Тиаго Силва продлит контракт с ПСЖ до 2020 года

Защитник ПСЖ Тиаго Силва договорился с клубом о новом контракте. Соглашение 32-летнего игрока будет рассчитано до 2020 года. Нынешний договор бразильца истекает летом 2017 года и имеет опцию продления еще на один сезон, но боссы парижан решили продолжить сотрудничество с беком.

В этом сезоне Тиаго Силва провел 14 матчей в Лиге 1 и отметился двумя забитыми голами.