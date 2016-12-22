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Алькасер: «Забить в футболке „Барселоны“ на „Камп Ноу“ – это что-то особенное»

Матч: БарселонаБарселона7 : 0ЭркулесЭркулес
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Алькасер Пако
Сегодня, 06:07 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер поделился эмоциями после своего первого гола за «Барсу», который был забит в ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании с «Эркулесом» (7:0):

«Забить в этой футболке на „Камп Ноу“ – это что-то особенное. Самое главное – это впечатление, которое оставила команда. Я должен продолжать работать и быть готовым на 100 процентов, чтобы суметь воспользоваться своими возможностями».

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