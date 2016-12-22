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Тиаго Силва продлит контракт с ПСЖ до 2020 года

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Контракты, ПСЖ, Силва Тиаго
Вчера, 18:07 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник ПСЖ Тиаго Силва договорился с клубом о новом контракте. Соглашение 32-летнего игрока будет рассчитано до 2020 года. Нынешний договор бразильца истекает летом 2017 года и имеет опцию продления еще на один сезон, но боссы парижан решили продолжить сотрудничество с беком.

В этом сезоне Тиаго Силва провел 14 матчей в Лиге 1 и отметился двумя забитыми голами.

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