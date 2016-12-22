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Киселев: «Кирилл Комбаров хочет покинуть „Томь“, мы его удерживать не будем»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Томь, Комбаров Кирилл
Вчера, 20:40 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о нынешней ситуации и перспективах сибирской команды.

«В январе будем рассчитываться с долгами по заработной плате. Речь про игроков. Как будет дальше, еще не решено. Но решается. Ряд игроков покинули команду? Уходить или нет — решение за футболистами. Хотят уйти? Имеют право. Комбаров тоже смотрит на выход, да. И мы его задерживать не будем.

С кем-то из молодых постараемся договориться. Молодежь у нас останется и будет играть. Те, кого мы подключали из дубля. Это означает смену клубной стратегии, целей и задач команды».

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