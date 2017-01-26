Слабые звенья «Спартака». Кто должен уйти?

Есть футболисты, которыми Каррера недоволен. И есть игроки, способные подставить команду. «Соккер.ру» предлагает назвать самые слабые кадровые звенья «красно-белых».

Кто должен уйти из «Спартака»?

Лоренцо Мельгарехо (полузащитник, нападающий)

Почему должен уйти? Единственная причина, по которой его держали в «Спартаке», не актуальна. Луис Адриано пришел, теперь не только Промес может подменить Зе Луиша в атаке. Так что Лоренцо, чья физическая форма после отпуска, по слухам, не устраивает «Спартак», и чей паспорт не устраивает РФС, может искать себе новую команду. Мельгарехо из «Бенфики» перешел не в МЮ или «Реал» не просто так. В «Кубань» парагваец направился, поскольку не относится к игрокам стабильным и трудолюбивым. Девять выходов на замену, один гол – показатели нападающего, который должен уступить место хотя бы молодым россиянам. Пусть лучше они получат практику, появившись со скамейки.

Куда может уйти? Говорят о «Галатасарае», а вот слухи о «Ливерпуле» - явная «утка» от агента. Лоренцо в РФПЛ никого толком обвести не мог, ему в АПЛ в такой форме дорога закрыта.

Кто заменит Лоренцо? На скамейке – любой молодой атакующий хавбек из школы, хотя бы и шестнадцатилетний. На поле в атаке – Луис Адриано. В центре – у Попова и Джано будет больше игрового времени, ведь делили его осенью.

Сердар Таски (центральный защитник)

Почему должен уйти? В какой-то момент показалось, что итальянскому тренеру Таски подходит лучше, чем соотечественник Боккетти. Но это был лишь воспитательный момент, завязанный на дружбе защитников и лазарета. Поскольку Боккетти отказался от турецкого берега и подписал новый контракт, то нет смысла оставлять у себя Таски. Тем более, склонный к травмам немец давно подумывал об уходе. А Маурисио наоборот, по его собственным словам, хотят оставить и ведут переговоры с «Лацио». Бразилец хотя бы здоровый дядька, а у Таски то колено, то другая часть ноги повреждена…

Куда может уйти? Как хорошо для «Спартака», что у турецких клубов много денег и Таски – этнический турок. Может уехать на родину предков. Хотя пока отрицает контакты с «Трабзонспором» и напоминает, что может сидеть на скамейке еще полтора года по контракту, получая деньги и будучи не основным. Но зачем?

Кто заменит Сердара? Джикия – зимний новичок команды. Центральный защитник, играющий и слева в обороне. Российский бек умеет выйти в тройке центральных, его покупка – дополнительный намек для Сердара.

Сергей Песьяков (вратарь)

Почему должен уйти? Потому что даже один из лучших голкиперов чемпионата Швейцарии, воспитанник «Спартака» Митрюшкин в юном возрасте понял, что хороший вратарь – играющий голкипер. Сергей и так прочно засел на скамейке. А поскольку еще и Селихова подписали, то более прозрачного намека Песьяков не дождется. Конечно, пока «Спартаку» выгодно держать вратаря под рукой – никогда не знаешь, когда приключится травма. Кроме того, Каррера хочет сам посмотреть Селихова на сборах в деле. Но Сергею, раз ему двадцать восемь лет, сидеть третьим вратарем «Спартака» нет смысла. Разве что медальку схватить за тренировки…

Куда может уйти? Мог бы в «Анжи», ведь там не будет Беленова. Впрочем, в Махачкале нет и конкурента, и денег. Сергей может пригодиться клубам из второй половины таблицы. Вратарь ведь приличный, но не для основы «Спартака».

Кто заменит Сергея? Селихов, конечно же. Или Ребров, если новичок окажется прытким и первый голкипер станет вторым по счету.

