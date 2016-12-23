«Вест Хэм» предложит за Дефо 6 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вест Хэм, Сандерленд, Дефо Джермейн
Сегодня, 03:15 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
«Вест Хэм» продолжает поиски нападающего. По информации источника, новой целью «молотобойцев» стал форвард «Сандерленда» Джермейн Дефо, выступавший за них с 1999 года по 2004.
За 34-летнего нападающего лондонский клуб готов предложить около 6 млн фунтов стерлингов.
Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не собирается отдавать в аренду «Вест Хэму» своих нападающих Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда.
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