За кого болеть на Кубке Африки?

Через неделю в Габоне стартует Кубок Африканских Наций, и «Соккер.ру» традиционно подсказывает читателям, кого можно поддержать на крупном турнире.

Кубок Африканских Наций не вызывает повального интереса, как чемпионат Европы или даже Копа Америка, однако и на Черном Континенте есть свои звезды, а также в КАНе примут участие знакомые по выступлениям в РФПЛ футболисты и известные тренеры. По этим трем основным направлениям и попытаемся направить болельщиков, решивших уделить внимание во многом экзотическому соревнованию.

За африканских звёзд!

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон; «Боруссия» Дортмунд)

Пожалуй, главная африканская звезда современности – форвард дортмундской «Боруссии», который летом может оказаться в мадридском «Реале». Лучший футболист Африки 2015 года представляет команду Габона на домашнем турнире, и от него ждем результативных действий. Возможно, у Обамеянга, чья трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро (самый дорогой футболист на КАНе) получится повторить подвиг Гарета Бэйла, затащившего сборную Уэльса в полуфинал Евро. На правах Аарона Рэмзи и Джо Аллена могут выступить Дидье Ндонг и Марио Лемина.

Рияд Марез и Ислам Слимани (Алжир; «Лестер»)

Тем, кто подарил свою поддержку сенсационному «Лестеру», не составит труда выбрать любимую команду на Кубке Африканских Наций. За «Лисов пустыни» выступают сразу два видных футболиста английских «Лисиц» - Рияд Марез, ставший лучшим футболистом Африки 2016 года, и обидчик сборной России на ЧМ-2014 Ислам Слимани. У алжирцев вообще очень серьезный состав, второй по суммарной стоимости на турнире после Сенегала, ведь есть еще Ясин Браими, Фаулзи Гулам и Набиль Бенталеб – представители видных европейских клубов.

Садьо Мане (Сенегал; «Ливерпуль»)

Массу взглядов привлечет к себе самая звездная команда КАНа – сборная Сенегала во главе с новоиспеченной звездой «Ливерпуля» Мане. В Мерсисайде не слишком рады отъезду сенегальца, что подчеркивает его значимость для команды Клоппа, но Садьо будет интересно повоевать за трофей в компании Калиду Кулибали, Мусса Соу, Кейта Бальде, Шейку Куяте и других сильных футболистов.

Мохамед Салах (Египет; «Рома»)

Египет – еще одна «сборная одинокой звезды». Салах не смог заиграть в «Челси» при Моуриньо, зато в Италии играет задиристо и результативно. Все надежды египтян связаны с Мохамедом, еще один заметный футболист в составе «Фараонов» - Эль-Ненни из лондонского «Арсенала».

Эрик Байи (Кот-д'Ивуар; «Манчестер Юнайтед»)

Еще один представитель видного английского клуба на Кубке Африканских Наций. После ухода Яя Туре из сборной Кот-д’Ивуара, традиционно входящей в последние годы в число сильнейших на своем континенте, Эрик является главной звездой «Слонов», хотя есть еще такие видные ребята, как Вильфред Бони и Серж Орье.

10 альтернатив:

1.Андре Айю (Гана; «Вест Хэм»)

2. Мехди Бенатия (Марокко; «Ювентус»)

3. Калибу Кулибали (Сенегал; «Наполи»)

4. Ясин Браими (Алжир; «Порту»)

5. Вильфред Бони(Кот-д'Ивуар; «Сток Сити»)

6. Седрик Бакамбу (ДР Конго; «Вильярреал»)

7. Винсент Абубакар (Камерун; «Бешикташ»)

8. Аймен Абденнур (Тунис; «Валенсия»)

9. Адама Траоре (Мали; «Монако»)

10. Эммануэль Адебайор (Того; без клуба)

За знакомых парней!

Только два футболиста будут представлять РФПЛ на Кубке Африки, но есть ребята, которые раньше выступали в России и заслужили поддержку.

Шарль Каборе (Буркина-Фасо; «Краснодар»)

Сборная Буркина-Фасо вместе со своим лидером, который представляет ФК «Краснодар», поборется за выход в четвертьфинал с командами Габона, Камеруна и Гвинеи-Бисау. Шансы у буркинийцев неплохие, многое будет зависеть от игры Шарля Каборе, а главная надежда в атаке на Бертрана Траоре, выступающего на правах аренды за «Аякс». Контрактом форварда владеет «Челси».

