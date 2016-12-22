Моуриньо: «„Челси“ забивает один гол и побеждает, их будет трудно догнать»
Вчера, 23:29 | Источник: express.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал, что «дьяволам» будет очень трудно догнать «Челси», потому что лондонцы не должны терять много очков из-за своего стиля игры.
«Нужно честно сказать, что догнать „Челси“ будет очень трудно. И здесь дело не только в очках, но и в их философии игры. „Челси“ забивает один гол и побеждает. Они много и хорошо обороняются. На последние 20 минут игры Конте выпускает защитников, и „Челси“ побеждает.
Их не волнует, что думают люди, они просто хотят побеждать. Поэтому я не вижу, где „синие“ могут потерять много очков».
Ранее Моуриньо заявил, что МЮ по итогам сезона может не попасть в топ-4.
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пы-сы в игре с КП Челси перешёл на тактику 3-6-1,с выходом Ивановича перешедшая в 4-5-1,где Азар выполнял роль свободного художника...
А когда соперник слабее, возвращаемся к 3-4-3 и ставим ЦАПника вместо Канте/Матича, а когда нужно удержать счет, убираем ЦАПника и возвращаемся к стандартной схеме.
Пипедц я тактик.
пы-сы идеальный вариант для Челси
Коулмен(Эвертон)+Мозес
Дэнни Роуз(ТТХ)+ Алонсо
Дориа(Марсель)Рюдигер(Рома) Кулибали(Наполи)+Кэйхилл
Но 2 покупками эти проблемы можно вообще убрать.
Покупка топ ЦАПника избавит Канте и Матича( вот которые ну ни разу не ЦАПники, а даже не ЦПшники ) от необходимости раздавать голевые и сосредоточиться на защите.
И атака сильнее станет и защита надёжнее.
Вторая покупка ЦЗ вместо косячного Кэйхилла, который на ровном месте лешил Челси 2х очков( это то что я с ходу вспомнил, но там еще были косяки ), но можно даже не покупать, а Зумой заменить.
Думаю остановить Челси могут только травмы основных исполнителей...