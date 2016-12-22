Ганчаренко: «ЦСКА нужен нападающий. Мы ведём несколько вариантов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в эфире программы «Все на футбол» заявил, что «армейцы» намерены приобрести центрального нападающего и уже рассматривают несколько вариантов возможного трансфера:

«Сколько игроков нужно приобрести ЦСКА в зимнее трансферное окно? С учетом того, что к нам возвращается Витиньо, а Страндберг и Траоре наверняка уйдут, как минимум, нам нужен еще один нападающий. Учитывая, что речь идет о 13 турах, этого может быть достаточно.

Чалов? Время Феди еще придет. Оставшуюся часть сезона, скорее всего, ему надо будет выходить на замену. Количество игрового времени зависит от того, кто придет к нам в зону атаки.

Какой нападающий нужен ЦСКА? Центральный нападающий, который хорошо работает спиной к воротам, может завершать фланговые атаки, хорошо ведет единоборства. В общем, делает все то, что требует чемпионат России. Фамилии называть не буду. Мы ведем несколько вариантов».