Пятый элемент для «Барселоны»

Все последние успехи каталонского клуба тесно связаны с голами трио нападающих. «Соккер.ру» объясняет, почему без Суареса успех Неймара и Месси был маловероятен.

302 гола МSN. Сильнейшая атака планеты

Против «Атлетика» в Кубке Испании Неймар сыграл продуктивно и прервал свою серию без голов. Месси забил со штрафного в третьей подряд игре – сравнялся с Куманом по количеству голов, оформленных после таких стандартов. Рональд лично поздравил аргентинца с 26-м точным ударом. Понятно, что у Лионеля скоро будет новый рекорд, но в 2017-м удивить игрой этого нападающего сложно. Как сложно спорить, что парни, которые за короткое время забили 302 мяча, представляют сильнейшее трио форвардов в мире.

(M)uito Pouco(S) (N)ada 😂😛✌🏽 Фото опубликовано Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Янв 11 2017 в 2:16 PST

Когда Бэйл, Роналду и Бензема играли вместе, они тоже немало дел у чужих ворот натворили, но даже «Реалу» сложно в этом компоненте выиграть. А если не проводить параллели, а сконцентрироваться на голах Неймара, Месси и Суареса, то понятно, что 100 мячей и 49 ассистов Луиса в 120 поединках за «Барселону» - феноменальные показатели. Как и 77 голов Неймара и 125 мячей Месси. Именно поэтому за время, что Луис в «Барселоне», он выиграл восемь трофеев.

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Суарес – идеальный нападающий

Да, уругваец стал к неполным тридцати – день рождения через две недели, невероятно качественным центральным нападающим. Причем если его действия сказываются немного на роли Неймара и его результативности, ведь бразилец не может позволить себе роль свободного художника, как в сборной Бразилии, то Месси, которому все труднее играть интенсивно, наоборот должен быть благодарен Суаресу. Ведь Луис феноменален в штрафной площади и позволяет Лионелю не навязывать борьбу, а стараться от нее уходить, с чем аргентинец справляется успешно.

Вчера свой сотый мяч форвард Луис забил ударом из пределов прямоугольника. Из ста мячей всего три были из-за штрафной площади. 97 – из ее пределов. Любопытно, что головой одиннадцать точных ударов – десятая часть, неплохой показатель. А левой ногой – 16 голов. То есть защитникам надо смотреть на правую нижнюю конечность Луиса. Кроме того, 33 мяча из ста уругваец забил в правый нижний от вратаря угол, а 25 – в левый нижний. 58 мячей подчеркивают точность Суареса, всегда старается пробить низом, чтобы голкипер не успел «сложиться». Также забавно, что 17 мячей – удары прямо по центру ворот и низом. Хотя Суарес нередко играет на технику, сила удара тоже есть. Поэтому правша бьет в левый от себя угол, он уверен, что силы удара хватит.

Кроме того, Луис – человек с характером и выносливостью, ведь 66 мячей случились во вторых таймах. Уругваец хорошо читает игру и не уходит от борьбы, 23 гола – из пределов вратарской площади. В Испании ему помогают уроки АПЛ. Вообще, если сами играете в атаке с друзьями или просто хотите понять, как надо работать на передовой с завершающим касанием, идеальное наглядное учебное пособие – все 100 голов Суареса за «Барселону»:

Ключевой игрок «Барселоны»

Фантастический боевик Бессона «Пятый элемент» вышел двадцать лет тому назад. Поэтому уже надо объяснять, что термин подразумевает. Изначально определение из философии и алхимии, особая стихия от Аристотеля, который считал, что земли, огня, воды и воздуха мало, нужно еще то, чем дышат боги – эфир. Луис Суарес стал глотком свежего воздуха для «Барселоны». Без завершающих ударов их тактика – довольно скучноватая возня. Даже вчера против «Атлетика», хотя арбитры, конечно, снова напортачили, отменив гол Суареса, его юбилейный мяч помог пройти дальше. Конечно, Луис не создает все забитые мячи, разумеется, Лионель и Неймар – большие футболисты и часто ассистируют.

Вот только вспомните, как трудно было Анри или Ибрагимовичу прижиться в «Барселоне». Не каждый центральный форвард так тонко поймет эту систему. А Суарес стал своим на поле и, что важно, его не подавили напарники. Теперь помогает им найти смысл в атаке. Команде нужен такой человек. Ведь на Месси, когда тот играет в звездном составе, но не в «Барселоне», каждый мог насмотреться. Сборная Аргентины лишь раз напоминала команду, которая готова победить на крупном турнире, именно поставив на тактику и старательность. Но основные победы Лионель одержал в футболке клуба, где всегда были Хави, Иньеста, а теперь есть Суарес. Луис не помогает Месси готовить атаки, но идеально открывается и уводит за собой защитников. У его тезки Энрике есть интересные наработки, но ключ к успеху – голы. И сотня из них – на счету Суареса, который стал решающим элементом схем.

