​Карпин прав - Каррера ничего не изменил

Бывший тренер попросил игроков «Спартака», если заикаются об изменениях в тактике, объяснить разницу. «Соккер.ру» соглашается с Валерием Георгиевичем – все по-старому.

Валерия Георгиевича, пока он недолгое время был телевизионным экспертом, полюбили многие тренеры. Слуцкий даже заявил, что с Карпиным другие рядом не стояли. Было бы странно, если бы профессиональный тренер не разбирался в футболе. Или не мог доходчиво разобрать элементарные эпизоды. Но при этом заметно, как многие российские специалисты завидуют успехам Карреры. С куда большим недоверием они относились лишь, пожалуй, к туркменскому специалисту Бердыеву. Пока тот их не убедил чемпионскими титулами с «Рубином» и боевитостью «Ростова». А ведь за глаза точно называли Курбана Бекиевича «скучным, предсказуемым, средним тренером». Так что ни Титов с его «у нашего штаба не было карт-бланша» - хотя никто не мешал за него воевать, ни Карпин c комментариями к действиям «Спартака» не удивляют.

Валерий Георгиевич уверен, что команда Карреры только эмоциями отличается от коллектива Аленичева. Ну, и результатами, хотя это, конечно же, мелочь. Вообще, итальянец Массимо, по мнению многих российский тренеров – такой себе Онопко, только при Конте, а не при Слуцком. Вот и Карпину показалось, что в тактике «Спартака» ничего нового. А кто говорит иначе – не покупал тренерские лицензии. Можем согласиться, Каррера ничего не менял. И сам не знает, каким будет тренером в этом году. Но раз говорим о тактике «Спартака», чтобы связать гений Карпина, багаж Аленичева и потуги неумелого Массимо, давайте посмотрим на рисунок игры разных составов «Спартака» против одного соперника. Разумеется, против «Зенита». Причем берем строго смачные поражения - 3:0, 5:2 и 4:2. Смотрим на оборону, ведь в ней вся соль в данном случае, было немало минимальных побед в чемпионате – терпели. Вспоминаем, как было раньше.

Как пропускали от «Зенита»

У нас двенадцать голов, по четыре за матч – более чем достаточно для показательного сравнения характера обороны. У Карпина был мяч с пенальти – Кудряшов привез, был сотый гол Кержакова в чемпионатах России – удар в ближний угол, и дубль Александра после обреза того же Кудряшова. Бросается в глаза, что у Карпина Федор играл совсем не так, как у Бердыева через пять лет. Но нам важен другой момент. Классика работы в защите времен Карпина описывается без труда и даже без картинки, чье качество не впечатляет, ведь на дворе был 2011 год. В одной из атак «Зенита» было пять неудачных попыток защитников «Спартака» вынести мяч. Пять подряд! А потом Данни лишь чудом не забил. Хотя и трех голов хватило, Валерий Георгиевич после матча назвал свой матч провальным.

А теперь поединок Аленичева, который завершился со счетом 5:2 в пользу «Зенита». Гол Витселя здесь показательный. У Аленичева защиты не было, а была плотность, это разные вещи. Загулявшего Паршивлюка пытался подстраховать Гранат, но Данни его легко обыграл. Зотов оказался в защите, все закрыли от вратаря момент удара вместо того, чтобы блокировать соперников и полет мяча. Опорной зоны, как обычно, нет – Глушаков времен Аленичева вообще не смотрит по сторонам. Смотрелось комично, но поскольку дальше было еще четыре гола, то можно сказать, что оборону Аленичев поставил на повтор комедии. Или трагикомедии, если вы за «Спартак». Но тут все очевидно – бардак во всей красе. Кого держат? Зачем? Почему все свободны? Почему Витсель первый на отскоке? Как можно Халка в такой позиции оставить?

Еще немножко багажа Аленичева из той же весенней встречи. Голы Дзюбы и Маурисио хорошо описывают основной принцип, по которому оборонялась команда, которую Каррера не менял. Попов в центре обороны – так и надо. Дзюба, который обыгрывает двоих человек на углу поля – это круто. А перед этим Артем стоял с вытянутой рукой, как прилежный ученик первого класса, ждал передачу и легко забил. Дважды в кадре вы видите по семь спартаковцев, и из них лишь двое в правильных позициях. Багаж был красивый, «Зенит» забивал, атакуя с помощью двух человек оба раза. Двое против семерых и забивают голы, тысяча чертей!

