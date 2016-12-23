«Арсенал» отменил рождественскую вечеринку после поражения от «Манчестер Сити»
Сегодня, 10:40 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Футболисты «Арсенала» приняли решение отменить традиционную для клуба вечеринку, посвященную встрече Рождества.
Сообщается, что лидеры «канониров» Петр Чех и Лоран Косьельни посчитали глупой идею наряжаться в карнавальные костюмы после того, как команда потерпела обидное поражение от «Манчестер Сити» в матче 17-го тура АПЛ, ударившее по чемпионским амбициям лондонского клуба, и отговорили одноклубников от этой затеи.
Другие материалы по теме:
08:33 Слухи Эмери недоволен игрой Ди Марии 3
00:50 Видео «Наполи» спас ничью в матче с «Фиорентиной» 21
00:38 Видео «Рома» одержала волевую победу над «Кьево» 60
Вчера
06:51 Фото «Шапекоэнсе» получил трофей «Копа Судамерикана» 3
Или войдите через
Удачи Арсеналу!