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​Логотип «Ювентуса»: успех или провал?

Модный разговор // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события, Ювентус
| Источник: Soccer.Ru | Автор: | Фото: Официальные сайты футбольных клу..., wikipedia.org

После кардинального изменения логотипа «Старой синьоры» «Соккер.ру» разбирает вопрос с помощью актуальных примеров, ведь результат вызвал смешанную реакцию.   

«Ювентус» заменил не старую эмблему новой. Как заметила блогер «Соккер.ру» Супер Лелька: «Кхм… У старушки „две полоски“». Но это не очень радостная новость, дизайнеры «изнасиловали» славный герб титулованного чемпиона Италии. Поступили бесцеремонно, а наглость выдают за эстетский прорыв. Даже логотип презентовали в Милане. Отличная идея, труднее придумать менее подходящий для «Ювентуса» город. В принципе, как любые пафосные представители услуг «класса люкс», ребята, разрабатывающие дизайн логотипа, ухватились за фразу воодушевленного собственной оригинальностью клиента.

Аньели заявил: «В восторге каждый раз, когда вижу заметки, которые начинаются с заглавной буквы „J“». Вот и весь секрет. Нравится человеку буква - нарисовали букву. Хотя тут нечего разрабатывать почти год. Разумеется, эмблема никакие «новые рынки» завоевать не позволит. Есть всемирно известные и успешные фирмы с ужасными знаками, а есть никому не нужные – с хорошими логотипами. Можно предположить, что Аньели нарисовали сто двадцать заведомо плохих эскизов. А потом заявили, что над этими двумя белыми полосками работала целая огромная команда. Результат войдет в списки самых спорных кардинальных смен дизайнов в футболе, поскольку это не повторение опыта «Арсенала» или «Тоттенхэма», которым удалось осовременить логотипы без потери чувства меры:

Редизайн, который не принимали

Обычно именитые клубы из Европы боятся трогать знаки, не обдумав концепцию. Даже «Атлетико», хотя в Мадриде совершили продуманный переход к современному знаку, наслушался от фанатов много критики. Хотя как раз их посиневшего медведя легко защитить, смотрится нормально:

Но «Ювентус» пошел дальше. И здесь лучше вспомнить клинический случай из США, где дизайн любят и ценят. «Коламбус Крю» - первый американский клуб, который построил специализированный стадион для «соккера», много лет играл с броским логотипом. Трое суровых мужиков в рабочих касках. Но в 2014-м решили уничтожить уникальный дизайн вместе со сменой названия, заменили интересный знак на банальный круг:

Фанатами какого европейского чемпионата являются владельцы «Коламбус Крю»? Правильно - Бундеслиги. «Бавария», «Боруссия» из Дортмунда - явно их любимые клубы, еще немножко загребского «Динамо» и цифры от «Ганновера». Слепили из того, что было. Могли перерисовать рабочих, сделать каски красивыми, но зачем повторять за Европой?

Валлийцы из «Кардифф Сити» заменили в 2012-м году свой герб. Добавили дракона из футбольного герба Уэльса, ласточку убрали на второй план. Начались протесты, пришлось возвращать привычный всем дизайн. С «Ювентусом» может произойти нечто похожее, если летом народ откажется покупать футболки с этой буквой.

Также немало споров в Бирмингеме было после того, как фанаты «Астон Виллы», вылетевшей из АПЛ, узнали – редизайн их герба обошелся в 2 миллиона фунтов. Конечно же, льва лучше нарисовали, но стоит ли эта работа два миллиона? Судите сами, видны ли здесь изменения на два миллиона фунтов:

Логотип «Ювентуса» вызвал смех?

Нельзя делать логотипом клуба то, что Погба выбривал у себя на голове. А если серьезно, то существует железное правило создания подобной идентичности. Логотип не может вызывать похабные ассоциации. Любой фаллический символ – приговор. Фанаты «Ювентуса» уже перевернули новую эмблему под углом девяносто градусов в левую сторону, и сразу увидели повод вспомнить о водопроводном кране и не только. Ужасная ассоциация для серьезного мирового бренда:

Впрочем, примитивность логотипа вызвала и другие язвительные отклики. Например, славный российский клуб «Енисей» не прошел мимо и повторил манеру. Даже линия спереди такая же необъяснимая и ненужная, как у «Ювентуса» та непонятная каракуля, которую образует черная полоса, разделяющая «J»:

И может быть скандал, если догадка одного из теннисистов окажется верной. Намекают, что саму идею создатели знака «Ювентуса» взяли у компании со схожей концепцией логотипа. Не лишним будет напомнить, что не так давно японцам пришлось менять эмблему Олимпиады в Токио после обвинений в плагиате. Когда символы настолько простые, вообще не оригинальные – щит и щит, буква и буква, всегда можно найти в сети похожий. Если позже найдут буквальное повторение – будет большой скандал и пойдут в суд. А пока обращают внимание на вот это отдаленное сходство:

Повторяется проблема знака АПЛ?

