Первый матч в Премьер-Лиге на «Крестовском» «Зенит» проведёт 23 апреля 2017 года
Вчера, 12:31 | Источник: ТАСС | Фото: piterarena.com | Редакция: Антон Белюсь
Свой первый матч в чемпионате России на новом стадионе «Зенит» проведет 23 апреля 2017 года против «Урала» в рамках 24-го тура РФПЛ. Также на новой арене в нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» сыграют с «Тереком» (ориентировочно 7 мая) и «Краснодаром» (17 мая).
Данные матчи будут проведены в рамках тестовых мероприятий на стадионах, которые примут матчи Кубка Конфедераций 2017 года.
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Ну, а поскольку я не паравозный -- то я обязательно буду напоминать динамовцу, предавшему своё Динамо -- что он предатель, публично предавший своё Динамо.
А твоё дело, Смитерс -- слушать, растопырив твои динамовские уши.
Даже неважно, по какому поводу.
Ну земляне и отдали им зенит-арену
Желаю всего наилучшего.