​Уникальные легионеры РФПЛ

Фибел вернулся в Россию, новичок «Анжи» - единственный представитель Гваделупы, игравший в РФПЛ. «Соккер.ру» смотрит на мир глазами таких уникальных легионеров.

Алжир. Раис М’Боли («Крылья Советов»)

Основной вратарь сборной Алжира на ЧМ-2014, где «Лисы пустыни» обошли в группе сборную России и уступили в 1/8 финала будущим чемпионам мира немцам в овертайме, не смог проявить свои таланты в Самаре, зато получал комплименты от партнеров благодаря тому, что хорошими темпами осваивал русский язык.

«Чемпионат России хоть и не раскрученный, но очень сильный и интересный чемпионат. Он даже превзошел мои ожидания, вот только я попал в „Крылья Советов“ не в то время, однако мне было бы интересно вернуться в Россию. Например, в „Терек“. Потому что чеченцы – мусульмане, как и я, а обстановка в Грозном мне близка по духу».

Англия. Дэвид Бентли («Ростов»)

Когда-то Бентли играл на хорошем уровне в АПЛ и забивал чудесный гол в ворота воспитавшего его «Арсенала», выступая в рядах злейшего соперника – «Тоттенхэма». Чудна история приезда Дэвида в Ростов-на-Дону. Собственно, в России англичанин запомнился не футболом, а своим интервью. В отличие от М’Боли обстановка в Грозном не пришлась ему по душе.

«Старик моей жены работает в России, поэтому я кое-что знал о стране на момент приезда. Ростов – это, конечно, не Москва, местный клуб, он как „Блэкберн“ в Англии. Погода, жилищные условия, рестораны – все прекрасно, а ночами на улицах можно себя чувствовать безопаснее, чем в Лондоне. А вот поездка в Грозный меня поразила. Это было нечто. По дороге из аэропорта на стадион я заметил множество танков и снайперов на улицах Грозного. Я с удивлением наблюдал за этим. Теперь я еще больше ценю свою страну».

Боливия. Хуан Карлос Арсе («Терек»)

Боливийский футболист группы атаки ездил по разным странам и континентам, но исправно забивает он только на родине, где сейчас тащит на себе «Боливар». Аренда в «Терек» в 2010 не была отмечена забитыми мячами, в России футболист надолго не задержался. Пару лет спустя одной ногой в нашем чемпионате был другой боливиец – Руди Кардосо, однако «Алания» в последний момент отказалась от подписания контракта с ним на основании результатов медицинского обследования.

«Я сыграл за „Терек“ в 70 процентах матчей и получил большой опыт. Если появится возможность, с удовольствием продолжу карьеру в России».

Габон. Гуелор Канга («Ростов»)

«Ростов» - пристанище уникальных легионеров. Этот соотечественник Обамеянга определенно умеет играть в футбол, вот только дисциплине его отчаялся научить даже Курбан Бердыев. Пробелы в воспитании у Канга проявлялись регулярно, поэтому он влипал в истории и наслаждался дисквалификациями.

«За годы в „Ростове“ я повзрослел, у меня появилась семья. Думаю, что я прибавил в своей игре. Переезжать было страшно, но я хотел прогрессировать, а в Габоне это невозможно. У меня были проблемы с адаптацией, мне очень мешал местный климат и языковой барьер, но язык можно выучить, а к холодам – привыкнуть. В России хороший уровень футбола, и я бы посоветовал молодым африканским игрокам приезжать в эту страну. Что касается Ростова, то это спокойный и уютный город, где совсем нет расизма».

Гаити. Режиналь Горо («Крылья Советов», «Ростов»)

Гаитянин Горо хорошо проявил себя в «Крылышках», после чего отравился в Мекку для экзотических легионеров РФПЛ – Ростов-на-Дону. Помимо российских клубов, Режиналь выступал только за «Стандарт»: приехал в Россию из Льежа, вернулся к «красным» после приключений на Волге и Доне. Футболист квалифицированный, но помнить его будут еще и по смешной желтой карточке: во время матча Горо самовольно покинул пределы поля, чтобы справить малую нужду.

«С деньгами в любом месте жить легко, но сложно не заметить, что уровень жизни в Самаре и Ростове отличается от Льежа. Разумеется, в худшую сторону. В Бельгии и России разный график работы у людей, у вас народ больше трудится. С расизмом лично я не сталкивался, но нужно понимать, что это явление в той или иной форме существует везде. Что касается футбола, то в России он силовой, жесткий и агрессивный. Могу признаться, что мне не нравится состояние многих стадионов, на которых мы играем, а также качество дорог. Но я знаю, что к чемпионату миру многое изменится в лучшую сторону».

Гваделупа. Томас Фибел («Амкар», «Мордовия», «Анжи»)

Уроженец Гваделупы с французским паспортом прикипел к России, ведь «Анжи» станет для него уже третьим клубом в РФПЛ. Квалифицированный центральный защитник точно не будет лишним в колоде Александра Григоряна.

«В России силовой футбол, а я достаточно крепкий парень, так что мне это подходит. Бюджеты российских клубов позволяют содержать качественных футболистов, здесь много игроков национальных сборных. Холод для меня не помеха, он не мешает проявлять профессиональные качества. У меня не случалось проблем на бытовом уровне в России, хотя разница между европейским и российским менталитетом очевидна».