В АПЛ тоже сменили логотип лиги. И хотя больше претензий вызвал дикий знак английской футбольной лиги – словно для стирального порошка, неплохо сделанная голова льва оказалась хорошим проектом с изъяном. Причем довольно серьезным для ТВ-продукта. Минус заметили уже по ходу сезона. Оказалось, что дизайн с использованием негативного пространства не работает, когда эмблема АПЛ появляется поверх картинки из матчей. Пришлось делать белый фон, но логотип рядом с плашкой о счете поединка висит без перемен и голову порой плохо видно – серьезнейший прокол.  

Если логотип, который надо ставить на темный и светлый фон, толком не работает, то это провал. Не все считают «щит» «Ювентуса», а цвет полос надо постоянно менять. Причем если в сороковых годах, когда у «Ювентуса» не было официального сложного знака, они могли нашить на футболки заглавную букву и смотрелось нормально, то теперь сочетать новый знак с разными фонами будет сложнее. Их «щит» не настолько красив, как сама буква, а она разделена на две части и поэтому эффект нулевой.

Логотип модный, но не подходит?

Тренд последнего десятилетия в дизайне логотипов и торговых знаков: чем проще – тем лучше. Но это мода, которая пришла на смену другой, третьей и четвертой. Как только развивались графические редакторы – все лепили градиенты, придумывали нечто дикое для 2017-го года. «Две полоски» «Старой синьоры» - пример несуразного потакания проходящим вкусам. Никакая лапша на уши про «изучение рынка» не пройдет. Приведенные выше примеры показывают, что многие дизайнерские конторы играют на плохом вкусе миллиардеров и за огромные деньги предлагают им странные решения.

Новый логотип «Ювентуса» хорош для турецких джинсов. Для арабских банкиров. Для азиатских торговцев недвижимостью. Но для клуба с такой историей подобное решение – вероятный провал. Если можно понять перемены «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Атлетико», они упростили, вернулись к старому или подчистили новое. Но выбор Аньели и руководства «Ювентуса» должен быть встречен в штыки. Вплоть до акций протеста от фанатов. Ведь очевидно, что здесь никто не осовременивал исторический символ, а просто нарисовал новый знак, связанный с «Ювентусом» только надписью.

Чем футбольный пример опасен?

Существует вероятность, что завтра логотипы других клубов будут упрощать до подобного вида. Изготовители формы скажут, что новые эмблемы удешевят производство футболок. Ведь эта «смелость» - новизна ради новизны и продажи свежих партий футболок. Минимализм – сложная вещь, поскольку предполагает абсолютный вкус создателя и чувство геометрии. В мире дизайна есть мастера этого стиля, вроде грузина Бохуа. Но у «Ювентуса» с выдержанностью знака беда. С белой буквой на черном фоне он визуально слишком узкий. Новый щит примитивен, никак не связан с командой и не отражает смысл торговой марки. За пять минут можно нарисовать такой же для МЮ. Но смотрится ужасно, поскольку начинается соревнование в соединении двух букв, это не обновление, а пародия: 

«Ювентус» заплатил большие деньги за работу, которую мог приобрести в интернете. Даже нашли упрощенную эмблему льва «Челси» с той же концепцией, как у туринцев, и стоит 18 долларов. Шрифт у итальянского знака неплохой, а сам символ хромает. Получили совсем не футбольный логотип, плоский, не цепляющий, смысловая нагрузка никчемная. Щиты использовали в геральдике всегда. Не новое слово и не минимализм. Единственное, что вызвал знак – реакцию. Отдельные фанаты «Ювентуса» вынуждены его защищать от насмешек, говорить, какой он современный, словно это обязательно плюс. А остальные плюются или шутят. Дело не столько в радикальности, а в том, что без этого изменения клуб не стал бы меньше зарабатывать. То есть просто поиздевались над людьми, которые любят старый герб, больше ничего. Если хотелось упрощения, то могли поработать с привычным знаком. А у вас какие чувства вызвала такая резкая смена под высокопарные заявления об открытии новых горизонтов? Хотели бы, чтобы подобным образом упрощали знаки ваших любимых команд со сложными логотипами?   

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