​Первый последователь Шевченко

Выходят на пик ребята, которые учились у нападающих поколения Шевченко. «Соккер.ру» рассказывает о снайпере, за которого в Англии готовы отдать 50 миллионов фунтов.

Досье

Имя: Андреа Белоттти

Возраст: 23 года (20 декабря 1993 года)

Позиция: центральный нападающий

Клуб: «Торино» (контракт до лета 2021)

Трансферная стоимость: 65 миллионов евро (сумма отступных - 100 миллионов)

Круг претендентов: «Арсенал», «Наполи», «Манчестер Юнайтед»

Статистика в Серии А: 17 матчей, 13 голов, 3 голевые передачи

В сборной Италии: 5 поединков, 3 гола

Откуда Белотти взялся?

Маленький городок Альбино, расположенный в Ломбардии – на севере Италии, знаменит в футбольном смысле мастерством воспитания нападающих сборной Италии в местном клубе «Альбинолеффе». Шутка ли, местные жители видели в его составе Джузеппе Синьори, Филиппо Индзаги, а недавно и Андреа Белотти – нового нападающего сборной Италии. И если бывший тренер «Милана» - воспитанник «Пьяченцы», Джузеппе проходил школу «Интера», хотя его первым клубом и стал «Леффе», то родившийся неподалеку Белотти с тринадцати лет и перехода в состав «Палермо» играл за «сирен». Юный Андреа застал сезон с договорными матчами в низшей лиге – позже «Альбинолеффе» за это наказали, но одновременно набирался опыта.

Перешел с позиции атакующего хавбека и вингера в центр. Голы клепал в Серии С1, потом пошел на повышение. Его заметили, быстро перебрался на юг и продолжал в знакомом духе, хотя тогда еще назвать его эффективным центральным нападающим было сложно. Зато в первом сезоне в «Палермо» показал свои таланты бомбардира – 10 голов в 24 поединках Серии А в двадцать лет. Правда, в составе нового клуба скорее наигрывали Дибалу, чтобы продать дороже, нежели думали об Андреа. Даже когда Пауло ушел, Белотти не прижился в основе на Сицилии. Ушел в «Торино», туринский клуб не пожалел солидные 7.5 миллиона евро за молодого, талантливого, но не обкатанного на высоком уровне нападающего. Чего только не наслушался спортивный директор «бордовых» в те дни – не все увидели в новичке потенциал.

Плюсы и минусы форварда Андреа

У Белотти актуальное для 2017-го года прозвище. «Петухом» его не прозвали, Андреа сам выбрал кличку «Галло» и празднует голы, прикладывая ладонь ко лбу, имитируя гребень. Отчасти в честь своего друга с такой фамилией, отчасти из-за прически в юности. Хотя с обычно глупыми и высокомерными животными у него ничего общего, ведь Белотти описывают как скромного парня. Физически крепкого, выносливого – Андреа сын строителя, который шел на работу ранним утром и возвращался поздним вечером, но при этом умеющего делать около штрафной все необходимое. Одновременно понятно, почему его забраковали в школе «Аталанты».

Белотти оставляет то же «деревенское» впечатление, что порой оставлял молодой Томас Мюллер. А еще раньше оставлял Джанлука Виалли – на это сходство многие легенды указывают, причем говорят о временах «Сампдории» и первых не самых крутых сезонов. Вроде бы вообще в футбол не умеют играть такие парни, ничем особым не отличаются. Но как только оказываются перед воротами – забивают. Причем Белотти еще и зверски точен для форварда. Другими словами, скаутов «Аталанты» и «Наполи», которые Андреа пропустили, вряд ли стоит ругать. Парень совсем недавно в «Палермо» смотрелся иначе, однако очень быстро прибавил именно в 2016-м, ведь из двенадцати своих мячей прошлого чемпионата одиннадцать забил в прошлом году!

Как воспитывался Андреа?

