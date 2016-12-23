Де Брюйне: «Думаю, Гвардиолу раздражает то, что в Англии многие играют в длинный пас против „Манчестер Сити“»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мнением об адаптации главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы к английскому футболу:

«Думаю, Пеп удивлён, что многие команды в Англии играют длинными передачами. Иногда он думает, что против „Манчестер Сити“ соперники будут показывать содержательную игру, так как стараются делать это в других матчах, но на деле получается не так. Наверное, это раздражает Гвардиолу. Он вкладывает много сил в то, чтобы найти изъяны в игре каждого нашего соперника, но часто вынужден сказать, что против нас снова будут играть длинными передачами».

Напомним, ранее хавбек сборной Бельгии признался, что считает Гвардиолу великим тренером.