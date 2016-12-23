Срна может продолжить карьеру в «Вест Хэме»
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шахтер Дн, Вест Хэм, Барселона, Срна Дарио
Сегодня, 11:24 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Вест Хэм» следит за ситуацией вокруг капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны.
Сообщается, что «молотобойцы» предпримут попытку подписать 34-летнего хорвата, если тот не перейдет в «Барселону», как об этом пишут в СМИ.
По слухам, видеть защитника в своей команде хочет главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич, в свое время возглавлявший сборную Хорватии, за которую выступал Срна.
Добавим, что контракт игрока с «Шахтером» истекает в конце сезона.
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