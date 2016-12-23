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Срна может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шахтер Дн, Вест Хэм, Барселона, Срна Дарио
Сегодня, 11:24 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Вест Хэм» следит за ситуацией вокруг капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны.

Сообщается, что «молотобойцы» предпримут попытку подписать 34-летнего хорвата, если тот не перейдет в «Барселону», как об этом пишут в СМИ.

По слухам, видеть защитника в своей команде хочет главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич, в свое время возглавлявший сборную Хорватии, за которую выступал Срна.

Добавим, что контракт игрока с «Шахтером» истекает в конце сезона.

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