Хулиган и романтик в одном лице

Симулянт, грубиян, психованный парень, не лишенный желания отомстить за футбольную обиду. Умеющий сыграть подло, завоевавший в Англии репутацию сквернослова как минимум, как максимум – бытового расиста. Хотя в той истории с Эвра, конечно же, была и «охота на ведьм». Да и сам Патрис недавно поздравил уругвайца с новой «Золотой бутсой». И сейчас, когда прошли годы с тех скандалов, когда стало понятно, что в «Барселоне» Луис кусаться не будет, все чаще приходится вспоминать, что спорт позволяет раскрыть человеку альтер эго. Суарес на поле и за его пределами – разные люди. В конце концов, он простой парень, которому пришлось постараться, чтобы прорваться на вершину в футболе. Луис Суарес не был защищен великими клубами, вроде «Сантоса» и «Барселоны», как Неймар и Месси. Ему понадобилось четыре с половиной сезона в Голландии, чтобы получить приглашение от «Ливерпуля», а не от «Реала» или «Баварии».

Даже когда забил 49 мячей в 48 матчах за «Аякс», не нужен был «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Барселоне». Когда Месси и Неймар были юными талантами, они уже покупали родственникам дома, а будущая жена Суареса работала в Барселоне в «Макдональдсе», пока Луиса его агент продавал в «Гронинген». В Уругвае парня никто не учил жизни и футболу – ел много жирного, выдувал литры газировки и не мог поверить, что от пиццы, оказывается, толстеешь. В Голландии Луис поначалу был как летний Игуаин на вид, но его будущая жена-уругвайка Софи, которую романтик Луис своровал из Барселоны, вовремя оказалась рядом. Подруга объяснила Луису, который вырос с сестрами и мамой и не был приспособлен к быту, что нужно заправлять постель и готовить еду. И хотя на поле Суарес натворил разного, за его пределами многие знакомые уругвайца рассказывают, что Луис – хороший друг и неплохой, веселый парень. И уж точно не заслужил ребяческого отношения ФИФА, ведь на свежем гала-концерте использовали странное фото Луиса. И кто после таких издевательств прав? Конечно же, не ребята из Цюриха:

.@FIFAcom, I know you hate Luis Suárez but at least pick a normal photo at your laughable ceremony. pic.twitter.com/lwRTdobwxj — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) 9 января 2017 г.

В чем Суарес лучше Месси и Неймара?

Уругваец лояльнее относится к «Барселоне». Понимает, что каталонцы дали ему шанс всей жизни. Возможность выиграть столько больших трофеев, которые не смог бы взять в «Ливерпуле», «Арсенале» или «Манчестер Сити». Суарес брал Лигу чемпионов или Примеру, а мог проигрывать «Лестеру». При этом между уругвайцем и его друзьями в атаке есть разница. Неймару все давалось просто. В «Сантосе» был Джастином Бибером Бразилии, пел на концертах с поп-звездами, его всегда сравнивали с Пеле. Разумеется, Жуниор нарвался на скандалы на Родине, но в 21 год стал игроком «Барселоны», а сейчас у него пятьдесят голов за сборную Бразилии. У Месси в двадцать два года был «Золотой мяч», две победы в ЛЧ и три чемпионства с «Барселоной». Тут даже можно не продолжать. Понятно, что Лионель не из тех, кто много страдал, прежде чем добился успеха. А Суаресу пришлось поработать, прежде чем в него поверили на самом высоком уровне. И теперь у него много, очень много призов. И главный – его семья:

FELIZ MUY FELIZ 😃😃😃😃😃😃😃😃😃 GRACIAS A TODOS @sofibalbi HAPPY, VERY HAPPY 😃😃😃😃😃😃😃😃😃 THANK YOU ALL @sofibalbi Фото опубликовано Luis Suarez (@luissuarez9) Окт 20 2016 в 8:31 PDT

Луис - одногодка Месси, но никогда не получит «Золотой мяч». Хотя этот приз достанется Неймару, если тот постарается через пару лет. Но в этом тоже плюс Суареса. Будучи звездой и участником сборной года по версии футболистов-профессионалов, Луис остался тем самым парнем, который увез несовершеннолетнюю подругу из Барселоны десять лет тому назад. Тем, что кусался, топтал соперников и обзывал их. Это он сыграл руками на чемпионате мира в ЮАР, чтобы Уругвай прошел дальше. Месси ушел из сборной, обидевшись на партнеров, которые не могут выиграть в финалах. А Неймар отказывался от капитанской повязки в Бразилии. Поэтому если кто не понимает, почему «Барселона» после средних лет без Гвардиолы вернулась к трофеям, то в Суаресе ищите ответ. Уругваец мгновенно подружился с Неймаром и Месси за пределами поля, не позволив двум футбольным эгоистам стать врагами и конкурентами. И забил сто мячей фактически за два сезона с копейками, ведь начал в «Барселоне» с тренировок из-за дисквалификации. Кроме того, есть еще одна вещь, выгодно отличившая Луиса от Неймара и Лионеля. Он не шантажирует каталонцев, не угрожал уходом в ПСЖ, а тихо и мирно провел переговоры. В декабре подписал новый контракт и готов забить еще немало мячей. Так уж получилось, что представитель самого эгоистичного амплуа оказался не жадным человеком, который ценит не себя в футболе, а футбол в своей жизни.