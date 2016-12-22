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Хавбек «РБ Лейпциг» Форсберг получил три матча дисквалификации

Матч: БаварияБавария3 : 0РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события, Форсберг Эмиль, Лам Филипп
Сегодня, 17:47 | Источник: spiegel.de | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг решением немецкого футбольного союза дисквалифицирован на три матча. Такое наказание игрок получил за грубый подкат в ноги защитника «Баварии» Филиппа Лама во время вчерашнего поединка Бундеслиги. 25-летний швед и так был удален с поля, но комиссия решила наказать его строже и дала 3 матча «бана».

В то же время отмечается, что Форсберг извинился перед Ламом за свой фол.

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