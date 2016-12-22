Моуриньо: «Линделеф? В португальских газетах теперь любого игрока отправляют в МЮ»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Линделеф Виктор
Сегодня, 03:43 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отреагировал на слухи об интересе МЮ к защитнику «Бенфики» Виктору Линделефу:
«В Португалии на первых страницах газет теперь любого игрока отправляют в „Манчестер Юнайтед“. Это нормально. Вспомните, раньше каждый игрок из Португалии был близок к переходу в „Челси“, а затем и в „Реал“. Но я скажу одно – я доволен своей командой. Думаю, лучше работать на трансферном рынке летом, а не зимой. Но давайте посмотрим, что произойдет дальше».
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