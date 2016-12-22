Алькасер: «Забить в футболке „Барселоны“ на „Камп Ноу“ – это что-то особенное»
Сегодня, 06:07 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер поделился эмоциями после своего первого гола за «Барсу», который был забит в ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании с «Эркулесом» (7:0):
«Забить в этой футболке на „Камп Ноу“ – это что-то особенное. Самое главное – это впечатление, которое оставила команда. Я должен продолжать работать и быть готовым на 100 процентов, чтобы суметь воспользоваться своими возможностями».
Другие материалы по теме:
Вчера
23:06 Феллаини останется в МЮ 5
Александр Чистяков
Алаба в шестой раз подряд назван лучшим в Австрии, Мхитарян в седьмой раз стал футболистом года Армении. «Соккер.ру» говорит о национальных доминаторах Европы.
Или войдите через
Но пока это далеко не так
Алкасер знал на что идет!В итоге уже как пол сезона играет а толку 0 !