Гвинея. Секу Конде («Амкар»)

До перехода в «Амкар» Конде на протяжении шести лет выступал за украинские клубы, успел выучить русский язык, и это знание позволило Секу во время матча с тульским «Арсеналом» обвинить Дмитрия Айдова в оскорблении Фегора Огуде. По словам Конде, защитник туляков назвал его партнера обезьяной и послал по самому далекому в русском языке адресу. Что касается игры Конде, то он принял участие в 5-ти матчах и отметился желтой карточкой.

«„Амкар“ – это очень профессиональная и амбициозная команда. И это мне по душе, я тоже очень амбициозный человек. Очень нравятся тренировки в Перми, сам подход, организация. Рад возможности играть в РФПЛ, этот чемпионат сильнее украинского, где остались только „Динамо“ и „Шахтер“. Даже тренер на Украине мне сказал: „Верь мне, в России у тебя больше футбольных возможностей“. Я в этом убедился. Ожидаю, что во второй части сезона нам будет тяжело, но мы подойдем в хорошей готовности. Мое мнение – 95%, что мы займет 4-5 место по итогам чемпионата, „Амкар“ должен играть в Лиге Европы. Верю в это».

Дания. Микаэл Лумб («Зенит»)

Шведы ждут десятого представителя в РФПЛ, а их соседи через пролив отправили в Россию одного Лумба, да и тот не сумел заиграть в «Зените». Даже удивительно, что другие датчане объезжают Россию стороной, хотя Микаэл не давал разгромных характеристик.

«В Дании не особенно внимательно следят за чемпионатом России, но знают, что он становится сильнее и популярнее, так как в вашу страну приезжают большие футболисты за хорошие деньги. Санкт-Петербург – прекрасный город, я буду сильно по нему скучать, а „Зенит“ - большой клуб, правда, с некоторыми особенностями. Слышал, что „Зенит“ отказался от идеи приобретения Адебайора, чтобы избежать проблем с фанатами. Клуб не заявляет публично, что не будет приобретать темнокожих игроков, это не является прописанным принципом, но обратите внимание, что в других командах темнокожие игроки есть, а в „Зените“ - нет. Что касается возвращения в Россию, скажу так: никогда не говори никогда».

Ирландия. Айден МакГиди (Ирландия)

МакГиди – яркий футболист большого таланта, и пусть в «Спартаке» он был не всегда эффективен, но эффектность его стиля впечатляла. Айден убедил себя приехать в Россию, чтобы заработать деньги, но комфортно ирландец себя никогда не чувствовал, что объясняется не только объективными причинами и личными предрассудками, но и странностями характера. По отзывам бывших тренеров и партнеров, с МакГиди непросто сладить. Ирландец слишком зависим от своего настроения, поэтому приведем два противоположных взгляда Айдена на Россию – позитивный и негативный.

«Мне нравилось играть в „Спартаке“, там я получил особенный опыт. Это было интересное время, когда мы путешествовали вдоль и поперек всей России, отправляясь на выездные матчи. Например, приходилось добираться на кубковые матчи около 10 часов. А затем мы еще 5-6 часов летели на поединок чемпионата. Жизнь в Москве действительно хороша - рестораны, магазины, ночные клубы. Единственное неудобство - пробки. Для Москвы вполне нормально несколько часов стоять в пробке, прежде чем попасть домой. В целом я рад, что однажды принял решение перейти в российский клуб».

«Я бы мог написать целую книгу о том, что было со мной в России. Сложнее всего было адаптироваться к жизненным условиям. Там все немного… по-другому, страна словно отброшена лет на двадцать назад. Первые годы все было здорово, но потом стало понятно, что моей семье там жить непросто. Россия – не лучшее место, чтобы привозить туда ребенка. Сам стиль жизни принципиально иной. То, как воспринимают футбол, это день и ночь по сравнению с Англией. Чемпионат России сам по себе непрост. Каждая встреча в гостях – это вылет. В Сибирь мы летели пять с половиной часов, чтобы сыграть там один матч. Махачкала – худший город, в котором я когда-либо играл. Был там один хороший отель, построенный для „Анжи“, но мы останавливались в другом отеле, в котором были кровать и завтраки, соответствующие отелю в одну звезду, а также отсутствовала горячая вода».

Кабо-Верде. Зе Луиш («Спартак»)

Ударный форвард «Спартака» - в единственном экземпляре представленный в РФПЛ футболист из Кабо-Верде. Если первый сезон ушел у Зе Луиша на адаптацию и был омрачен массой нереализованных моментов, то в этом чемпионате африканец принес «Спартаку» немало очков, а его бенефисом стало дерби против ЦСКА: Зе Луиш забил два мяча в ворота Игоря Акинфеева.

«Конечно, восьмичасовой перелет ради кубковой игры может быть только в России, но я не привык жаловаться. Я обожаю играть в футбол и чувствую себя прекрасно в России. „Спартак“ — это большая семья. Уверен, и для неё, и для меня станет лучшим подарком победа в чемпионате!»