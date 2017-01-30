Бесплатный «Локомотив». Сборная свободных агентов

Не только известный нападающий Фарфан пришел в «Локомотив» свободным агентом. «Соккер.ру» собирает мощную команду с капитаном Лоськовым и напоминает, кто смог заиграть?

Вратари

Руслан Нигматуллин (после «Вероны» в 2003)

У «Локомотива» хватает вратарей, подписанных в статусе свободных агентов. Коченков так неудачно вернулся, Амельченко после «Ростова» забрали, хорват Крешич заезжал, а Гильерме купили за 1.25 миллиона евро, то есть дешево и выгодно. Но поскольку нам важно понять, как обычно используют таланты сильных свободных агентов после свежего трансфера Фарфана, то выбираем в основу Нигматуллина. Руслану Каримовичу на момент возвращения в Россию из Италии было всего двадцать восемь лет. То есть еще лет пять-семь можно было бы играть. Не получилось, как известно, не смог вернуться первым номером. Вратаря для сборной не воскресили, зато диджей появился…

Резерв: Антон Коченков, Дарио Крешич, Антон Амельченко.

Защитники

Игорь Смольников (после «Торпедо» в 2008-м)

Помним, что свободным агентом в «Локомотив» на сезон заглянул Андрей Ещенко перед тем, как ушел в «Анжи». Но нам показательнее вспомнить воспитанника школы «железнодорожников», ведь это пример неумной работы с молодым и небесталанным игроком, которому надо было доверять сильнее. После приличного сезона за «Торпедо» Смольникова вернули в «Локомотив». Но затем отправляли в «Урал», «Читу» и «Жемчужину» в аренды. Потом отдали «Ростову» за 700 тысяч евро, а через пару лет «Зенит» заплатил шесть миллионов «Краснодару» - еще одному клубу, который поверил в Игоря. У «Локомотива» хватило ума вернуть защитника, развить не сумели.

Неманья Пейчинович (после «Ниццы» в 2014-м)

Последний клуб сербского защитника – «Ницца», отпустил его в Москву в статусе свободного агента. Как показало время, это подписание Смородской можно назвать удачным, успешным, своевременным и полезным прямо сейчас. Неманья заиграл, и хотя не всегда действует идеально – в том числе, когда идет бить пенальти, у серба правильный для защитника характер и темперамент. Может сыграть жестко, при необходимости закроет несколько позиций, хотя в последнее время и после ухода Дюрицы очевидно, что нет Чорлуки и Пейчиновича – нет привычной защиты «Локомотива». Прижился, удачный трансфер.

Тарас Михалик (после «Динамо» К в 2013-м году)

У Михалика есть удивительное качества для игрока с его опытом, в том числе, на международном уровне – всегда работает строго на команду. Жестковатый, угловатый, но поскольку полузащитник может работать в обороне, то и для прежних тренеров «Локомотива» был джокером на случай неприятностей, и у Семина появляется на поле. Ведь Юрий Павлович с Михаликом знаком давно, знает о его плюсах и минусах. Этот игрок умеет вести борьбу, и хотя Денисов индивидуально сильнее, а Тарасов привычнее смотрится в центре, когда нужна подстраховка в опорной зоне или в обороне – зовут Тараса.

Виталий Денисов (после «Днепра» в 2013-м)

Через месяц Денисову будет тридцать, у него за плечами шесть десятков поединков за сборную Узбекистана. И понятно, что при желании Виталий может заработать немало денег в Китае – для игроков из Азии есть лимитные послабления. А ведь Денисов, рожденный в семье бывшего игрока «Пахтакора», мог и за сборную России выступать! Достойно смотрится левый защитник «Локомотива» в последних сезонах. Пожалуй, самый лучший на своей позиции в РФПЛ по сумме показателей последних лет. После ухода защитника из «Днепра» завербовали прекрасного свободного агента. Билич правильно сделал, что настоял на покупке.

Резерв: Андрей Ещенко, Борис Ротенберг, Бранко Илич.

Полузащитники

Дмитрий Тарасов (после ФК «Москва» в 2010-м)

Если Игорь Денисов подпишет контракт после аренды как свободный агент – может со временем занять это место. В полузащиту также можно выбрать Фернандеша, вспомнить Игнатьева, ведь Владислав дважды возвращался в «Локомотив» в качестве свободного агента. Но выбираем сочетание четырех Дмитриев. Три полузащитника, которые могут сыграть глубже, и легендарный плеймейкер – интересный квартет. К Тарасову относятся по-разному, но он в команде седьмой сезон. И хотя редко был основным, а теперь получил травму, наиграл немало поединков и даже стал вице-капитаном. С учетом, что из «Москвы» забрали свободным агентом – неплохое подписание. Хотя своим Кэрриком для «Локомотива» Дмитрий очевидно не стал.

Дмитрий Хохлов (после «Реала Сосьедад» в 2003-м)

В отличие от коллег по полузащите сборной, долго «Локомотив» не представлял, позже провел больше сезонов в московском «Динамо». Но спорить о классе игрока сборной России, который после ЦСКА и «Торпедо» выступал за ПСВ и «Реал Сосьедад», было бы странно. Забавно, что пришел и ушел будущий тренер в качестве свободного агента, но поскольку Семин оказался в «Динамо», то автор гола «Локомотива» в ворота «Интера» в Лиге чемпионов проследовал за ним. Его трансфер в состав железнодорожников можно смело назвать взаимовыгодным – Хохлов отдал свою энергию и класс, а взамен получил чемпионскую медаль, единственную в карьере.

