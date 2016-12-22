Хавбек «РБ Лейпциг» Форсберг получил три матча дисквалификации

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг решением немецкого футбольного союза дисквалифицирован на три матча. Такое наказание игрок получил за грубый подкат в ноги защитника «Баварии» Филиппа Лама во время вчерашнего поединка Бундеслиги. 25-летний швед и так был удален с поля, но комиссия решила наказать его строже и дала 3 матча «бана».

В то же время отмечается, что Форсберг извинился перед Ламом за свой фол.