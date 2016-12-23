«Тоттенхэм» не оставляет попыток заполучить хавбека «Шальке-04» Майера

По информации немецких СМИ, «Тоттенхэм» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Шальке-04» Максу Майеру.

Напомним, что «шпоры» предпринимали попытку подписать игрока еще летом, а также в ноябре, но получали отказ от руководства «горняков».

По слухам, нынешнее положение гельзенкирхенцев в турнирной таблице Бундеслиги, где они занимают лишь 11 место, может подтолкнуть 21-летнего хавбека к смене клубной прописки.