Дмитрий Торбинский (после «Спартака» в 2008-м)

Торбинский перешел в «Локомотив» в январе 2008-го года, до Евро и того самого удара. Так что геройствовал на глазах у всех уже в статусе железнодорожника. В свое время любопытно объяснял свой переход: «В России если не играешь за „Спартак“ - выбираешь „Локомотив“». За девять лет многое изменилось в турнирных раскладах и в смысле клубного статуса, но раз Дмитрий перешагнул отметку в сто сыгранных матчей за «Локомотив» и провел в команде пять сезонов, пускай далеко не всегда играл в основе или вообще играл в силу различных обстоятельств, его нахождение в списке логично. Тому же Мануэлу Фернандешу еще немало надо сыграть до сотого поединка, пускай португалец и результативнее.

Дмитрий Лоськов (после «Сатурна» в 2010-м)

Говорят, Лоськов сыграет в весенней части чемпионата России. Наберет форму в сорок три года и поиграет в Тотти немножко, чтобы привлечь публику на подобное редкое шоу. Легко представить возвращение, ведь Дмитрий и для ростовских болельщиков родной, и для фанатов «Локомотива» - тоже, да и стоя сыграет лучше многих молодых. Легенда российского футбола и чемпионата, человек, преступно мало сыгравший за сборную России. Но при этом мастер создания голов, ударов по воротам, коллекционер побед. Разумеется, чемпионства выигрывал в первой части карьеры за «Локомотив», но даже после возвращения свободным агентом после «Сатурна» отыграл один сезон в основе. Более ста мячей за «железнодорожников» - солидная статистика и очевидная капитанская повязка в этом составе.

Резерв: Томислав Дуймович, Владислав Игнатьев, Александр Коломейцев, Мануэл Фернандеш.

Нападающие

Дмеймс Обиора (после «Грассхоппера» в 2001-м)

Обинна дольше играл за «Локомотив», чем его соотечественник, но даже близко не смог подобраться к голевым показателям талантливого лентяя Обиоры. Да и чемпионом России, как Джеймс в 2002-м году, Виктор не стал. Обиору точно нельзя назвать самым удачным подписанием «Локомотива», хотя он входил в число лучших нападающих чемпионата своего времени, даже в списки 33 лучших попадал. Но очень скоро Джеймсу надоело играть в футбол, надоело забивать в ворота Касильяса – есть на его счету и мяч «Реалу», отличную контратаку разыграли с Лоськовым. Но после «Локомотива» карьера нигерийца пошла на спад, не было няньки Семина – не было и голов.

Джефферсон Фарфан (после «Аль-Джазиры» в 2017-м)

Заметный человек в эту компанию. Как показывает богатый опыт подписаний свободных агентов, «Локомотив» раньше был хорош в мастерстве перехвата. Но заиграет ли Джефферсон? Судя по тому, какой футбол показывал в ПСВ и в первых сезонах за «Шальке» - заиграет, ведь в тридцать два года идет спад по физике, но остается умение мыслить тоньше, чем напарники и соперники. Понятно, что для Семина, который возродил немало свободных агентов, это новый вызов. Проблема здесь строго в физическом состоянии и в мотивации. Все-таки перуанец много лет несерьезно относился к профессии. Но ставка интересная, ведь игрок известный, и «Локомотив», раз РЖД не планирует увеличивать финансирование, не может выбирать между Гризманном и Бэйлом.

Резерв: Виктор Обинна, Игорь Лебеденко.

Лучший свободный агент клуба в 21-м веке

Много достойных имен, есть даже люди с чемпионскими титулами. Есть герои приятных мгновений, как Хохлов или Обиора. Но если говорим о лучшем свободном агенте на длительной дистанции, то выбираем Виталия Денисова. Оборона важна для «Локомотива», а этот Денисов двужильный, как и его однофамилец. Кроме того, выделяться на уровне всей РФПЛ в чемпионские годы игроку «железнодорожников» было куда проще, а сейчас, когда дела не идут, важно, что у «Локомотива» есть левый защитник Денисов.

Худший свободный трансфер «Локомотива»

Бесплатный сыр, как известно, в мышеловке. Поэтому у «Локомотива» есть один эпический пример, когда свободный агент обошелся очень дорого. Есть просто неудачи – не заиграли многие вратари с бесплатными контрактами, но одного человека специально не включали даже в резерв, он чисто побеждает в этой номинации. Ведь Сапатер, который пришел в «Локомотив» после «Спортинга» на правах свободного агента, задержался в Москве на много лет.

При этом постоянно лечился, не играл, тренировался, считай, с юношеской командой. Альберто высидел в Москве до якобы завершения карьеры, получая от 1.5 до 2.5 миллионов евро в год по разным данным. Отказывался уходить, намекал поведением, что собирает деньги на пенсию. И что вы думаете? Сейчас Альберто Сапатер – снова игрок «Сарагосы», вернулся домой, сразу здоровье нашлось на беготню за мячом в Сегунде. Хавбек приличный, с именем, но использовал «Локомотив» для обогащения.

Свободные агенты выгоднее рискованных ставок?

Учитывая список трансферных неудач «Локомотива» - Фалль, Хенти, Шкулетич, Шарлес, Драман, Селсиньо, Ибричич и компания приходили за немалые деньги, можно даже заявить, что свободные агенты часто приносят «Локомотиву» больше пользы, чем цели гениев селекции. Возможно, и у Фарфана получится? Давно не играл на приличном уровне, но когда был в «Шальке» в форме – отвечал стандартам Бундеслиги.

В нем есть дикость, которая так нужна флегматичному «Локомотиву». С другой стороны, если у нового спортивного директора москвичей не игравший много месяцев свободный агент в возрасте идет первым номером в списке трансферных целей, остается надежда именно на бесплатных новичков. То есть это не выбор, а ограничение. Причем разговор о свободных агентах актуален, ведь в представленном выше составе десять человек из текущей заявки Семина. «Локомотив» - команда свободных агентов?