«Лестер» предложил «Сассуоло» 8 млн евро за Ачерби
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Сассуоло, Ачерби Франческо
Сегодня, 01:37 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби стал приоритетной целью «Лестер Сити» в зимнее трансферное окно.
Действующий чемпион АПЛ предлагает итальянскому клубу 8 млн евро за 28-летнего футболиста, которым также интересуется миланский «Интер».
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