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«Рома» - «Кьево»: стартовые составы

Матч: РомаРома3 : 1КьевоКьево
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 22:10 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародованы стартовые составы команд на матч 18-го тура Серии А «Рома» - «Кьево».

«Рома»: Щесны, Вермален, Фасио, Рюдигер, Эмерсон, Стротман, Наингголан, Бруно Перес, Эль-Шаарави, Салах, Джеко.

«Кьево»: Соррентино, Фрей, Дайнелли, Гамберини, Иско, Ригони, Радованович, де Гузман, Бирса, Меджорини, Инглезе.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

В прошлом туре римляне проиграли «Ювентусу» (0:1).

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