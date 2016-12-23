Первый матч в Премьер-Лиге на «Крестовском» «Зенит» проведёт 23 апреля 2017 года

Свой первый матч в чемпионате России на новом стадионе «Зенит» проведет 23 апреля 2017 года против «Урала» в рамках 24-го тура РФПЛ. Также на новой арене в нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» сыграют с «Тереком» (ориентировочно 7 мая) и «Краснодаром» (17 мая).

Данные матчи будут проведены в рамках тестовых мероприятий на стадионах, которые примут матчи Кубка Конфедераций 2017 года.