Окружение игрока влияет на формирование правильного нападающего. Если папа говорит тебе о трудолюбии, и ты его слушаешь – будешь таким старательным нападающим, как Белотти. Когда мама и бабушка тебя поддерживают и верят, что станешь футболистом – ты веришь в себя даже после неудач в игре, ведь Андреа – известный плакса, он в подростковом возрасте не раз ревел после нереализованных пенальти и поражений. Также Белотти давно дружит со своей бабушкой. Дедушка умер, когда Андреа был очень маленьким. И внучка отправляли вдове, чтобы не скучала. Сейчас бабушка – главный поклонник Андреа, и с детства носила ему на тренировки бутерброды с домашней колбасой салями, чтобы внучек не исхудал на этом вашем футболе.

Папа – на стройке, мама – на своей сложной работе. Обычная рабочая семья из небольшого городка. Белотти не случайно в список своих достижений включает то, что обеспечил семью и маме теперь не нужно вкалывать, ведь родители стареют, папа на стройке в Милане заработал проблемы с коленями. Теперь Андреа за них в ответе, чему рад. А за ним самим присматривает жгучая сицилийская брюнетка по имени Джорджия. Подруга подкалывает парня, что Андреа слишком правильный и скучный. Может уснуть на дискотеке или смотреть в телефон, если надо узнать счет важной ему игры. Также у пары есть Джек Рассел Терьер по кличке Анджи. Пес сможет подружиться с любимыми и знаменитыми псами Алексиса Санчеса, если переедет в Лондон? Самое страшное в этой истории, что у собачки форварда есть своя страница в «Инстаграме», где он подписан Анджи Белотти, у него есть футболка «Торино» и он смотрит футбол:

Forza Papi🐔9⃣, Forza Toro❤️🐶🐾 Фото опубликовано Angi Belotti (@angibelotti) Янв 6 2016 в 11:48 PST

Ключевое преимущество Белотти. Трудолюбие

Будучи простым парнем «из прошлого века», как говорит его девушка, Андреа запомнил хороший совет отца: «Если ты не чувствуешь себя выжатым, как лимон, после матча, значит, не отдавался на сто процентов». Белотти очень трудолюбивый нападающий, и тут его манера полностью сочетается с символом города Турина – как бык идет на защитников. Про него очень хорошо сказал бывший игрок «Милана» и тренер сборной Италии для двадцатилетних Эвани: «Он наш первый нападающий и первый защитник». Белотти весь в игре и лениво не играет – хорошо грызется за мяч, что позволяет говорить об игре в Англии.

Звездный кумир. Андрей Шевченко

По игровому темпераменту Белотти больше похож на Варди или Тевеса, когда Карлос был моложе. Иногда его сравнивают с Вьери, но «Бобо» - здоровый бугай, Белотти мельче. Виалли тоже правильно вспоминают, а вот безусловно любимый нападающий Андреа флегматик и стратег на поле. О Белотти постоянно говорят, вспоминая Шевченко, что тезку украинского нападающего очень радует. Андреа с детства болел за форварда «Милана». Чем похож на легенду «россонери»? Скоростью принятия решений впереди, манерой нанесения удара – бьет левой, правой, головой, из любого положения. В принципе, если бы не ярко выраженная сутулость, то и внешне на общем плане их можно было бы спутать – примерно одного роста и комплекции.

При этом Белотти даже лучше Шевченко стоит на ногах, очень цепкий. Также у него быстрые ноги, хотя не такой широкий шаг, как у кумира. Понятно, почему Гаттузо и другие итальянские специалисты видят в игре Андреа отсылки к тезке, хотя буквального сходства там нет. Дженнаро тренировал форварда и уверяет, что со времен Шевченко не видел, чтобы кто-то столько мячей и так хладнокровно колотил на тренировках. Белотти специально ездил в Милан с братом, чтобы смотреть матчи Шевченко. Фанат «Милана» и персональный поклонник таланта Андрея Николаевича. Говорит, что тот опыт для него сакральный, праздничный. И заметно, насколько Белотти благодарный ученик – на передовой манера Шевченко ему с каждым сезоном помогает все сильнее. Вдали от ворот у Андреа своя игра, но впереди ему лучше учиться именно у Андрея. Тем более, Белотти настолько фанат, что даже поздравляет Шевченко с днем рождения у себя на страничке:

Da bambino ti ammiravo in televisione, sono cresciuto con il tuo mito...buon compleanno idolo! #shevchenko #40 Фото опубликовано Andrea Belotti (@gallobelotti) Сен 29 2016 в 9:19 PDT

Второй в Италии после Буффона?