Александр Пуцко (центральный защитник)

Почему должен уйти? Потому что в мире футбола в двадцать три года, играя под сорок пятым номером в «Спартаке», словно восемнадцатилетний, высокий и крепкий парень Александр не сможет заявить о себе. Нет места в основе. Кутепов играет сильно, Джикию приобрели, иностранные центральные защитники все как один хотят остаться. Даже Таски, который лишний количественно и из-за травм. Но Пуцко ведь хуже будет. Девять сыгранных минут, меньше только у Кутина. Поэтому свежая информация о просмотре у Семака в «Уфе» - очень кстати. Незачем мариновать Пуцко, пусть уходит и играет в футбол.

Куда может перейти? В «Уфу» к молодому тренеру Семаку. Вряд ли станет еще одним Васиным – то есть уедет за практикой и сразу проявит себя, но можете Пуцко этого пожелать. Но знаем, что воспитанник «Спартака» не часто раскрывается именно в составе «красно-белых», это одна из традиций российского футбола.

Кто заменит Александра? Не считая основных защитников, есть в заявке и на сборах Макеев. Хотя он скорее еще один, кому надо подумать об уходе за практикой. Каррера собрал немало защитников в центр.

Денис Давыдов (нападающий)

Почему должен уйти? Потому что парня, который хорошенько прошелся по Аленичеву, можно назвать «русским Месси» только с сарказмом. Как Яковлева назвать российским Кройфом. Конкуренты прибывают – к Зе Луишу добавился Луис Адриано, а время убывает. В результате перед вами нападающий, сыгравший 84 минуты в чемпионате России, появившись на поле в четырех матчах, но трижды - по ходу поединков. Денис молодой игрок, но даже в двадцать один год надо адекватно оценивать шансы на игровую практику. Пора бы найти себе клуб, где он нужен в основе.

Куда может перейти? Поскольку уже года полтора говорит об аренде, то понятно, что готов уйти в клуб второй восьмерки. Чем тот же «Арсенал» не вариант?

Кто заменит Дениса? Выше не раз упомянуты нападающие «Спартака», они и заменят – Давыдов не стал тем, кого надо держать ради разговоров о том, что школа выдала своего Месси. Пусть заиграет и тогда вернется.

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Кто может подставить команду?

Переходим к слабым звеньям, которые не покинут «Спартак» зимой или в ближайшее время, но могут удивительным образом из игроков железной основы или недешевых ставок превратиться в тех, кто будет виноват в решающем поражении. Поскольку каждый раз есть причины для опасений.

Артем Ребров (вратарь)

Почему слабое звено? А потому что Селихов не уходит в аренду в «Амкар», откуда купили, а ведет подготовку ко второй части сезона. И поскольку Артем Ребров – один из самых серьезных по характеру футболистов России, то по сумме стрессов может перегореть. Учитывайте приближение развязки чемпионата, оборону, способную подставить, появление сильного и очень наглого конкурента, который по подходу к сэйвам и игре похож чем-то на молодого Акинфеева. Не забывайте, сколько «сухарей» собрал Ребров в первой части, не всегда так везет.

Некому заменить звено? Есть резерв, но Селихов – новичок, другой голкипер – иной подход к защите. Кроме того, Ребров важен как один из вожаков и ветеранов. Но если «поплывет» - эффект будет, как у ЦСКА, если Акинфеев чудит сериями.

Андрей Ещенко (правый бек)

Почему слабое звено? Потому что Ещенко сделали важным тактически, а на деле относится к игрокам, которые в одном матче бесподобные, в другом – ниже плинтуса отыграли. Опытный, техничный, взрывной, но опасная фигура. Не случайно ведь Самедов выдал нам идею Карреры, которую Массимо озвучил Александру в ходе личной беседы при переходе в «Спартак» - с игрой Самедова на правом краю обороны. Ещенко пока основной правый защитник «Спартака», но если оборона рассыпается, то как в Санкт-Петербурге – при его активном участии.

