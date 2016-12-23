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Глушаков: «Кубок Конфедераций - проверка наших сил»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Глушаков Денис
Сегодня, 12:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник сборной России Денис Глушаков пообещал, что команда сделает все возможное, чтобы добиться положительного результата на Кубке Конфедераций:

«В следующем году нас ждет Кубок Конфедераций. Очень приятно наблюдать за тем, как страна готовится к этому турниру. Сегодня запущен новый поезд в таких необычных цветах. Думаю, что болельщикам и обычным людям будет приятно стать его пассажирами и даже сфотографироваться с ним. От лица команды и от себя лично могу сказать, что сделаем все возможное и серьезно готовимся.

Кубок Конфедераций - проверка наших сил. Сборной России предстоит сыграть с чемпионами Европы, может быть, и с чемпионами мира. Сделаем все от нас зависящее. Чем дальше пройти - тем лучше. И, конечно, хотелось бы пригласить болельщиков. Их поддержка нам будет необходима».

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