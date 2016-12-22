«Шапекоэнсе» получил трофей «Копа Судамерикана»
Сегодня, 06:51 | Источник: Твиттер ФК "Шапекоэнсе" | Редакция: Павел Молочный
Бразильскому клубу «Шапекоэнсе» вручили трофей Южноамериканского кубка.
Президент клуба Плинио Давид ди Нес, получивший трофей, поблагодарил футбольную общественность за поддерджку и солидарность с «Шапекоэнсе». Особенно он отметил руководство «Атлетико Насьональ», которое призвало КОНМЕБОЛ признать «Шапекоэнсе» чемпионом турнира.
Напомним, что команда «Шапекоэнсе» попала в авиакатастрофу по пути на финал Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьональ». Большая часть состава и весь тренерский штаб погибли.
Momento que o presidente da Chape compartilha a Sul-Americana com o @nacionaloficial. Juntos somos mais fortes.#VamosChape pic.twitter.com/7KHakBFfvO
— Chapecoense (@ChapecoenseReal) 22 декабря 2016 г.
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Правильно сделали. Но это не трофей - это памятный знак о произошедшей трагедии..