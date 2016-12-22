Бывший тренер «Реала»: «У „Барселоны“ есть идентичность, а „сливочные“ просто стараются скупить звёзд»

Бывший тренер «Реала» Анхель Каппа, работавший помощником рулевого «сливочных» Хорхе Вальдано в 1994-96 годах, раскритиковал президента мадридцев Флорентино Переса и политику клуба в целом.

«Флорентино Перес совершенно не разбирается в футболе. У „Барселоны“ долгие годы есть своя идентичность, у „Реала“ же ее нет, они просто пытаются скупить звезд.

„Сливочные“ обладают отличным подбором футболистов, но у них нет своей футбольной идентичности. Они покупают игроков, меняют тренеров и стиль игры...»