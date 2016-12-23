«Арсенал» отменил рождественскую вечеринку после поражения от «Манчестер Сити»

Футболисты «Арсенала» приняли решение отменить традиционную для клуба вечеринку, посвященную встрече Рождества.

Сообщается, что лидеры «канониров» Петр Чех и Лоран Косьельни посчитали глупой идею наряжаться в карнавальные костюмы после того, как команда потерпела обидное поражение от «Манчестер Сити» в матче 17-го тура АПЛ, ударившее по чемпионским амбициям лондонского клуба, и отговорили одноклубников от этой затеи.