Кто на новенького? 5 тренеров для «Барсы»

Луис Энрике проиграл своему потенциальному преемнику, и «Соккер.ру» изучает список кандидатов на тренерский мостик «Барселоны», ведь будущим летом рокировка возможна.

Почему в «Барселоне» может произойти смена тренера?

1. У Луиса Энрике контракт истекает в конце сезона. Клуб и тренер пока не определились с дальнейшим сотрудничеством, новое соглашение планируют обсудить только в апреле, то есть руководство «Барсы» ждет результатов, а тренер должен проинспектировать свою готовность приносить пользу одному из лучших клубов мира впредь.

2. Луис Энрике устал. Морально непросто долго работать в «Барселоне»: вчера ты завоевал «требл» и восседаешь на вершине, но уже завтра можешь оказаться изгоем, выдав сезон без трофеев. Хави правильно сказал: «Барселона» является значительным клубом, где каждый испытывает на себе высокое давление и необходимость выигрывать титулы. Особенно, это сказывается на тренерах. Безусловно, «Барселона» истощает Луиса Энрике, это очень интенсивная работа».

3. «Барселона» не прогрессирует в игровом плане. Можно сказать больше – игра «Барсы» упростилась, ведь если раньше успехи каталонцев выковывались в средней линии, то теперь у Луиса Энрике вся надежда на атакующее трио Месси – Неймар – Суарес. В использовании суперфорвардов тренер преуспел, но при этом «Барселона» регулярно сбоит в обороне, а средняя линия из фундаментальной основы команды превратилась ограниченный функциональный инструмент по доставке мяча Месси, Суаресу и Неймару. В частности, противостояние высокому прессингу стало системной проблемой для «блаугранас», хотя еще недавно «Барса» сама профессионально «душила» противников и с мячом, и без мяча.

Изучаем имена специалистов, которые могли бы принять «Барсу» и в теории сделать ее сильнее.

Юрген Клопп (Германия; «Ливерпуль»)

«Самая большая разница между АПЛ и другими чемпионатами?В Англии всегда есть конкуренция. В Испании „Барселона“ может играть 50 % своих матчей второй командой. Также есть игры, где Месси пробегает всего 4-5 километров, но забивает 5 мячей. В Англии нет матчей, где вы можете экономить силы».

Don Balon сообщает, что немецкий тренер является приоритетным вариантом для «Барселоны» в случае ухода Луиса Энрике. Это не удивительно, ведь Юрген уже много лет работает на высоком уровне, его методы современны, а футбольный почерк – это стремление к доминированию на поле. Именно то, что нужно «Барсе». Вот только у Клоппа уже есть интересная работа в «Ливерпуле», с которым он борется за чемпионство, а в следующем сезоне собирается сыграть в Лиге чемпионов. Контракт немца с «красными» рассчитан до 2022 года, его работой в Мерсисайде довольны, да и сам он получает удовольствие. Помня о том, какой Юрген принципиальный и честный дядька, невозможно представить, что он нарушит договоренности и сбежит в столицу Каталонии.

Рональд Куман (Нидерланды; «Эвертон»)

«Мое имя всегда связывали с „Барселоной“, но сейчас меня там нет. Я тренирую „Эвертон“. Почему я пришел в этот клуб? Здесь очень интересный проект. Вот и все»

Если не получится уговорить тренера «Ливерпуля», то «Барселона» попытается вернуть на «Камп Ноу» своего бывшего игрока и автора победного гола в финале Кубка чемпионов 1991/1992 против «Сампдории». Если «Барса» всерьез вознамерится пригласить Кумана, то вряд ли возникнут непреодолимые трудности. Во-первых, «Эвертон» - это совершенно иная весовая категория, так что тренера поймут. Во-вторых, голландец прочными узами связан с каталонцами: играл за «сине-гранатовых» шесть лет и входил в тренерский штаб при Луи ван Гале.

Эрнесто Вальверде (Испания; «Атлетик»)

Луис Энрике о Вальверде: «Вальверде – специалист, против которого я играл наиболее часто как тренер. Это один из самых квалифицированных специалистов в испанском футболе. Мне нравятся его идеи и характер. Достаточно лишь обратить внимание на команды, которые он тренировал. Это специалист высокого уровня, и логично, что Вальверде связывают с „Барселоной“».

Вальверде тесно связан с клубом из Бильбао, за который играл и который успешно тренировал в несколько приемов, но в игровой карьере Эрнесто есть два года в «Барселоне», хотя важно сейчас и не это. Просто Вальверде – сильный местный специалист, который своей работой заслужил шанс на топ-уровне. Кроме того, у баскского специалиста в конце сезона истекает контракт с «Атлетиком», так что проблем с его приглашением точно не возникнет.

Эусебио Сакристан (Испания; «Реал Сосьедад»)

Сакристан накануне последнего Эль Класико: «У „Барселоны“ есть опытные игроки, обладающие невероятным талантом, но они должны значительно улучшить свою игру. „Барселона“ сейчас слишком далека от своих лучших образцов».

Луис Суарес Мирамонтес о Сакристане: «Мой фаворит – Эусебио Сакристан. Он заслужил это отличной работой в Сан-Себастьяне с „Реалом Сосьедад“».

Легендарный Луис Суарес – не тот, который сейчас забивает за «Барселону», а обладатель «Золотого мяча» за 1960 год, считает Эусебио лучшим выбором для каталонского клуба. Стоит напомнить, что Сакристан семь лет играл за «Барсу», пять лет работал помощником в штабе Франка Райкарда, а с 2011-го по 2015-й возглавлял вторую команду «Барселоны». Сейчас Эусебио прилично работает в Сан-Себастьяне, с «Сосьедадом» ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а его контракт, как и у Вальверде, истекает в конце сезона.

Хорхе Сампаоли (Аргентина; «Севилья»)

«Интерес „Барселоны“ - это лишь слухи и спекуляция. Луис Энрике - победитель. Его любят и уважают болельщики каталонцев. Если он уйдет, то у „Барселоны“ будет огромный список кандидатов на его должность. Но даже если дойдет до меня, все равно я буду также учитывать и интересы „Севильи“».

От прямого ответа о «Барселоне» Сампаоли ушел, но за полгода работы в Испании он уже успел отвесить каталонцам несколько комплиментов и подчеркнуть, что «Золотой мяч» всегда должен быть у Месси. Хорошее начало. А если серьезно, Хорхе – замечательный и нетривиальный специалист, который может вдохнуть в «Барсу» новую жизнь, произвести масштабное тактическое обновление команды. Тот факт, что он соотечественник и большой поклонник Лионеля, только добавляет вистов аргентинскому специалисту.