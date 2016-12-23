«Тоттенхэм» не оставляет попыток заполучить хавбека «Шальке-04» Майера
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шальке-04, Тоттенхэм, Майер Макс
Сегодня, 10:23 | Источник: readbundesliga.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации немецких СМИ, «Тоттенхэм» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Шальке-04» Максу Майеру.
Напомним, что «шпоры» предпринимали попытку подписать игрока еще летом, а также в ноябре, но получали отказ от руководства «горняков».
По слухам, нынешнее положение гельзенкирхенцев в турнирной таблице Бундеслиги, где они занимают лишь 11 место, может подтолкнуть 21-летнего хавбека к смене клубной прописки.
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