Джанлуиджи получил недавно награду болельщиков «Лазурный мяч» - приз лучшему игроку сборной Италии в 2016-м году. При этом второе место занял нападающий, который на Евро-2016 даже не играл. Белотти набрал 27 % голосов, победитель и легенда – 37 %, но при этом Андреа обошел всех и даже Бонуччи – у Леонардо 19 % голосов. Впечатляющий прорыв для парня, который дебютировал в сборной в сентябре 2016-го года и в пяти матчах забил три мяча – все в квалификации на ЧМ-18. Классика – нападающий набрал форму, и его сразу полюбили фанаты, хотя в сборной Конте хватало героев для голосования. Но давно не было центрального нападающего с такой уверенностью перед воротами. Бирхофф – менеджер сборной Германии, заявил, что его команда давно мечтает увидеть в составе именно такого центрального форварда.

Белотти подходит «Арсеналу» и АПЛ?

Спортивный директор «Торино» Джанлука Петраки сделал громкое заявление: «Мы получили предложение от „Арсенала“ в размене 65 миллионов евро, но оно не отражает стоимости игрока». Забавно, что недавно он же называл сумму в 40 миллионов. То есть от скромности менеджеры «быков» не умрут. Клаусулу в продленном недавно контракте прописали солидную – 100 миллионов евро. И хотя понятно, что набивают цену, все-таки если Венгер дает за нападающего такие деньги, то увидел в игроке нечто особенное. В принципе, Белотти похож даже немножко на Варди по подходу – тоже шустрый и предпочитает сыграть просто. Так что интерес сочетается с летней историей, ведь Джейми в последний момент отказал «Арсеналу».

Также заметно, что Андреа мог бы сыграться с Санчесом и может быть подстраховкой на случай ухода Алексиса. Одновременно не забывайте, что «канониры» активно вели Луиса Суареса, но не смогли убедить уругвайца, а Белотти – нападающий такой породы. Центральный форвард, который крепко стоит на ногах, выбирает простые решения, умеет играть двумя ногами. Результативный нападающий многим нужен, поэтому «Торино» так смело озвучивает суммы. «Арсенал» не единственный покупатель, ждем Белотти в большом клубе. Тогда и посмотрим, вырос ли в Италии новый сильный нападающий? Пока очевидно, что имеем дело с парнем, который очень старается. И является фанатом не только «Милана», но и своей девушки – неприлично много примерно вот таких фотографий выкладывает.

Weekend finito!!!ora si torna a casa #Palermo ☀️ Фото опубликовано Andrea Belotti (@gallobelotti) Май 4 2015 в 11:39 PDT

Кто может перехватить Андреа?

Белотти не столько и не только талантливый, техничный и быстрый, как напористый, думающий и результативный. И его жизненная позиция подходит для формирования ментальности сильного форварда. Не случайно обладатель «Золотого мяча» Паоло Росси сравнил Белотти с Суаресом за сочетание физической силы и четкой работы в завершающей стадии атак. Такой парень нигде не пропадет, если найдут правильный подход. Возможно, это еще один игрок, который идет в «Арсенал», а оказывается в другом клубе АПЛ? Чуть раньше говорили про «Манчестер Юнайтед», а в Италии к нему присматривались в «Наполи».

А что нужно самому Белотти? Точно не деньги – его новый оклад примерно на уровне Мака в «Зените» и, конечно, намного ниже, чем у Дзюбы или Кокорина. Вообще, редко от современного игрока слышишь слова: «Мне до сих пор важнее быть хорошим человеком, чем отличным футболистом». Но Андреа может не волноваться, если английские киты рассмотрели в нем потенциальную звезду, то с успехами на поле тоже полный порядок. Белотти – интересный игрок, антипод Златана по поведению. Может стать таким же дико результативным, но играть без фокусов, просто и при этом остаться скромным и полезным на поле.