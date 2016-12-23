Газзаев: «Заслуга Карреры велика, но именно Аленичев создал эту команду и подготовил ее к чемпионату»

Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев считает, что за лидерство «Спартака» в РФПЛ болельщикам красно-белых стоит благодарить не только действующего главного тренера Массимо Карреру, но и бывшего наставника команды Дмитрия Аленичева, который покинул этот пост в начале сезона:

«В том, что красно-белые идут на первом месте, безусловно, велика заслуга нового тренера. Пускай спартаковцы не показывают зрелищной игры, зато у них есть высокая мотивация и нацеленность на результат. В работе Карреры видна итальянская школа – игроки поставлены в жесткие тактические схемы и стали увереннее действовать в обороне. Но нужно обязательно сказать и самые теплые слова в адрес Аленичева. Именно он создал эту команду и подготовил ее к чемпионату. А для Карреры теперь будет очень важно качественно провести зимние сборы – первые в карьере. Получится ли? От этого зависит чемпионство „Спартака“».

Также зам. главы Комитета по физической культуре и спорту Государственной думы полагает, что РФС выбрал неправильный вектор развития, который привел российский футбол к тупику.