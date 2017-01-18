Битва эпох ван Гала: «Аякс» против «Барселоны»

Луи передумал завершать карьеру, но напомнил о себе. В ответ «Соккер.ру» вспоминает великие составы ван Гала и времена, когда «Аякс» был успешнее «Барселоны».

Кройф навсегда связал «Аякс» и «Барселону». Но Йохан не тащил в состав испанского клуба всех голландцев, которых мог поймать. Его идейный враг ван Гал – бывший дублер «летучего голландца», позже в Амстердаме стал невероятно успешным тренером. Выиграл Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов, три чемпионства. А вот в «Барселоне», которую пробовал завоевать с голландскими игроками, о ван Гале вспоминают примерно так, как в Манчестере. Но при этом состав был звездным и дважды «Барселона» финишировала выше «Реала» в чемпионате и тоже выиграла Суперкубок УЕФА. Но кто был круче и насколько?

Вратари

Эдвин ван дер Сар – Руд Хесп – победа «Аякса»

Два голландских вратаря. Первый блистал в составе «Аякса», тягался с Витором Байя на мировом уровне – тогдашним голкипером «Барселоны», а потом ушел в «Ювентус», совершив ошибку. Ван Гал же по привычке терроризировал непонравившегося голкипера в Испании. Витор Байя его не убедил, в основу из «Роды» привезли Хеспа. Но у бедного Руда даже несчастного матча за сборную Голландии в жизни не было. Странное решение и спорная игра в Каталонии. Конечно же, юный ван дер Сар был выше классом, что позже доказал в составе того же МЮ.

Защитники

Михаэль Райцигер – Альбер Феррер – победа «Аякса»

Напоминаем, что сравниваем победителя Лиги чемпионов и чемпиона Испании, который в Эль Класико обыгрывал «Реал». Но не можем поставить Феррера – хотя много лет играл за «Барселону», выше того Райцигера, выступавшего то справа на фланге, то переходящего в центр защиты. Конечно, позже в «Барселоне» голландец эпически чудил, как умел. Но в строгой схеме Луи в «Аяксе» молодой голландец был одним из лучших правых беков мира. А Феррера в итоге отдали в «Челси», где он пропустит позже от «Барселоны» пять мячей вместе с другими защитниками англичан в Лиге чемпионов.

Данни Блинд – Михаэль Райцигер – победа «Аякса»

Интересное сравнение, ведь либеро «Аякса», капитан, будущий тренер и отец защитника «Манчестер Юнайтед» был сильным оборонцем. А его коллега по клубу и в последствии один из «голландского десанта» ван Гала в «Барселоне» - не таким убедительным именно в центре защиты, где появлялся не раз и не два. «Противогаз» Райцигер играл с разными напарниками, вернулся на фланг в Испании. Выступал и после того, как ушел ван Гал, но Блинд был в целом сильнее. Данни – легендарный защитник, Райцигер – приличный, хотя ветреный немного.

Франк Райкард – Абелардо Фернандес – победа «Аякса»

Благодаря ветерану Франку «Аякс» ван Гала легко маневрировал между схемами «4-3-3», и «3-4-3», Райкард был «дедом» и с этой ролью справился замечательно. Абелардо же, поиграв в составе «Барселоны» Луи с разными напарниками и имея немало конкурентов – Надаля, Коуту и других, не смог стать фигурой по важности сопоставимой с Пуйолем, который пришел позже. Райкард здесь побеждает, причем уверенно. У «Барселоны» были проблемы в центре защиты в те времена. «Динамо» Лобановского, забив команде ван Гала семь мячей в двух матчах, это подтвердило.

Франк де Бур – Серхи Бархуан – ничья

Де Буры тоже перешли в «Барселону», как и Райцигер. Но Франк здесь представляет «Аякс», и во времена игры слева в защите смотрелся прилично. При работе в центре возникали вопросы, де Бур точно не второй Куман. Но если сравниваем времена победы «Аякса» в ЛЧ и игру легендарного для «Барселоны» Серхи Бархуана при ван Гале, то можно поставить знак равенства и выдать каждой стороне по баллу. Оба были надежными, оба чудили время от времени. Ван Гал даже не нашел для Серхи голландского сменщика, настолько его уважал. Выпихнул испанца из основы только после возвращения в «Барселону» в 2002-м году.

