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«Шапекоэнсе» получил трофей «Копа Судамерикана»

Соккер.Ру // Заграница: события, Шапекоэнсе
Сегодня, 06:51 | Источник: Твиттер ФК "Шапекоэнсе" | Редакция: Павел Молочный

Бразильскому клубу «Шапекоэнсе» вручили трофей Южноамериканского кубка.

Президент клуба Плинио Давид ди Нес, получивший трофей, поблагодарил футбольную общественность за поддерджку и солидарность с «Шапекоэнсе». Особенно он отметил руководство «Атлетико Насьональ», которое призвало КОНМЕБОЛ признать «Шапекоэнсе» чемпионом турнира.

Напомним, что команда «Шапекоэнсе» попала в авиакатастрофу по пути на финал Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьональ». Большая часть состава и весь тренерский штаб погибли.

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