева тоже со смыслами не срастается. Вменяемая сумма соглашения, пункты в контракте, что увеличение оклада прямо зависит от качества игры – рецепт спасения футболиста после глупых переговоров, которые рассказывают о побочных действиях непродуманного лимита все, что вам нужно знать.