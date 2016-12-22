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Бывший тренер «Реала»: «У „Барселоны“ есть идентичность, а „сливочные“ просто стараются скупить звёзд»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Барселона, Перес Флорентино
Вчера, 21:17 | Источник: As.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший тренер «Реала» Анхель Каппа, работавший помощником рулевого «сливочных» Хорхе Вальдано в 1994-96 годах, раскритиковал президента мадридцев Флорентино Переса и политику клуба в целом.

«Флорентино Перес совершенно не разбирается в футболе. У „Барселоны“ долгие годы есть своя идентичность, у „Реала“ же ее нет, они просто пытаются скупить звезд. 

„Сливочные“ обладают отличным подбором футболистов, но у них нет своей футбольной идентичности. Они покупают игроков, меняют тренеров и стиль игры...»

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