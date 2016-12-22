Моуриньо: «„Челси“ забивает один гол и побеждает, их будет трудно догнать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал, что «дьяволам» будет очень трудно догнать «Челси», потому что лондонцы не должны терять много очков из-за своего стиля игры.

«Нужно честно сказать, что догнать „Челси“ будет очень трудно. И здесь дело не только в очках, но и в их философии игры. „Челси“ забивает один гол и побеждает. Они много и хорошо обороняются. На последние 20 минут игры Конте выпускает защитников, и „Челси“ побеждает.

Их не волнует, что думают люди, они просто хотят побеждать. Поэтому я не вижу, где „синие“ могут потерять много очков».

Ранее Моуриньо заявил, что МЮ по итогам сезона может не попасть в топ-4.