Срна может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

«Вест Хэм» следит за ситуацией вокруг капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны.

Сообщается, что «молотобойцы» предпримут попытку подписать 34-летнего хорвата, если тот не перейдет в «Барселону», как об этом пишут в СМИ.

По слухам, видеть защитника в своей команде хочет главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич, в свое время возглавлявший сборную Хорватии, за которую выступал Срна.

Добавим, что контракт игрока с «Шахтером» истекает в конце сезона.