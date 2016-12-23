«Вест Хэм» предложит за Дефо 6 млн фунтов

«Вест Хэм» продолжает поиски нападающего. По информации источника, новой целью «молотобойцев» стал форвард «Сандерленда» Джермейн Дефо, выступавший за них с 1999 года по 2004.

За 34-летнего нападающего лондонский клуб готов предложить около 6 млн фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не собирается отдавать в аренду «Вест Хэму» своих нападающих Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда.