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«Вест Хэм» предложит за Дефо 6 млн фунтов

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Сандерленд, Дефо Джермейн
Сегодня, 03:15 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный

«Вест Хэм» продолжает поиски нападающего. По информации источника, новой целью «молотобойцев» стал форвард «Сандерленда» Джермейн Дефо, выступавший за них с 1999 года по 2004.

За 34-летнего нападающего лондонский клуб готов предложить около 6 млн фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не собирается отдавать в аренду «Вест Хэму» своих нападающих Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда.

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