Хавбек «РБ Лейпциг» Форсберг получил три матча дисквалификации
Матч: Бавария3 : 0РБ Лейпциг
Сегодня, 17:47 | Источник: spiegel.de | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг решением немецкого футбольного союза дисквалифицирован на три матча. Такое наказание игрок получил за грубый подкат в ноги защитника «Баварии» Филиппа Лама во время вчерашнего поединка Бундеслиги. 25-летний швед и так был удален с поля, но комиссия решила наказать его строже и дала 3 матча «бана».
В то же время отмечается, что Форсберг извинился перед Ламом за свой фол.
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