Ну а теперь поражение Карреры. Четыре гола пропустил, но дважды – с пенальти. С игры Алениечева прошло всего шесть месяцев, но сравните построения. Эпизод перед голом Дзюбы – линии расположены правильно. Да, получится продавить оборону, Артем сыграет здорово. Но с ним будут вести борьбу, и каждый – от Реброва до Зе Луиша, будет знать свое место на поле. Кроме того, «Зениту» придется положиться на удачный отскок мяча и на мелкие персональные ошибки. Но тактически «Спартак» сыграл правильно, даже когда пропустил. Никакого «эффекта стада» не замечено:

А вот когда забивал Витсель, то старый «Спартак» на мгновение вернулся. Слишком увлеклись мыслями о переходе на игру первым номером, и «Зенит» за это наказал. Но в том эпизоде были красивые действия Жулиано и Витселя, а не дикие тактические ошибки защиты. Ведь линии любой болельщик видит собственными глазами. При Карпине и Аленичева скорее было так, как в описанных выше случаях.

Как видите, даже пропускать и проигрывать можно по-разному. Тем более, если по ходу матча видим вот такие эпизоды, когда все на своих местах. Например, тут Витсель отдаст пас назад, а Ребров еще и покажет, что Смольников открыт – и его закроют, не разорвав звенья. Всех остальных держат четко, линии видны, позиционно все верно, причем так было почти весь сезон в большинстве случаев. Никакой паники, такой знакомой по временам Карпина. «Спартак» Карреры выглядит вот так, разница с первыми двумя изображениями налицо:

«Спартак» тактически «никакой»?

Многие местные тренеры хотели бы так считать. Но были удачные матчи, где «Спартак» чисто играл в защите, вообще без грубых ошибок. Также нужно помнить, что «красно-белые» - незавершенный проект. Не нравится выход в атаку, можно лучше. Не нравится работа в завершающей фазе – подходов много, выхлоп слабый. Понятно, что иногда не хватает резкости в опорной зоне. Всего понемногу, но это уже не паника в защите с навесами ради навесов, как при одном известном тренере. И не схема «1-9-1-0», как при другом укладчике багажа. Но Массимо взялся за такие нюансы, что даже Олег Иванович Романцев по-простецки ответил на вопрос о новом тренере: «Как работа Карреры? Никак!»

Даже великий для «Спартака» наставник не может без наблюдений за процессом тренировок и нахождением внутри коллектива понять разницу. Значит, Карпин и подавно не должен понимать, что же такого нахимичил Каррера, что пошел результат? При этом нет сомнений, что Клоппу, Анчелотти, Моуриньо и Конте хватило бы наблюдений извне. Но они в «Спартак» не поедут. А непонимание вышедшего на пенсию Романцева или взявшего паузу Карпина шикарно подчеркивает - у «красно-белых» давно не было наставника, готового мгновенно оценить команду и подметить мелочи, влияющие на результат. Как тактические, так и общие.

И все-таки они разные!

Титов мимоходом признал, что Каррера навел порядок в обороне – мол, пустяк. А ведь именно защиты не хватало годами, в этом разница. Даже ироничного сравнения поражений от «Зенита» достаточно, чтобы пытливый поклонник футбола уловил разницу в подходах и в построениях. Нынешний «Спартак» даже проигрывает главному врагу не так, как раньше. Причем если Карпина никто не засудил, то в последнем матче в Санкт-Петербурге были скандальные эпизоды. Но ощущения от работы проигравшей стороны другие, ведь поменялась тактика. Наводят порядок, который в мелочах, поскольку понятно, что каждый – от Черчесова до Аленичева, лишь пытался сделать то, что начал делать Каррера. То есть превращать теорию в практику. В теории Валерий Георгиевич прав, но при нем «игра была равна». А сейчас у «Спартака» чаще преимущество в один мяч и отрыв в пять пунктов.

«Зениту» личная победа может ничего не дать, в отличие от предыдущих лет и свиданий с Карпиным и Аленичевым. Питерцы часто бьют «Спартак» ногами, но если смотрите на тактику – видна разница в деталях. Карпин глобально не ошибся, многое нужно сделать, но не назвал причину, почему у Карреры столько работы. Валерий Георгиевич и все остальные по факту сработали ужасно, даже близко не решили задачу Федуна. Никто не создал чемпионскую тактику и чемпионский «Спартак». Свежие промежуточные успехи связаны с тем, что Каррера объясняет тактические нюансы лучше, чем предшественники. И Карпин, и Аленичев знают, как надо побеждать, были приличными игроками. Но этого в тренерском ремесле мало, важно смотреть вперед. «Зенит» издевался над командами Карпина и Аленичева, обыграл Карреру. Но в апреле будет матч-реванш. После поражения 4:2 «Спартак» не сломался, не стал слабее тактически или морально. У «Зенита» теперь хороший соперник.