Nogmaals bedankt voor de mooie jaren en natuurlijk de 4 landstitels op een rij!! @frank150570 @afcajax Фото опубликовано Edwin van der Sar (@edwinvandersar1) Дек 18 2016 в 2:00 PST

Полузащитники

Кларенс Зеедорф – Луиш Фигу – победа «Барселоны»

Будущий «предатель» Фигу играл ближе к атаке, впрочем, как и Зеедорф всегда. Так что можно сравнить. И трудно выбрать лучшего. Пожалуй, поскольку португалец до переезда в «Реал» успел выдать серию очень удачных сезонов, а Кларенс был еще не умудренным опытом собирателем кубков чемпионов, а молодым хавбеком, то победит Луиш. Тот Зеедорф был готов к игре в «Сампдории» и «Реале», но Фигу состоялся и был капитаном в составе «Барселоны». Он еще заметнее и важнее для своей команды, чем Зеедорф для «Аякса», за который играл недолго.

Эдгар Давидс – Альберт Селадес – победа «Аякса»

Давидс в «Аяксе» был хорош, его игровая агрессивность многих радовала, была искренней. Но выиграет, поскольку Луи запихнул Гвардиолу – тонкого полузащитника и ветерана, на второй план. Эдгар после «Аякса» уехал в Италию, как и Зеедорф. А Гвардиола оставался в «Барселоне», чтобы Селадес – будущий игрок «Реала», сыграл 50 матчей во всех турнирах в первом сезоне голландца (только у Хеспа, Фигу и Ривалдо больше поединков). Также проявлял себя молодой талант Иван де ла Пенья, позже Коку и Зенден подъехали, Хави подтягивали к основе. Но в этой дуэли Эдгар очевидно побеждает.

Яри Литманен – Луис Энрике – победа «Аякса»

Выбрать легко, невзирая на немалое количество матчей Луиса за «Барселону». Яри был третьим игроком Европы в опросе «Золотого мяча» по итогам 1995-го года. Выиграл Лигу чемпионов, был неудержимым, играл невероятно классно, а Луис Энрике – приличный фланговый атакующий полузащитник, никогда не претендовал на роль лучшего в Испании. Финский парень побеждает, не случайно выходил в финал ЛЧ. Так что результативный Луис Энрике приходит вторым.

Нападающие

Финиди Джордж – Джованни Силва – ничья

У ван Гала бразилец Джованни был врагом, но при этом забивал голы, выходя то в основе, то со скамейки. Вот такой парадокс имени Луи. С нигерийским вингером Финиди похожая история, хотя не было разногласий. Зато в конкурентах и напарниках у Джорджа были Рональд де Бур, игравший на различных позициях, и Нванкво Кану в центре атаки. Но в финалах Лиги чемпионов дважды на правом краю появлялся Джордж. Хотя не сказать, что в этой компании есть великие игроки, просто приличные, поэтому ничья.

Quando vejo essas fotos, bate uma saudade de quando jogávamos juntos. Era muito fácil jogar ao lado dele. Meu grande amigo Giovanni @g10anna Abraço! Фото опубликовано Rivaldo Ferreira (@rivaldooficial) Дек 17 2016 в 9:10 PST

Патрик Клюйверт – Сонни Андерсон – победа «Аякса»

Клюйверт перейдет в «Барселону» и будет делать то, что умеет – забивать новые мячи. Но и в «Аяксе» он себя проявил, а гол в финале Лиги чемпионов сделал юного голландца суринамских кровей открытием сезона. Девятнадцать лет, пятое место в рейтинге «Золотого мяча». Поэтому Андерсону, который конфликтовал с Луи в Каталонии, с юным мастером тягаться сложно. «Аякс» одерживает еще одну победу в общую копилку. Патрик вышел на мировой уровень, а Сонни вернется во Францию и в составе «Лиона» покажет класс. Но в «Барселоне» не был настолько хорош, как юный Клюйверт в «Аяксе».

