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Де Брюйне: «Думаю, Гвардиолу раздражает то, что в Англии многие играют в длинный пас против „Манчестер Сити“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп , Де Брюйне Кевин
Сегодня, 01:19 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мнением об адаптации главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы к английскому футболу:

«Думаю, Пеп удивлён, что многие команды в Англии играют длинными передачами. Иногда он думает, что против „Манчестер Сити“ соперники будут показывать содержательную игру, так как стараются делать это в других матчах, но на деле получается не так. Наверное, это раздражает Гвардиолу. Он вкладывает много сил в то, чтобы найти изъяны в игре каждого нашего соперника, но часто вынужден сказать, что против нас снова будут играть длинными передачами».

Напомним, ранее хавбек сборной Бельгии признался, что считает Гвардиолу великим тренером.

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