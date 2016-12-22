Маротта: «Контракт Витселя истекает в июне. Предлагаем „Зениту“ по миллиону за месяц игры»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта порассуждал на предмет возможных трансферов «бьянконери»:

«О трансфере Кальдары объявим официально в январе, но это переход на следующий сезон. Переговоры уже на продвинутой стадии.

Трудно найти игроков, которые доступны и соответствуют уровню „Ювентуса“.

Витсель? Его контракт с „Зенитом“ истекает в июне. Впереди еще 5 месяцев игры. По миллиону за месяц или около того.

Нзонзи? У нас хорошие отношения с „Севильей“, поэтому будет правильно поинтересоваться.

Дахуд или Дракслер? По первому скажу так: есть много игроков, за которыми мы наблюдаем. Что касается второго, то его переход в „Ювентус“ исключен, ведь отказав нам в 2015 году, он доставил нам много неудобств. Если вы отказывали „Ювентусу“ ранее, трудоустраивайтесь в другом месте».