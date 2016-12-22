Маротта: «Контракт Витселя истекает в июне. Предлагаем „Зениту“ по миллиону за месяц игры»
Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта порассуждал на предмет возможных трансферов «бьянконери»:
«О трансфере Кальдары объявим официально в январе, но это переход на следующий сезон. Переговоры уже на продвинутой стадии.
Трудно найти игроков, которые доступны и соответствуют уровню „Ювентуса“.
Витсель? Его контракт с „Зенитом“ истекает в июне. Впереди еще 5 месяцев игры. По миллиону за месяц или около того.
Нзонзи? У нас хорошие отношения с „Севильей“, поэтому будет правильно поинтересоваться.
Дахуд или Дракслер? По первому скажу так: есть много игроков, за которыми мы наблюдаем. Что касается второго, то его переход в „Ювентус“ исключен, ведь отказав нам в 2015 году, он доставил нам много неудобств. Если вы отказывали „Ювентусу“ ранее, трудоустраивайтесь в другом месте».
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Пусть тогда доигрывает и уходит свободным агентом.
Но я надеюсь на новый контракт и личку в 10 лямов, которую будут оплачивать московские пенсионеры.
Пусть тогда доигрывает и уходит свободным агентом.
Но я надеюсь на новый контракт и личку в 10 лямов, которую будут оплачивать московские пенсионеры.
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То, что прямо указана настоящая актуальная цена Акселя Витселя: МИЛЛИОН В МЕСЯЦ.
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Отсюда следствие: купили его летом 2012, значит контракт должен был стоить Зениту около 60-ти миллионов, по миллиону в месяц за 5 лет. Хотя он был на 5 лет моложе, чем сейчас -- за молодого но успешного цена обычно возрастает ещё раза в полтора.
Вот так.
Другими словами Зенит послали собирать дрова.
В лес.
Ювентус сейчас банкует верно.
Для Зенита это не деньги,конечно,но проворонили и игрока и возможные деньги за него.
А самое главное стыдно за пять отдавать,стыдно если бесплатно уйдёт...короче не шевелятся питерские.Наплевать на вес клуба в мире,так всё купим.Вот оно боком и выходит.
Ты хоть головушкой думай , Дашенька,прежде чем писать.
Сегодня 15:08
Что ни день, то новость о Витселе и его возможном переходе в Ювентус! Уже бесит, если честно)
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Что ни день, так ты постоянно капитанишь и глоришь!!! бурят Имешкенов
От опорной зоны далековато , а для атакующего полузащитника слишком низкая результативность)
А насчёт "привозов", так главное ,чтобы на его место другие "привозчики" как не пришли.
Но в целом речь об игроке сборной Бельгии, сборной ,которая высоко нынче котируется.
До революции в Петрограде говорили" " На кося - выкуси! "
Ишь ушлый нашёлся...
Я бы просто хотел ,чтобы Витсель попробовал уйти на мажорной ноте,чем мусолить с Юве эти6 млн.
Привет.