Ганчаренко: «ЦСКА нужен нападающий. Мы ведём несколько вариантов»
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в эфире программы «Все на футбол» заявил, что «армейцы» намерены приобрести центрального нападающего и уже рассматривают несколько вариантов возможного трансфера:
«Сколько игроков нужно приобрести ЦСКА в зимнее трансферное окно? С учетом того, что к нам возвращается Витиньо, а Страндберг и Траоре наверняка уйдут, как минимум, нам нужен еще один нападающий. Учитывая, что речь идет о 13 турах, этого может быть достаточно.
Чалов? Время Феди еще придет. Оставшуюся часть сезона, скорее всего, ему надо будет выходить на замену. Количество игрового времени зависит от того, кто придет к нам в зону атаки.
Какой нападающий нужен ЦСКА? Центральный нападающий, который хорошо работает спиной к воротам, может завершать фланговые атаки, хорошо ведет единоборства. В общем, делает все то, что требует чемпионат России. Фамилии называть не буду. Мы ведем несколько вариантов».
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Нам ли нервничать?
Мы прицениваемся,покупаем,продаём...усиливаемся,может нам так кажется,но мы суетимся.
Вы,как плавали последнее время,так и плаваете.
Одни понты.Причём,понты не от Гинера,который всё уже понял,а от -упых болел,которые ещё
не продали свои банеры десятилетней давности.
Учи Грамматику для 5-го класса
Удачи тебе, Умник!
Он в возрасте.
Излагает свою точку зрения,а ты в штыки.
Поспорь,выскажи свои аргументы если есть.
А ты всё про АЕК...
А на место остальных надо кого-то подыскивать.
А ты про нападающего...
Тебе 350 положили,это уже смешно.
Перетри по душам со Слуцким,
Еврей просто так не уйдёт.Разговоры про усталость для недалёких.
Где два еврея стадион построили,там хохлу делать нечего.
Он поторопился, побоялся, что шанса больше может не представится