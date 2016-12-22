Рейтинг@Mail.ru

Моуриньо: «„Челси“ забивает один гол и побеждает, их будет трудно догнать»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе
Вчера, 23:29 | Источник: express.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал, что «дьяволам» будет очень трудно догнать «Челси», потому что лондонцы не должны терять много очков из-за своего стиля игры.

«Нужно честно сказать, что догнать „Челси“ будет очень трудно. И здесь дело не только в очках, но и в их философии игры. „Челси“ забивает один гол и побеждает. Они много и хорошо обороняются. На последние 20 минут игры Конте выпускает защитников, и „Челси“ побеждает.

Их не волнует, что думают люди, они просто хотят побеждать. Поэтому я не вижу, где „синие“ могут потерять много очков».

Ранее Моуриньо заявил, что МЮ по итогам сезона может не попасть в топ-4.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 02:22
ответ пользователю The Frei (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:54
ответ пользователю Алибек25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:12
ответ пользователю The Frei (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:02, редактировал Сегодня 01:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:22
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:17
ответ пользователю Artuom (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:08, редактировал Сегодня 00:09
ответ пользователю Artuom (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:58
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:44 Помощник Луческу: «С Витселем „Ювентус“ может выиграть Лигу чемпионов» 9
23:14 Калиниченко: «Дзюба, будь мужиком - скажи, что с тобой сделали в „Спартаке“» 49
23:00 Сампаоли приглашал в «Севилью» Тевеса, а теперь думает подписать Вилью 1
21:17 Бывший тренер «Реала»: «У „Барселоны“ есть идентичность, а „сливочные“ просто стараются скупить звёзд» 178
21:02 Вилья: «Гвардиола - лучший тренер в моей карьере» 5
19:13 Бауса: «Икарди - третий нападающий сборной после Игуаина и Пратто» 57
17:23 Буффон: «600-й матч за „Ювентус“? Рад, что кто-то считает их за меня» 18
16:10 Маццола: «Пиоли пошёл правильным путем, решив сперва тренировать мозг игроков, а не ноги» 2
15:59 Никол: «Клаван - не Беккенбауэр, но он может помочь „Ливерпулю“ выиграть Премьер-Лигу» 3
15:36 «Зенит» следит за 22-летним защитником «Нордшелланда» 34
все материалы по этой теме
Турниры