Моуриньо: «Линделеф? В португальских газетах теперь любого игрока отправляют в МЮ»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отреагировал на слухи об интересе МЮ к защитнику «Бенфики» Виктору Линделефу:

«В Португалии на первых страницах газет теперь любого игрока отправляют в „Манчестер Юнайтед“. Это нормально. Вспомните, раньше каждый игрок из Португалии был близок к переходу в „Челси“, а затем и в „Реал“. Но я скажу одно – я доволен своей командой. Думаю, лучше работать на трансферном рынке летом, а не зимой. Но давайте посмотрим, что произойдет дальше».