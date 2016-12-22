Рейтинг@Mail.ru

Ганчаренко: «ЦСКА нужен нападающий. Мы ведём несколько вариантов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Ганчаренко Виктор , Витиньо, Чалов Фёдор
Сегодня, 17:16 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в эфире программы «Все на футбол» заявил, что «армейцы» намерены приобрести центрального нападающего и уже рассматривают несколько вариантов возможного трансфера:  

«Сколько игроков нужно приобрести ЦСКА в зимнее трансферное окно? С учетом того, что к нам возвращается Витиньо, а Страндберг и Траоре наверняка уйдут, как минимум, нам нужен еще один нападающий. Учитывая, что речь идет о 13 турах, этого может быть достаточно. 

Чалов? Время Феди еще придет. Оставшуюся часть сезона, скорее всего, ему надо будет выходить на замену. Количество игрового времени зависит от того, кто придет к нам в зону атаки.

Какой нападающий нужен ЦСКА? Центральный нападающий, который хорошо работает спиной к воротам, может завершать фланговые атаки, хорошо ведет единоборства. В общем, делает все то, что требует чемпионат России. Фамилии называть не буду. Мы ведем несколько вариантов».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:21
ответ пользователю ALEX26659 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:20
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 18:19
ответ пользователю Сергей Саныч (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:18
ответ пользователю Stormtrooper-26 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:16
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 18:15
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:10
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:10
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:09
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:05
ответ пользователю VIC2 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 18:04, редактировал Сегодня 18:06
ответ пользователю departament54 (комментарий удален) (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 18:04, редактировал Сегодня 18:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:52
ответ пользователю Евгений Ломаковский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:52
ответ пользователю VIC2 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:50, редактировал Сегодня 17:51
ответ пользователю Чикомас (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:45, редактировал Сегодня 17:46
ответ пользователю Чикомас (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:43
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:43
ответ пользователю Stormtrooper-26 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:43
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:42
ответ пользователю Stormtrooper-26 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:42
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:41
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:37
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:35, редактировал Сегодня 17:38
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:25 Семшов будет работать в тренерском штабе тульского «Арсенала» 6
15:17 Агент: «„Локомотив“ проявляет интерес к Оздоеву, но предложения пока не было» 4
11:40 Уткин: «Роналду - киборг, Месси - кривоногий коротышка» 144
10:40 Гендиректор «Томи»: «Выплаты задолженностей начнутся после Нового года» 9
Вчера
19:16 Арустамян: «„Спартак“ интересуется нападающим, который связан с итальянским футболом» 47
18:58 Червиченко: «До сих пор не могу понять, почему „Зенит“ выбрал Луческу» 63
08:44 Безуглов: «В футболе в допинге нет смысла» 16
08:40 Юрченко: «Посещают тяжёлые мысли в связи со сборами в Турции» 8
00:14 Орещук: «Зарплата Луиса Адриано сильно смущает Федуна» 45
20 декабря 2016
23:13 Алдонин: «Слуцкий созрел для работы в Европе» 14
все материалы по этой теме
Турниры