Вокруг сборов. Куда отправились клубы РФПЛ?

Российские футбольные клубы проводят зиму в теплых краях, и «Соккер.ру» отыскивает их на карте – говорим о сборах в Испании, Турции и других странах.

Дальние и близкие путешествия – любимое развлечение, без преувеличения, миллиардов людей. Но для футболистов даже во время паузы в чемпионате России перемещения по футбольной карте – часть рабочего процесса. Все трудятся, играют спарринги и все находятся далеко от дома. Суммируем данные и выясняем, где предпочитают готовиться клубы РФПЛ к продолжению борьбы, и почему именно там?

Всего может пройти сорок восемь сборов, если брать по три на каждый клуб. Пока анонсировали сорок пять. Два оставшихся сбора «Томи» могут пройти в Турции – самый вероятный маршрут, ведь команда проведет там первую тренировочную сессию. Уточняется адрес последнего сбора «Ростова», хотя они тоже в Турции после ОАЭ. Почему в Абу-Даби мало сборов? Ответ простой – дорого. Деньги на такие поездки нашлись у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и «Ростова». Всего четыре сбора на Ближнем Востоке. Оценочная стоимость каждого – в районе 250-300 тысяч евро на команду. Что в два-четыре раза дороже, чем в Турции. Но сопоставимо с ценами на Кипре или в Испании.

Как видите, фактор террористической угрозы в Турции не перевесил влияние цены услуг по аренде отеля и тренировочной базы. Хотя отмечаем сокращение количества турецких путешествий. Планировали 25 штук, осталось всего 19. Выиграла от этого Испания. 15 сборов пройдет там, на шесть больше, чем планировалось. То есть фактически турецкие сборы перековали в испанские. Как видите, географической экзотики мало. «Терек» хочет в Италию, если планы не поменяются. На Кипре встретите «Уфу» и «Урал». И только один клуб анонсировал домашний сбор. Расчетливый патриотизм у «Краснодара» - заключительный этап подготовки к матчам с «Фенербахче» проведут дома, что логично.

Как видите, в Турции тренируются три клуба первой восьмерки и все аутсайдеры, кроме «Урала». Пять клубов – «Анжи», «Оренбург», «Арсенал», «Амкар» и «Крылья Советов», не будут тратить деньги на смену стран, все спарринги и тренировки проведут в Анталии. Еще две команды, которые сыграют в Турции – «Томь» и «Ростов», пока запланировали там по одному сбору. Но не исключено, что останутся и дальше. А восьмой клуб, выбравший Турцию - «Терек», у них там два сбора. Дальнейшую их судьбу уже знаете, их ждет Италия на финишном отрезке межсезонья.

Испания стала родной страной на зиму сразу для нескольких видных клубов и для троих лидеров чемпионата. Шутки об известной мафии в Марбелье принимаются, как и на тему снега там, где ступает нога игроков ЦСКА. Любимый армейцами городок Кампоамор впервые за пятнадцать лет засыпало снегом. Вернблум удивился, что бежали от снега и нашли его там, где не ждали. Зато снеговика слепили очень гламурного:

А теперь в тех краях +15 градусов, так что Ганчаренко никто не мешает играть в три центральных защитника. «Спартак» тоже будет работать по итальянской и других схемах в Испании. У москвичей там два сбора. «Рубин», поскольку их тренер – испанец, все три подготовительных периода проведет на родине Грасии. Только в разных краях, в Марбелье, Малаге и Аликанте.

А вот «Уфа» Семака окажется в Испании после отказа от Турции. Та же причина смены расписания у «Краснодара» и «Локомотива». А «Зенит» изначально планировал два сбора в Испании. В результате получаем счет 7:8 в пользу Турции. Испания заманила к себе на один российский клуб меньше, хотя все чемпионы России новейшего периода готовятся именно в этой европейской стране. Но есть ли разница в методике подготовки, например, по количеству поединков?

Представленный график, где отражена турнирная таблица и указано количество запланированных спаррингов, помогает понять – корреляции между количеством матчей и позицией в таблице нет вообще. Первый «Спартак» равен последней «Томи». Более того, до недавнего времени у лидера было четыре запланированных матча, но недавно добавили еще один. «Спартак» не спешит играть в футбол – интересное решение Карреры. Также бросается в глаза, что два клуба хотят сыграть по десять раз – «Рубин» и «Терек», Грасия и Рахимов предпочитают боевые условия и насыщенные футболом сборы.

У ЦСКА, «Зенита», «Урала» и «Локомотива» похожий подход, по девять спаррингов на брата. Сразу у девяти клубов из шестнадцати от 8 до 10 запланированных матчей. То есть надо испытывать трудности с поиском соперников или не раскрывать детали расписания – как «Оренбург» или «Амкар», например, чтобы выбиваться из общей группы. Многие могут еще добавить матчей. Часть поединков отменят. Но почти все хотят сыграть от пяти до десяти матчей. Часто планируют с запасом, ведь поединок на сборах всегда могут отменить в последний момент. Тут конкретики быть не может, ведь вечные перелеты, изменения планов и новые детали.