Мусса Думбия (Мали; «Ростов»)

22-летний футболист не является твердым игроком основы в «Ростове», с которым засветился в Лиге чемпионов, но за свою сборную играет с 2014 года и успел забить 3 мяча в 16-ти встречах. Получается, на КАНе будут только представители двух российских клубов из южных регионов.

Гуелор Канга (Габон; «Црвена Звезда», экс-«Ростов»)

В недавнем прошлом полузащитник «Ростова» с очень непростым характером сыграет в одной команде с Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Раис М’Боли (Алжир; «Антальяспор», экс-«Крылья Советов»)

Продолжает вызываться в сборную Алжира голкипер, который сыграл пару десятков матчей за самарские «Крылышки».

Мусса Конате (Сенегал; «Сьон», экс-«Краснодар»)

Сенегальский форвард отметился красивым голом за «Краснодар», и после не самой продуктивной аренды в «Дженоа» осел в Швейцарии, где стал забивать регулярно. Вследствие этого входит в звездный состав сборной Сенегала на КАН-2017.

Жереми Бокила (ДР Конго; «Аль-Хуритият», экс-«Терек»)

Мощный нападающий из «Терека» уехал в Китай, а оттуда пошел по арендам. Тем не менее, в сборную ДР Конго Жереми по-прежнему вызывается, так что у грозненцев есть «свой парень» на КАНе.

Мехди Карсела-Гонсалес (Марокко; «Гранада», экс-«Анжи»)

Суперзвездой Мехди не стал, хотя после «Анжи» пробовал заиграть даже в «Бенфике». Сейчас представляет сборную «Гранады» и будет выступать в составе сборной Марокко рядом с другими экс-футболистами РФПЛ.

Мубарак Буссуфа (Марокко; «Аль-Джазира», экс-«Анжи» и «Локомотив»)

Буссуфа тоже в сборной, несколько лет назад Мубарак был одним из самых ярких креативных полузащитников чемпионата России, а сейчас штампует результативные действия в ОАЭ.

Мануэл Да Кошта (Марокко; «Олимпиакос», экс-«Локомотив»)

Когда этот прыгучий защитник, однажды ставший забойщиком крутого камбэка железнодорожников в матче с «Зенитом», выступал в России, то считался португальцем по отцу. Однако в 2014-м году, не дождавшись вызовов из сборной Португалии, решил построить международную карьеру в Марокко.

Джонатан Менса (Гана; «Коламбус Крю», экс-«Анжи»)

В первой половине текущего сезона этот футболист защищал цвета «Анжи», и если бы не распродажа в махачкалинском клубе, мог бы отправиться на КАН в качестве представителя РФПЛ, однако пару дней назад Менса перешел в «Коламбус Крю», так что оказывается в разделе «бывших».

Мубарак Вакасо (Гана; «Панатинаикос», экс-«Рубин»)

Еще один Мубарак из российского чемпионата, правда, карьера Вакасо в «Рубине» была недолгой. В Казани ганца так и не смогли научить игровой дисциплине, да и в других клубах в этом не слишком преуспели.

За именитых тренеров!

Из шестнадцати наставников КАНа выделяем четверку тренеров, имена которых должны быть известны всем.

Хосе Антонио Камачо (Испания) – тренер сборной Габона

Еще одна причина поддержать симпатичную команды Обамеянга и Канга, ведь во главе габонцев стоит легенда мадридского «Реала», в прошлом наставник «Королевского Клуба», «Бенфики» и сборной Испании. Хосе Антонио «добивает» тренерскую карьеру на футбольной периферии, но с «Пантерами» он может выстрелить.

Авраам Грант (Израиль) – тренер сборной Ганы

Израильский специалист доходил с «Челси» до финала Лиги чемпионов, а с 2014 года он работает с командой «Черных звезд». На КАН-2015 Грант довел ганцев до финала, так что сейчас рассчитывает улучшить тот результат – завоевать трофей.

Ален Жиресс (Франция) – тренер сборной Мали

Чемпион Европы 1984 года, один из блестящей четверки полузащитников золотой сборной Франции наравне с Платини, Фернандесом и Тигана, вот уже 10 лет работает с африканскими сборными. Это уже второе пришествие Алена в Мали, также он работал с командами Сенегала и Габона.

Эктор Купер (Аргентина) – тренер сборной Египта

Многие помнят шикарную «Валенсию» Эктора Купера, на стыке веков дважды подряд пробивавшуюся в финал Лиги чемпионов, чтобы проиграть. Потом аргентинец руководил «Интером», «Пармой» и несколькими испанскими клубами средней руки, но уже несколько лет как выпал из поля зрения. На КАН-2017 Купер постарается напомнить о том, что остается большим тренером. Египтяне очень на это рассчитывают.