Марк Овермарс – Ривалдо – победа «Барселоны»

Интересно, ван Гал снимал трусы перед бразильцами «Барселоны», с которыми враждовал? А то в «Баварии» именно так и поступил. Немецкая команда против него ополчилась, но Луи стащил с себя штаны, доказывая, что у него большие эти самые. Ривалдо никогда не любил ван Гала. Луи не любил Ривалдо – в этом у них было взаимопонимание. Но нападающий оставался лучшим бомбардиром «Барселоны», играя хоть на фланге, хоть в центре. Овермарс тоже прекрасен. Но все-таки будущий обладатель «Золотого мяча» стоит выше. Ривалдо, к слову, теперь будет играть за «Барселону» снова – в выставочных матчах, так что вовремя о нем вспомнили.

Тренер

Луи ван Гал – Луи ван Гал – победа «Аякса»

Хотя это один и тот же человек, да и разница по годам небольшая, выбрать просто. Луи 1995-го года сильнее, выиграл не только Лигу чемпионов, создал состав, который потом растащат другие великие клубы. Ван Гал победил в финале ЛЧ через год после того, как стал вдовцом. От рака умерла его жена, с которой жил с восемнадцати лет. В непростых для себя моральных условиях шел к победе, а потом уехал в Барселону – сказались давние комплексы, связанные с Кройфом. Доказывал себе и миру, что не хуже Йохана. Но «команду мечты» не создал, не реанимировал, в ЛЧ выступил неудачно, и хотя дважды выиграл чемпионат Испании, остался спорным тренером в истории «Барселоны». Слишком часто и охотно ссорился со всеми и навез голландцев, далеко не все из которых заиграли. Так что переводчик «Барселоны» Моуриньо с ним ладил, а вот игроки каталонцев – далеко не всегда.

Общий счет. «Аякс» 10:4 «Барселона»

Ух, как «Аякс», проигравший второй свой финал ЛЧ лишь по пенальти, громит в исторической битве ту «Барселону». Хорошие были времена – в ЛЧ могли в финалы выходить команда из Голландии. И тренера логично оценивать по командам, которые он создавал, по людям, которых открывал, воспитывал и выводил на вершину. Так что эта битва эпох – лучший показатель уровня, на котором работал ван Гал, даже если не вспоминать создание АЗ, работу в «Баварии» или МЮ. Как видите, его «Аякс» был интереснее, талантливее его же «Барселоны». Невзирая на то, что у испанцев одни звезды в основе, готовые побеждать с Луи в Примере. Талант побил имена. Ведь ван Гал всегда доверял молодым игрокам – от Клюйверта в Амстердаме до Рэшфорда в Манчестере. Луи бывает очень противным и отталкивающим, но он самый успешный тренер в истории Лиги чемпионов по проценту побед. Среди тех, кто провели больше пятидесяти матчей Луи – единственный, у кого 60 % побед.

Best team in the World on this day only back in 1995 when Ajax won the Club World Cup in Tokio. Fantastic team, great team spirit and coaching staff. Фото опубликовано Edwin van der Sar (@edwinvandersar1) Ноя 28 2016 в 11:28 PST

Дальше идут Гвардиола, Дель Боске, Бенитес и Анчелотти, но эта цифра и первое место впечатляют. Лучший по проценту побед в ЛЧ – показатель невероятной стабильности и умения возглавлять большие коллективы. В каждом клубе, где работал, ван Гал выигрывал новый трофей. Так что его лучше запомнить по созданным в Амстердаме и Барселоне чемпионским командам, а не по «философии» нового времени и Манчестера. В этом году исполняется ровно пятьдесят лет с момента прибытия юного Луи в академию «Аякса». И хотя не стал сильным игроком, вырос успешным тренером, который сомневается, что вернется к работе, ведь есть новая жена, дети, внуки, дом в Португалии. Но специально уточнил после интервью, которое многие приняли за официальный выход в отставку – если поступит интересное предложение, то ван Гал вернется. Хотя даже если выходит на пенсию окончательно, у нас остаются воспоминания о таких прекрасных составах, как у «Аякса» и «Барселоны» в девяностых годах прошлого века.