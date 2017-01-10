Секонд-хэнд или «новый Аршавин»?

Переход Молло в «Зенит» удивляет, ведь Йоан не похож на игрока, который обязательно усилит питерцев, да и о лимите на легионеров помним. «Соккер.ру» ведет следствие.

Досье новичка «Зенита»

Имя: Йоан Молло;

Гражданство: Франция;

Возраст: 27 лет (18 июля 1989);

Антропометрия: 174 сантиметра, 79 килограмм;

Клубы: «Монако», «Кан», «Гранада», «Нанси», «Сент-Этьен», «Крылья Советов».

Достижения: обладатель Кубка Французской Лиги 2012/2013 в составе «Сент-Этьена».

Позиция: вингер, тяготеющий к левому флангу.

Статистика в РФПЛ: 35 матчей, 5 голов, 9 результативных передач.

Подробная статистика сезона 2016/2017

Матчей (в основе): 12 (12); минут: 1073; голы: 5; результативные передачи: 3;

Желтые карточки: 0 (здесь и далее в среднем за игру); красные карточки: 0.

Удары: 2.3 (третий показатель в «Крыльях Советов»);

Дриблинг (успешные попытки): 3.5 (2.3) – лучший в РФПЛ.

Передачи (точность): 38.7 (78.7%); обостряющие передачи: 2.8 (второе место в РФПЛ после Квинси Промеса).

Детали трансфера

«Зениту» трансфер Молло обойдется в 3 миллиона евро, контракт французского вингера с «сине-бело-голубыми» рассчитан на 3.5 года, то есть до лета 2020-го. Футболист серьезно выиграет в зарплате, переехав на берега Невы. В «Крыльях Советов» Йоан был самым высокооплачиваемым игроком с большим отрывом от партнеров, зарабатывал около 800 тысяч евро в год. В «Зените» контракт француза предполагает годовой оклад в размере 1.5 миллионов евро, а с учетом бонусов зарплата может вырасти до 2 миллионов евро.

Несколько фактов о Молло

Цыганская кровь и кузены-футболисты. Йоан Молло может похвастаться цыганскими корнями и родственными связями с известными футболистами. В прошлом защитник «Марселя» Жак Абарданадо приходится новичку «Зенита» двоюродным братом, как и Андре-Пьер Жиньяк, который прошедшим летом выиграл серебряные медали чемпионата Европы со сборной Франции.

«Криштиану Роналду дю Роше». Из-за яркой техники, скорости, копирования стиля и идолопоклонничества Молло заслужил такую кличку в юности. Хотя, в большей степени сыграли звездные замашки француза: в большинстве случаев подобные прозвища несут в себе изрядный заряд сарказма.

Человек-конфликт. В России у Молло репутация рубахи-парня. Он дает интервью на смеси русского и английского, обращаясь к собеседнику «брат», но во Франции Йоан известен с другой стороны. Еще в 14 лет парень покинул академию «Марселя», потому что тренер, видите ли, не гарантировал ему попадание в основу главной команды, когда вырастет. Впоследствии у Молло были трения с партнерами, тренерами, агентами. На вопрос, почему в Самаре все идет гладко, Йоан ответил просто: «Меня здесь не достают».

Первый парень «на деревне». Если окинуть взором карьеру Молло, у него есть такая особенность: он проявлял себя в командах, которые не ставили перед собой амбициозные задачи, и терялся, если цели простирались дальше борьбы за выживание или комфортного финиша в середине таблицы. В том же «Сент-Этьене» у Йоана были хорошие матчи, но в целом его эффективность оставляла желать лучшего. Сможет ли француз после хорошего отрезка в «Крыльях Советов» стать важным игроком для «Зенита»?

Дебют в старте «Крылышек» - против «Зенита». После перехода в «Зенит» Молло напомнил о самом приятном моменте в составе самарского клуба: «Вместе мы пережили много разных моментов, но самым приятным воспоминанием о Самаре останется наша победа 4:0 над „Спартаком“. Это была проверка нашего уровня, и мы доказали, что можем играть хорошо». Наверное, если бы Йоан перешел в московский клуб, который тоже им интересовался, то вспомнил бы другой момент – свой первый поединок в стартовом составе «Крыльев Советов». Волжане тогда выиграли 3:1 на «Петровском», а Молло сделал хет-трик из результативных передач.

Мнение экспертов

Геннадий Орлов: «Молло не нужен „Зениту“. Молло — француз, зачем нам еще один легионер? Если бы он был хороший, он бы никогда из Франции не уехал. Это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу. Мы должны брать из-за границы только игроков сборных. Молло играет в сборной Франции? Нет. А почему мы его тогда берем? Почему мы не видим потенциала в своих футболистах, которых можно растить? В этом и есть весь ужас. Наши клубы перегружены иностранцами».

Константин Сарсания: «В принципе игрок квалифицированный: может создать остроту впереди. Но у него иногда хромает игровая дисциплина: может не добежать или сотворить еще что-то подобное. Зачем он команде, мне пока сложно сказать, надо спросить у Мирчи Луческу. Может быть, он считает, что на данный момент нет игроков, которые могут сильно сыграть индивидуально; может быть, он хочет что-то перестроить. Интересный выбор, потому что в принципе человек даже в „Сент-Этьене“ не всегда играл, а Самара есть Самара. В общем, игрок интересный, но впишется ли он в команду - большой вопрос».

Чего ждать от Молло в «Зените»?

Когда стало известно о том, что Молло переходит в «Зенит», первым делом подумалось о Данни. Ожидается, что в январе португалец начнет тренироваться в общей группе, но Мирча Луческу, очевидно, не верит в усиление из лазарета, раз приобретен француз из «Крылышек». Йоан увереннее всего чувствует себя на левом фланге, следовательно, он является прямым конкурентом Роберту Маку, хотя чаще словака заменить хочется Александра Кокорина, но у того защитный тотем в виде российского паспорта. Конечно, Молло не тот футболист, ради которого Мистер будет перестраивать команду с учетом лимита, чтобы освободить для него место.

Француз должен вписываться в игру «Зенита» «на общих основаниях», пользуясь своим конкретным преимуществом над конкурентами: Йоан индивидуально более разнообразный игрок, чем Мак и тот же Кокорин, что подтверждается количеством удачных обводок и обостряющих передач. Есть еще Шатов, осенью игравший мало из-за различных травм и слабой формы, так что получается четыре человека на две позиции, хотя лимит сталкивает россиян и легионеров на разных рингах. Возвращаясь к Молло, следует подчеркнуть, что особенности характера этого футболиста таковы, что ему нужно чувствовать доверие тренера. Не факт, что у француза получится приносить пользу со скамейки, или играя через раз: Йоан раскрывался по-настоящему в тех командах, где его рассматривали в качестве лидера атак. Готов ли Мирча Луческу предоставить новичку карт-бланш в «Зените»? Такой уверенности нет, тем более на Молло еще нужно посмотреть в футболе с позиции силы, потому что последние его успехи в Самаре связаны с контратакующим стилем.