Как играют клубы РФПЛ на сборах?

Первое, что нужно знать о спаррингах – это матчи для тренеров. В них ничего важного для фанатов, только любопытные детали. Знаем, что ЦСКА тренируется играть в пять защитников. Известно, что у Карреры на сборах много кувырков. Причем кувырки? У Массимо традиция – когда отмечают день рождение игрока, то вся команда делает поздравительный кувырок. Промес, Комбаров, Зе Луиш и Глушаков родились в январе – «Спартак» часто кувыркается.

А «Зенит» забивает по четырнадцать голов за игру. Луческу использует десятки игроков и делает Кокорина лучшим снайпером сборов. А Дзюбу, похоже, китайцам показали – теперь могут потерять. «Краснодар» никуда не спешит, только входят в ритм, завтра в Абу-Даби с «Пахтакором» сыграют. «Локомотив» проиграл «Базелю» и ЦСКА из Софии, но не удивительно. Нет привычных центральных защитников. Семин говорит, что пропускают из-за усталости.

Но есть клубы, которые пропускают из-за… арбитров. Если думаете, что на сборах не бывает странных судейских решений – ошибаетесь. Оцените эпизоды матча «Крыльев Советов» и «Пандурия», который завершился со счетом 2:2. На записи внизу на 2:20 и на 2:50 рефери назначает пенальти сначала в одни, потом в другие ворота. Если у вас получится разглядеть причины для двух подряд одиннадцатиметровых за три минуты в товарищеском матче – напишите, где именно нарушения правил?

Какие соперники ждут?

Честно говоря, списочек так себе. Можно поймать тех, кто играет по системе «весна-осень», вроде европейских северян. Попадаются под руку румыны, казахи, болгары, поляки, исключаются встречи с украинскими клубами. Если посмотреть на запланированные матчи, то увидите очень мало соперников, на которых стоит обращать внимание. Также не забывайте, что часто выходят резервные и экспериментальные составы. Будут или уже прошли матчи с «Шахтером» из Караганды, «Марибором», «Астаной», «Кайратом» и «Стяуа». Сомневаемся, что многих их игроков, кроме Аршавина, вы узнаете.

Пока ни соперники, ни просматриваемые игроки не вызывают повышенного интереса, поскольку малоизвестные. Понятно, что если будет заметная покупка – а уже заждались хороших трансферов, их катастрофически мало этой зимой, то такого человека не будут просматривать, а сразу подпишут. Заверение агента Селюка, что с его юными клиентами в составе «Томь» сможет на равных играть со «Спартаком» - не более чем рекламный слоган. Хотя как раз реклама в вопросе сборов важна. Не только российские клубы улетают в одни и те же страны. Турки с испанцами научились зарабатывать миллионы благодаря футбольным сборам, к ним летят за тридевять земель.

В копеечку влетает не только проживание в ОАЭ, Испании или Турции, но и сами перелеты. Ведь сразу видно, что в Испанию многим лететь дольше, чем в Турцию. Если суммировать все 45 сессий, то получите примерно 8.1 миллиона евро, потраченный за зиму. Это без перелетов. Прекрасно видно на диаграмме, что бедной «Томи» надо пролететь 9 000 километров, чтобы оказаться в Турции и вернуться обратно. Логично, чтобы остальные сборы они тоже провели в стране, куда прилетели, ведь выбора особого нет, надо держаться за Турцию. Ведь нужно место, где есть соперники. Хотя даже «Терек», которому ближе всего до места назначения в той же Турции, оказывается далеко от дома, и дешевыми сборы не назвать. Ни один клуб РФПЛ не держится и не может держаться родного города. Это давняя и объяснимая традиция.

Скорее интересно, почему одни клубы выбирают оседлый способ подготовки – как ЦСКА, «Рубин» или «Амкар», а другие катаются из страны в страну, тратят силы, деньги и время? Похоже, тут многое завязано еще и на желании параллельно отдохнуть, на инфраструктуре или силе привычки. Ведь есть клубы, которые не меняют отели и спортивные комплексы, каждый год отправляются в Испанию или Турцию. Впрочем, вы вряд ли сейчас отправитесь вслед за любимой командой, чтобы отдохнуть рядом. Ведь в таком случае попадете на зимний курорт. Условия пригодные для игры в футбол, но зима есть зима. Клубы пытаются провести ее с пользой, и у многих получилось даже после отмены части турецких путешествий. Посмотрим, во что выльется подготовка уже в середине февраля – возвращаются еврокубки, и в начале марта – тогда ждем чемпионат России.