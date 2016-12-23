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«Арсенал» отменил рождественскую вечеринку после поражения от «Манчестер Сити»

Матч: Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 1АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Чех Петр, Косьельни Лоран
Сегодня, 10:40 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Футболисты «Арсенала» приняли решение отменить традиционную для клуба вечеринку, посвященную встрече Рождества.

Сообщается, что лидеры «канониров» Петр Чех и Лоран Косьельни посчитали глупой идею наряжаться в карнавальные костюмы после того, как команда потерпела обидное поражение от «Манчестер Сити» в матче 17-го тура АПЛ, ударившее по чемпионским амбициям лондонского клуба, и отговорили одноклубников от этой затеи.

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