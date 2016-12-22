«Рома» - «Кьево»: стартовые составы
Вчера, 22:10 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на матч 18-го тура Серии А «Рома» - «Кьево».
«Рома»: Щесны, Вермален, Фасио, Рюдигер, Эмерсон, Стротман, Наингголан, Бруно Перес, Эль-Шаарави, Салах, Джеко.
«Кьево»: Соррентино, Фрей, Дайнелли, Гамберини, Иско, Ригони, Радованович, де Гузман, Бирса, Меджорини, Инглезе.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
В прошлом туре римляне проиграли «Ювентусу» (0:1).
Другие материалы по теме:
00:50 Видео «Наполи» спас ничью в матче с «Фиорентиной» 15
Вчера
06:51 Фото «Шапекоэнсе» получил трофей «Копа Судамерикана» 3
01:56 Видео «Барселона» разделалась с «Эркулесом». Алькасер впервые отличился за сине-гранатовых, на счету Турана хет-трик 55
Александр Чистяков
Встреча в Мюнхене должна была дать «Соккер.ру» ответ на вопрос: быть ли интриге в Бундеслиге? «Бавария» ответила отрицательно, растоптав «РБ Лейпциг» железным каблуком.
Или войдите через
У меня трансляция на Фиорентине и Наполи.Остальные результаты в лайве узнаю.
http://www.soccer0100.com/blogs/record/946959
Меня больше Миланские клубы,Удине и АС 1927 бесят))