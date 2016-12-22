Бывший тренер «Реала»: «У „Барселоны“ есть идентичность, а „сливочные“ просто стараются скупить звёзд»
Вчера, 21:17 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший тренер «Реала» Анхель Каппа, работавший помощником рулевого «сливочных» Хорхе Вальдано в 1994-96 годах, раскритиковал президента мадридцев Флорентино Переса и политику клуба в целом.
«Флорентино Перес совершенно не разбирается в футболе. У „Барселоны“ долгие годы есть своя идентичность, у „Реала“ же ее нет, они просто пытаются скупить звезд.
„Сливочные“ обладают отличным подбором футболистов, но у них нет своей футбольной идентичности. Они покупают игроков, меняют тренеров и стиль игры...»
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и так будет всегда
так было всегда
так и есть
и так будет всегда
У маргариновцев нехило бомбануло)
А победитель ЛЧ и и Кубка Кубков разыгрывали между собой Суперкубок Европы.
ахахахахахах.
Иди на сайт УЕФА.
Сколько можно позориться.
Реал: 64
Барселона: 61
Решено же уже (трофеями,статистикой,футбольной общественностью) что Реал сильнейший клуб в мире....только что выиграл Клубный ЧМ...весной ЛЧ....Роналду лучший игрок по итогам сезона- выигравший всё своё и немного чужого......короче всё.
Так нет....неугомонные....не успокаиваются....достают из пыльных ящиков каких то Анхелей Каппа....
Когда кончаются аргументы......берут интервью у бывших тренеров....желательно которые плохо расстались с Пересом.......
Дальше пойдут в ход одноклассники Переса....у которых он 60 лет назад отбирал апельсины.....
И отвечая, на твой вопрос: разница лишь в годах, но сути особой она не меняет. А если тебя интересует более конкретно, то скажи: какая именно разница, тебя интересует.
Плюс 4-1 по кубку Эвы Дуарте (УЕФА он признается)
В итоге 85-82
Но в любом случае ты совершенно верную стату скинул, только почему кубок Эвы забыл, фиг знает.
85-82
Знайте свое место, вечно вторые)))))))