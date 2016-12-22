«Шапекоэнсе» получил трофей «Копа Судамерикана»

Бразильскому клубу «Шапекоэнсе» вручили трофей Южноамериканского кубка.

Президент клуба Плинио Давид ди Нес, получивший трофей, поблагодарил футбольную общественность за поддерджку и солидарность с «Шапекоэнсе». Особенно он отметил руководство «Атлетико Насьональ», которое призвало КОНМЕБОЛ признать «Шапекоэнсе» чемпионом турнира.

Напомним, что команда «Шапекоэнсе» попала в авиакатастрофу по пути на финал Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьональ». Большая часть состава и весь тренерский штаб погибли.