Некому заменить звено? Центрбеки Маурисио и Кутепов не от хорошей жизни появлялись справа. Кутину не доверяют – не дорос. Самедов пришел, но как бы снова не пришлось Зобнина ставить справа. Непростая позиция, лишь на вид сильное звено.

Дмитрий Комбаров (левый бек)

Почему слабое звено? Потому что для Дмитрия столько неплохих матчей в защите – небывалый подвиг. Хорош впереди, если в форме, но в обороне никогда брат Комбарова не играл так, чтобы поставить его слева у «Спартака» и сборной России и не переживать. Черчесов даже не сразу давнего знакомого пригласил в главную команду. А в «Спартаке» наоборот – нельзя выставить Дмитрия из основы. Подменить левого латераля могли осенью только Макеев и Ещенко.

Некому заменить звено? Теперь есть Джикия, но новичок может оказаться не таким успешным в атаке. Конечно, за спиной у Комбарова резерв, не так, как в опорной зоне, где в случае отсутствия Фернандо играть вообще некому. Но Дмитрий не самый надежный футболист, нужно об этом помнить при подготовке к весне.

Ивелин Попов и Джано (плеймейкеры)

Почему слабые звенья? Потому что любят играть в футбол на себя. Но ни один, ни второй из породы Гути не делают этого на одном стабильном уровне. Шедевр придумать – как раз плюнуть. Но устроить маленькую истерику – как Ивелин, или наоборот показать полную апатию – как Джано, всегда умели. Кроме того, болгарин, который был в списке на продажу, отказывается уходить. Хочет доиграть до развязки сезона. Ему предстоит сражаться не только с Джано, но даже с Луисом Адриано. Есть вероятность увидеть схему «3-5-2». В любом случае, если в решающий момент сезона у мяча будут Попов или Джано, то шансы на успех пятьдесят на пятьдесят.

Некому заменить звенья? Друг друга подменяют и оба не самые надежные – вот и весь секрет, почему являются одновременно игроками основы с результативными действиями и людьми из нашего списка.

Луис Адриано (нападающий)

Почему слабое звено? Еще один человек, в чьем уровне формы можно сомневаться. И переживать, чтобы Зе Луиш под влиянием коллеги не стал еще одним Адриано. Ведь если окажется, что в центре атаки два человека, которые пять раз бьют мимо с линии ворот, а потом разок забивают на ровном месте - быть спартаковской беде. Минус Адриано известен – на него нельзя положиться.

Некому заменить звено? Поскольку сам бразилец – игрок резерва, то понятно, что особо некому. У «Спартака» был нападающий в хорошей форме, но получил травму. И сделали весьма спорную ставку, ведь Адриано нужно возродиться. Как «возрождался» Траоре в ЦСКА – все видели.

Люди, которые верят в возвращение «Зенита» и ЦСКА на вершину таблицы, часто апеллируют к кадровому балансу и балласту «Спартака». И отчасти правы – для команды, которая метит в чемпионы, в составе много игроков в средней форме. Или среднего класса, что еще хуже. Порой не готовы физически или морально, как ушедший Ромуло. Но Каррера работает с теми, кого нашел в багаже Аленичева. Почти как Ньют Саламандер – герой нового фильма из мира Гарри Поттера, в своем чемодане с фантастическими тварями.

В жизни обойдутся без заклинаний, надо будет пахать ради результата. Но согласитесь, что непросто набрать в составе лидера крупного европейского чемпионата такое количество футболистов объективно готовых стать главной причиной решающего болезненного поражения. У каждого – от Мельгарехо до Дмитрия Комбарова, остался вирус привычного «Спартака», не дающий вернуться к старым временам и стандартам качества. Именно на возвращение привычных чудачеств надеются конкуренты. Как думаете, удержит Каррера каждое звено в одной сильной цепи? И кто точно должен уйти?